Kreis- bis Bundesliga: Der "steinige Weg" nach oben im Frauenfußball

Und die Mädchen? Naja, theoretisch gilt bei denen dasselbe. Praktisch sieht es allerdings anders aus.

Der Ball rollt. Zumindest, wenn man Glück hat. Wenn man als Junge talentiert ist, läuft man meist nicht lange im Kreis, dann tut sich oftmals recht schnell etwas. Es gibt Auswahlmannschaften, Sichtungsturniere, Leistungszentren. Der Weg nach oben ist klar markiert – wer will (und gut genug ist), hat echte Chancen.

Natürlich gibt es sie, die Förderstrukturen: DFB-Stützpunkte, Landesauswahlen, Internate, Bundesliga-Vereine mit Frauen- und Mädchenabteilungen. Klingt gut, ist aber leider allzu oft ein Flickenteppich.

Während manche Regionen echte Leuchtturm-Programme haben, kämpfen andere darum, überhaupt genug Spielerinnen für eine C-Juniorinnen-Liga zusammenzukratzen. Es gibt Bundesländer, da reist man drei Stunden zum nächsten Sichtungstermin. Und wer Pech hat, muss dafür die U15 verlassen und bei den Jungs mittrainieren, weil’s im eigenen Verein keine Perspektive gibt.

Viele Mädchen starten in gemischten Teams. Bis zur D-Jugend ist das meist auch kein Problem. Doch dann? Ab der C-Jugend heißt es oft: reine Mädchenmannschaft oder gar nichts. Nur: Die gibt es eben nicht überall.

Wenn es gut läuft, landen Talente in Förderkadern, fahren zu Lehrgängen, bekommen gezielte Förderung. Wenn es schlecht läuft, hören sie auf – weil der Aufwand zu groß ist, die Unterstützung fehlt oder weil sie keine Trainerinnen und Trainer finden, die sie fordern und fördern.

Regionalliga, Kreisliga – dazwischen klafft eine Lücke

Wer sich den Unterbau im Frauen- und Mädchenfußball anschaut, merkt schnell: Es fehlt an Breite. Zwischen Kreisliga und Bundesliga liegen natürlich Welten – aber gerade im Frauenfußball gibt es kaum verlässliche Zwischenschritte. Die braucht es aber, um Talente konsequent fördern zu können.

Mädels, die richtig gut sind, finden meist einen Weg. Aber was ist mit denen, die Talent haben, aber nicht schon direkt am Anfang für Größeres wie die Nationalmannschaft im Fokus stehen?

Genau die brauchen stabile Ligen. Konkurrenz auf Augenhöhe. Regelmäßige Spiele gegen Teams, die sie fordern. Und Trainerinnen und Trainer, die wissen, wie man junge Spielerinnen weiterentwickelt.

Wo es hakt

Wenig Teams: In vielen Regionen gibt es schlicht nicht genug Mannschaften, um einen vernünftigen Ligabetrieb auf die Beine zu stellen.

Lange Wege: Wer Leistung will, muss oft weite Strecken in Kauf nehmen – eine Belastung für Spielerinnen und Familien.

Fehlende Kaderplanung: Einige Vereine wollen Mädchen, haben aber keine Idee, wie man sie langfristig hält.

Zu wenig Sichtung: Wer nicht zufällig auf dem Zettel steht, hat’s schwer, entdeckt zu werden.

Und dann? Der Sprung in die Bundesliga

Der Frauenfußball boomt – zumindest auf Top-Level. Die Bundesliga bekommt mehr Aufmerksamkeit, Stars wie Alexandra Popp, Giulia Gwinn oder Lina Magull sind Vorbilder. Aber der Unterbau? Der bleibt oft sich selbst überlassen.

Es braucht gut ausgebaute Mädchenabteilungen, die mit Profivereinen kooperieren. Mehr Scouts, die nicht nur bei den Jungs am Spielfeldrand stehen. Mehr Mädchenleistungszentren, die flächendeckend arbeiten – nicht nur in den großen Städten.

