Kreis Cham/Schwandorf: So sehen die A- und B-Klassen aus

Im Fußballkreis Cham/Schwandorf steht nach den Kreisligen und Kreisklassen nun auch die Einteilung der A- und B-Klassen fest. Die drei A-Klassen-Staffeln Ost, Nord und Süd beherbergen insgesamt lediglich 35 Mannschaften (gewünschte Sollzahl: 42). Dies ist daran geschuldet, dass heuer sehr wenige B-Klassen-Mannschaften den Aufstieg in die A-Klasse wahrnehmen wollten. Im Bereich der B-Klassen gibt es nur mehr vier statt bisher fünf Staffeln. 52 Mannschaften gehen in der untersten Ligaebene an den Start. Der Saisonstart erfolgt am Wochenende 19./20. Juli. Die neuen Ligen im Überblick.