Kreis AM/WEN am Samstag: Kreisliga-Rele startet & Spiel 4 der KK-Rele

Der SC Kirchenthumbach (in Rot) will zum zweiten Mal in Folge über den Umweg der Relegation nachträglich den Kreisliga-Erhalt eintüten. – Foto: Dagmar Nachtigall

Relegation zur Kreisliga



Nach einer schwierigen, am Ende noch versöhnlich beendeten Spielzeit 2024/25 – Kirchenthumbach sicherte sich über den Umweg der Relegation noch den Ligaverbleib – hegte man im Sommer letzten Jahres den Wunsch, eine sorgenfreiere Spielzeit als die letzte erleben zu dürfen. Doch was kam, war eine erneut schwierige Saison, zur deren Ende zum zweiten Mal in Folge Überstunden gemacht werden müssen, um den Abstieg in die Kreisklasse – der man zuletzt in der Saison 2004/2005 angehörte – abzuwenden. Seitdem gehören die Dumbacher quasi zum Inventar der höchsten Liga im Spielkreis, also über 20 Jahre.



Nach einem mehr als unbefriedigenden Saisonverlauf bis zur Winterpause – nur zwei Mal hatten die Mannen um Kapitän Tim Frohnhöfer das Spielfeld als Sieger verlassen, vier Mal trennte man sich Remis – steckte man den Kopf nicht in den Sand. In der Hoffnung, dass einige davor verletzt ausfallende Stammkräfte in der Winterpause wieder in den Kader zurückkehren, nahm sich die Freiberger-Crew vor, nach dem Re-Start im März alles nur Machbare in die Waagschale werfen, um den Klassenerhalt – am besten ohne eine erneute „Ehrenrunde“ – noch in trockene Tücher zu legen. Sechs Punkte Rückstand zum elftplatzierten Nachbarrivalen FC Vorbach bedeuteten allerdings noch ein hartes Stück Arbeit.





Und der SCK gab tatsächlich Gas ab dem Beginn der Restrückrunde, holte bis zum Saisonende 13 Zähler aus neun Matches. Mit der SV Grafenwöhr bezwang man dabei sogar einen der Aufstiegsfavoriten. Vor dem letzten Spieltag war die Chance zur direkten Rettung da, doch die 0:4-Heimniederlage gegen den Vizemeister SpVgg Trabitz bedeutete schließlich eine erneute Teilnahme an den Entscheidungsspielen. Dort wartet in der ersten Runde nun mit dem Vizemeister der Kreisklasse Süd aus Ensdorf gleich eine mehr als knifflige Aufgabe. Nur zwei Saisonniederlagen und eine schussgewaltige und treffsichere Offensive der Elf aus dem Vilstal machen deutlich, welche Herausforderung auf die Männer von Coach Andreas Freiberger zukommt.



Dennoch gibt sich Freiberger zuversichtlich: „Durch die Niederlage gegen Trabitz müssen wir nun doch in die Relegation. Die Stimmung in der Mannschaft ist dennoch gut, wohl auch, da uns die Situation der Relegation bekannt ist. Nun gilt es sich auf den für uns eher unbekannte Gegner Ensdorf einzustellen. Mit 64 Punkten und 95 Toren in 26 Spielen scheint Ensdorf herausragende Qualitäten in der Offensive aufzuweisen. Unser Fokus wird daher wieder auf einer stabilen Defensive liegen. Dazu wollen wir mit gezieltem Umschaltspiel Aktionen nach vorne generieren. Die Trainingseinheiten sind nochmal intensiv und lassen mich positiv auf unsere noch ausstehenden Aufgaben blicken. Wir können auf die volle Kaderstärke zurückgreifen.“









Dass die DJK Ensdorf – in der Vorsaison auf Platz 5 gelandet – beginnend ab dem Saisonstart 2025/26 Ende Juli geradezu ein Feuerwerk abbrannte, war nicht vorhersehbar: Mit sage und schreibe zehn Siegen in Folge sorgte sie bayernweit für Aufsehen. Sie stolzierte mit einer Selbstverständlichkeit durch die Liga, dass man sich die Frage stellen musste, wer sie auf dem Weg zurück in die Kreisliga aufhalten will. Am 11. Spieltag riss diese Wahnsinnsserie allerdings. Die Spannung an der Tabellenspitze der Südstaffel stieg wieder an, denn der schärfste Verfolger der Eckl-Crew, die ambitionierte SG Traßlberg/Poppenricht, war bis auf einen Zähler an die DJK herangerückt. In der Folgewoche kam es dann zum Aufeinandertreffen mit „Trapo“. Ein deutliches 0:4 im Spitzenspiel der Kreisklasse Süd beim selbsternannten Top-Favoriten drängte die DJK auf Platz 2 zurück. Die Wachablösung war vollzogen und kostete den Ensdorfern schließlich auch die Herbstmeisterschaft. In den verbleibenden sechs Partien bis November verbuchte die Elf um Kapitän Stefan Grabinger dann vier Dreier und zwei Unentschieden.



Für den Rest des Klassements irgendwie frustrierend, für die beiden quasi in einer eigenen Liga spielenden Teams an der Tabellenspitze der Kreisklasse Süd nervenaufreibend. Bei elf Punkten Vorsprung zur Verfolger-Meute zur Winterpause war klar, dass es wohl bis zum Saisonende einen packenden Zweikampf um die Krone geben würde. Dabei hatten die beiden Topteams bis zum Jahreswechsel ihre eigenen Erwartungen erfüllt: Für TraPo zählte nur der Aufstieg und auch die Eckl-Männer waren im Soll, sie formulierten ja das Saisonziel mit „vorne mitspielen“.



Zwei Unentschieden der Ensdorfer in der Restrückrunde gegen Neukirchen und gegen den großen Rivalen TraPo sollten den Titelkampf letztlich zugunsten der Spielgemeinschaft entscheiden, doch wollte man von Seiten der Verantwortlichen den Jungs um Torjäger Sebastian Hummel (29 Saisontreffer) für eine wirklich tolle Spielzeit nur ein Kompliment aussprechen. Mit dem über die gesamte Spielzeit gezeigten Engagement und der Leidenschaft wolle man nun in die Relegation gehen, auf die man sich nach so einer tollen Saison freue, hieß es nach dem Saisonfinale aus den Reihen der Elf vom Vilstal.



Der Ensdorfer Trainer schließt sich diesen Worten in seiner Vorschau auf das kommende Duell mit einem Relegations-erfahrenen Gegner an und versprüht dabei Optimismus: „Natürlich haben wir uns mit dem Gegner beschäftigt, der diese Drucksituation bereits sehr gut kennt und sicherlich alles versuchen wird, um die Klasse zu halten. Eine kampfbetonte Mannschaft, die auffällt durch ein gutes Miteinander. Trotzdem hat es in ihrer Liga nicht gereicht, über dem Strich zu stehen. Nachdem wir in unserer Runde absolut überzeugen konnten, wollen wir diese Bonusspiele mit dem nötigen Selbstvertrauen, aber auch Spielfreude angehen. Wir wissen das es ein 50:50-Spiel ist und die Tagesform entscheiden kann. Wir wollen mit Engagement und guter Leistung unser Glück erzwingen, um somit diese ganz tolle Saison zu krönen. Natürlich steht am Ende einer Saison nicht jeder Spieler zur Verfügung, aber Ausreden gibt es nicht. Jeder, der am Platz steht, wird alles für den Erfolg tun! Und unsere wunderbaren Zuschauer unterstützen uns dabei. Danke dafür“, so Oliver Eckl.