Was wir brauchen

Wir bei Mädchen an den Ball sehen es jede Woche: Es fehlt nicht an Talent, sondern an Struktur. Viele unserer Spielerinnen haben Potenzial – aber wohin damit?

Es braucht mehr Anlaufstellen. Vereine, die gezielt Mädchen fördern. Kooperationen mit Schulen. Sichtungstage, die ernsthaft betrieben werden. Und Trainerinnen und Trainer, die nicht nur den nächsten Pokal im Blick haben, sondern die Entwicklung jedes einzelnen Mädchens.

Durchlässigkeit? Können wir! Aber nur, wenn wir wollen.

Der Frauenfußball in Deutschland hat noch so viel Luft nach oben. Mehr Mädchen müssen den Sprung schaffen – von der Kreisliga in die Regionalliga, von der Regionalliga in die Bundesliga. Das geht nur, wenn man auf dem Weg nicht ständig Löcher stopfen muss.

Packen wir es doch einfach an! Unser Credo bei uns im Team ist eh klar: Mehr Mädchen an den Ball. Mehr Mädchen in die Liga. Mehr Durchlässigkeit für alle, die kicken wollen. Und das ganz ohne Hintertür.

Denn Talent haben wir genug. Es muss nur Platz finden zu wachsen.

Über die Kolumne „Mädchen an den Ball“

In der Kolumne schreiben Anna Seliger, Lily Koch und Julia Keller vom bundesweiten Fußballprojekt Mädchen an den Ball im regelmäßigen Wechsel über aktuelle Themen aus dem Frauen- und Mädchenfußball.

Das Projekt „Mädchen an den Ball“ ist ein kostenfreies, regelmäßig stattfindendes Fußballprogramm für Mädchen in München, Augsburg, Bochum, Dortmund, Chemnitz, Düsseldorf und Karlsruhe. Ziel des Projektes ist es, niederschwellige und breitensportbetonte Angebote nur für Mädchen zu schaffen.

Unser Autorin

Julia Keller hat 2024 ihr Studium mit einem „Master of Business Administration“ abgeschlossen und ist seitdem Teamassistentin bei „Mädchen an den Ball“. Zuvor hat sie mit einem Fußballstipendium Leistungssport in den USA betrieben und besitzt die deutsche B-Lizenz als Trainerin.

Fußball war schon immer Julias Leidenschaft, „weil er Emotion, Spannung, Adrenalin pur ist. Hier haben alle Spaß, erleben Teamgeist, knüpfen Freundschaften und so viel mehr. Und es kann jeder mitmachen, egal woher man kommt oder wie alt man ist.“ Auf dem Platz zähle nicht die Herkunft, sondern der individuelle Einsatz. „Fußball bringt Menschen zusammen, lässt uns alles vergessen – und einfach spielen, das liebe ich.“

Mädchen- beziehungsweise Frauenfußball mehr Aufmerksamkeit zu schenken, ist Julia dabei jedoch besonders wichtig, da viele Mädchen auf dem Platz nicht nur um den Ball, sondern auch gegen Klischees kämpfen. „Und genau das macht ihren Einsatz besonders stark: Jede Aktion zeigt, dass Fußball keine Frage des Geschlechts ist – sondern der Leidenschaft. Es geht um Mut, Selbstvertrauen und echtes Miteinander.“

Initiativen wie „Mädchen an den Ball“ sind für Julia wahre „Game Changer“: „Mädchen bekommen im Fußball immer noch nicht die gleiche Sichtbarkeit, Unterstützung oder Förderung bekommen wie Jungs. In vielen Vereinen fehlt es an gemischten Teams oder weiblichen Vorbildern. MadB schafft genau den Raum, wo Mädchen sich ausprobieren können, ohne Vorurteile oder Leistungsdruck. Es geht um Spaß, Bewegung, Empowerment – und um das Gefühl: Ich gehöre hierher. Ich kann das."

