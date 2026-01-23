Kreis Allgäu: Giegerich bleibt der Boss - Eindeutige Meinungsbilder

Nach den Kreistagen in den Kreisen Augsburg und Donau stand jetzt zum Abschluss der schwäbischen Kreistage 2026 der Kreistag Allgäu auf dem Programm. In der Mehrzweckhalle Hawangen wählten die 144 Delegierten Karl-Heinz Giegerich erneut zum Kreis-Vorsitzenden.

Im Fokus des Kreistags stand vor allem die Wahl der neuen Führungsmannschaft. In Hawangen ist Karl-Heinz Giegerich aus Oberstaufen einstimmig als BFV-Kreis-Vorsitzender wiedergewählt worden – der 67-Jährige geht damit in seine dritte Amtszeit. Ebenso sprachen die Delegierten Elmar Rimmel als Kreis-Spielleiter einstimmig das Vertrauen für eine weitere Amtszeit aus. Als Nachfolger von Hermann Wißmiller ist Peter Biedler einstimmig zum neuen Kreis-Jugendleiter gewählt worden. Vakant ist derweil noch die Position Kreisbeauftragte(r) für den Frauen- und Mädchenfußball, die bisherige Amtsinhaberin Kerstin Meier steht nicht mehr für eine weitere Legislaturperiode zur Verfügung. Kevin Mitchell ist bereits erneut von den Schiedsrichtergruppen zum Kreis-Schiedsrichterobmann gewählt worden und wurde nun von den Delegierten des Kreistags Allgäu einstimmig bestätigt. Ebenfalls in den Kreis-Ausschuss einziehen sollen Michael Baumeister als Vorsitzender des Kreis-Sportgerichts und Peter Hofmann als Kreis-Ehrenamtsbeauftragter; ihre Berufungsvorschläge gehen im Nachgang des Kreistags an das BFV-Präsidium.

Meinungsbilder zu möglichen Reformen im Spielbetrieb

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kreistags waren wie auch schon in den Jahren 2010, 2014, 2018 und 2022 dazu aufgerufen, ihre Meinung zu möglichen Reformen im Spielbetrieb zu äußern. In diesem Wahljahr geht es um drei Themenkomplexe:

So konnten die Vereine darüber abstimmen, ob die Verlängerung bei Entscheidungs- oder Relegationsspielen beibehalten werden soll oder aber analog zu den Toto-Pokal-Partien (bei Unentschieden nach 90 Minuten entscheidet sofort das Elfmeterschießen) vorgegangen werden soll. 86,9 Prozent stimmten für eine Beibehaltung der Verlängerung, 13,1 Prozent votierten für eine Abschaffung.

Zudem wurde abgefragt, inwieweit eine Gelb-Rote Karte im Erwachsenenbereich automatisch eine Sperre von einem Spiel für den betroffenen Spieler oder die betroffene Spielerin nach sich ziehen soll. Aktuell hat eine Gelb-Rote Karte keine Folge für das darauffolgende Spiel. 77,4 Prozent lehnten die Einführung einer Sperre ab, 22,6 Prozent sprachen sich dafür aus.

Schließlich ist ein Stimmungsbild zum weiteren Vorgehen bei Zeitstrafen eingeholt worden – die Kriterien für das Verhängen von Zeitstrafen hatte der DFB modifiziert. Diese dürfen fortan nur bei bestimmten Vergehen (Simulieren, absichtliches Verzögern, Protestieren, Verhindern eines aussichtsreichen Angriffs durch Halten, Ziehen, absichtliches Handspiel oder unzulässiges Antäuschen bei der Strafstoßausführung) verhängt werden. Demnach lautet die Frage: „Soll der BFV die Zeitstrafe im Erwachsenen- und Jugendbereich trotz der Änderungen und der erklärungsbedürftigen Handhabung beibehalten?“ Hier sprachen sich 37,7 Prozent dafür aus, 62,3 Prozent stimmten dagegen.







