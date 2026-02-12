Kreis Amberg/Weiden positioniert sich klar – Kellner wiedergewählt

Im Fokus des Kreistags, der ursprünglich bereits Anfang Januar hätte stattfinden sollen und witterungsbedingt kurzfristig abgesagt werden musste, stand vor allem die Wahl der Führungsmannschaft auf Kreis-Ebene. Im Amberger Congress Centrum ist Albert Kellner einstimmig erneut zum BFV-Kreis-Vorsitzenden und Kreis-Spielleiter in Personalunion gewählt worden. Der 65-Jährige aus Vilseck steht bereits seit 2014 an der Spitze des Kreises in der Oberpfalz und geht nun in seine vierte Amtsperiode. Auch BFV-Präsident Christoph Kern war vor Ort und gratulierte Kellner. Ebenfalls im Amt bleibt Klaus Meier als Kreis-Jugendleiter nach einstimmiger Zustimmung der Delegierten.



Ein neues Gesicht im Führungszirkel ist Melanie Neumann. Sie tritt als Kreisbeauftragte für den Frauen- und Mädchenfußball die Nachfolge von Georg Müllner an, der nach 20 Jahren nicht mehr kandidiert hatte. Ebenfalls neu im Kreis-Ausschuss vertreten ist auch Thomas Gebele. Er wurde von den Schiedsrichtergruppen bereits als Nachfolger von Wilhelm Hirsch zum Kreis-Schiedsrichterobmann gewählt und jetzt auch in Amberg von den Delegierten bestätigt. Stefan Weinberger als Kreis-Sportgerichtsvorsitzender und Wilhelm Hirsch als Kreis-Ehrenamtsbeauftragter sollen den Kreisausschuss komplettieren.





Der neue Kreis-Ausschuss Amberg/Weiden: (von links) Bezirks-Vorsitzender Thomas Graml, Stefan Weinberger (Kreis-Sportgerichtsvorsitzender), Willi Hirsch (Kreis-Ehrenamtsbeauftragter), Albert Kellner (Kreis-Vorsitzender und -Spielleiter), Thomas Gebele (Kreis-Schiedsrichterobmann), Melanie Neumann (Kreis-Beauftragte für Frauen- und Mädchenfußball), Klaus Meier (Kreis-Jugendleiter) sowie BFV-Präsident Christoph Kern. – Foto: Fabian Frühwirth/BFV





Auch im Spielkreis Amberg/Weiden waren die Teilnehmer des Kreistags dazu aufgerufen, ihre Meinung zu möglichen Reformen im Spielbetrieb zu äußern. Dabei positionierten sich die Vereinsvertreter deutlich. 72,5 Prozent stimmten für die Beibehaltung der Verlängerung bei Entscheidungs- oder Relegationsspielen. 27,5 Prozent waren für eine Abschaffung. 81,4 Prozent stimmten gegen die Einführung einer automatischen Spielersperre nach einer Gelb-Roten Karte. 18,6 Prozent waren für die Einführung. Schließlich ist ein Stimmungsbild zum weiteren Vorgehen bei Zeitstrafen eingeholt worden – die Kriterien für das Verhängen von Zeitstrafen hatte der DFB modifiziert. Demnach lautet die Frage: „Soll der BFV die Zeitstrafe im Erwachsenen- und Jugendbereich trotz der Änderungen und der erklärungsbedürftigen Handhabung beibehalten?“ Hier sprachen sich 69,7 Prozent dagegen aus und 30,3 Prozent dafür. Im BFV-Wahljahr geht es ab dem 5. März mit den sieben Bezirkstagen weiter, ehe dann Anfang Mai der 27. Ordentliche Verbandstag in Bad Gögging auf dem Programm steht.

