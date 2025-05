Kreis Cham/Schwandorf: Kreisliga-Relegation ausgelost

Die diesjährige Relegation im Fußballkreis Cham/Schwandorf kommt sehr abgespeckt daher. Ausgespielt werden lediglich die Entscheidungsspiele um den Erhalt bzw. Aufstieg in die Kreisliga. Hier kämpfen die Tabellen-12. und -13. der zwei Kreisligen mit den Tabellenzweiten und dem besten Dritten der drei Kreisklassen um drei bis fünf freien Plätze. Die vier Paarungen der 1. Runde wurde am heutigen Montagabend in Neubäu ausgelost.

Relegation zur Kreisliga



1. Runde



Spiel 1: SG FC Wernberg/Weihern-Stein (Zweiter Kreisklasse Nord) – SV Haselbach (12. Kreisliga West)

Mittwoch, 21. Mai um 18.30 Uhr; Spielort: TV Nabburg



Spiel 2: SV Obertrübenbach (12. Kreisliga Ost) – 1.FC Schmidgaden (13. Kreisliga West)

Sonntag, 18. Mai um 18 Uhr; Spielort: SC Katzdorf



Spiel 3: 1.FC Miltach (Dritter Kreisklasse Ost) – FC Stamsried (Zweiter Kreisklasse Süd)

Samstag, 17. Mai um 18 Uhr; Spielort: SV Wilting



Spiel 4: SG Lohberg I/Lam II (13. Kreisliga Ost) – 1.FC Rötz (Zweiter Kreisklasse Ost)

Dienstag, 20. Mai um 18.30 Uhr; Spielort: FC Ränkam





Wie viele Plätze frei werden, hängt vom Ausgang der Bezirksliga-Relegation zusammen. Nach jetzigem Stand müssen mit dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf II und SpVgg Willmering-Waffenbrunn zwei Bezirksligisten aus dem Spielkreis Cham/Schwandorf in die Relegation. Auch die DJK Arnschwang oder die SpVgg Pfreimd aus der Nord-Staffel könnte es noch erwischen. Sollten alle Kreis-Vertreter den Bezirksliga-Erhalt schaffen, sind fünf Plätze in der Kreisliga frei. Sollten ein oder zwei Mannschaften absteigen, sind es entsprechend weniger.





Sowohl die Relegation zur Kreisklasse/A-Klasse als auch die zur A-Klasse/B-Klasse entfällt in diesem Jahr. Aus den Kreisklassen steigen nur die Tabellenletzten ab, die eigentlichen Abstiegs-Releganten halten die Klasse direkt. Aus den A-Klassen steigen auch die eigentlichen Relegationsteilnehmer direkt mit auf. In der A-Klasse West II verzichtet Meister SC Katzdorf II auf den Aufstieg, dafür rückt der Zweitplatzierte TSV Detag Wernberg II nach. In allen drei Kreisklassen wird damit die Sollstärke von je 14 Teams erfüllt.