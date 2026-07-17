 2026-07-17T11:53:53.177Z

Ligavorschau

Kreis Aachen: Kreisliga-Staffeleinteilungen der Herren und Frauen

Start der neuen Saison ist das letzte Augustwochenende

von jad · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Eichholz

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Kreisliga B1 Aachen
Kreisliga A Aachen
Kreisliga D3 Aachen
Kreisliga B2 Aachen
Kreisliga C1 Aachen

Der Kreisspielausschuss Aachen veröffentlicht in der heutigen amtlichen Mitteilungen die Staffeleinteilung für die neue Spielzeit 26/27

Kreisliga A

  • Burtscheider TV
  • Eintracht Verlautenheide II
  • FC Stolberg
  • FV Vaalserquartier
  • Grenzwacht Pannesheide
  • Rasensport Brand II
  • Rhenania Würselen/Euchen
  • SC Berger Preuß
  • SC Kellersberg
  • SG Stolberg
  • SV Breinig II
  • SV Eilendorf II
  • SV Rott
  • SV St. Jöris
  • Alemannia Aachen II
  • TuS Lammersdorf

In der Kreisliga B gibt es dieses Jahr zwei ungleiche Staffel, durch den Kreiswechsel von Rhenania Lohn wird die Staffel 1 mit 17 Teams und die Staffel 2 mit 16 Teams an den Start gehen

Kreisliga B, Staffel 1:

  • Eintracht Verlautenheide III
  • FC Concordia Oidtweiler II
  • FC Emir Sultan Spor
  • FC Rhenania Lohn
  • FSG Merkstein
  • FV Eschweiler
  • JSV Baesweiler
  • Kohlscheider BC II
  • Rhenania Würselen/Euchen II
  • SC Sparta Bardenberg
  • SV Kohlscheid
  • SV Sportfreunde Hörn
  • Union Ritzerfeld
  • VfJ Laurensberg
  • VfL Eintracht Warden
  • VfR Linden-Neusen
  • VfR Würselen II

Kreisliga B, Staffel 2:

  • Borussia Brand
  • DJK Arminia Eilendorf
  • DJK Westwacht Aachen
  • Eintracht Kornelimünster
  • FC Inde Hahn
  • FC Roetgen II
  • FC Walheim
  • FV Vaalserquartier II
  • Germania Freund
  • GW Lichtenbusch
  • SG Monschauer Land
  • SV Nordeifel
  • TV Konzen II
  • VfL 05 Aachen
  • VfR Forst
  • VfR Venwegen

Die zweite Mannschaft von Rhenania Lohn muss auch zusätzlich nachdem Kreiswechsel in das Aachener Ligasystem eingegliedert werden, sie werden zur Staffel 2 hinzugefügt, weshalb auch hier unterschiedliche Staffelgrößen die Folge sind

Kreisliga C, Staffel 1:

  • Bosna Aachen
  • Ditib Aachen
  • DJK FV Haaren II
  • FC Cro Sokoli Aachen
  • FV Vaalserquartier III
  • Munzurspor SV Aachen
  • Rhenania Richterich II
  • Schwarz-Rot Aachen
  • SG Rothe Erde/Nirm
  • SV Eilendorf III
  • SV Sportfreunde Hörn III
  • VfJ Laurensberg II
  • VfR Linden-Neusen II
  • Westwacht Aachen II

Kreisliga C, Staffel 2:

  • Alemannia Mariadorf II
  • FC Concordia Oidtweiler III
  • FC Rhenania Lohn II
  • Fortuna Beggendorf
  • Grenzwacht Pannesheide II
  • GW Broicher Siedlung
  • Kohlscheider BC III
  • Rhenania Eschweiler
  • Rhenania Würselen/Euchen III
  • SC Berger Preuß II
  • SC Kellersberg II
  • Sportfreunde Hehlrath
  • Spvg Glück-Auf Ofden
  • SV Falke Bergrath II
  • Union Ritzerfeld II

Kreisliga C, Staffel 3:

  • Adler Büsbach
  • BSC Schevenhütte
  • Burtscheider TV II
  • DJK Arminia Eilendorf II
  • FC Eschweiler II
  • FSV Columbia Donnerberg
  • GW Lichtenbusch II
  • JSC Blau-Weiss Aachen
  • SG Monschauer Land II
  • SG Stolberg II
  • SV Breinig Breinigerberg III
  • SV Germania Eicherscheid II
  • SV Nordeifel II
  • SV Sportfreunde Hörn II
  • VfL Vichttal III

Der FC Inde Hahn II verzichtet auf ihr Spielrecht in der Kreisliga C tritt in der Kreisliga D an und wird der Staffel 3 zugeordnet. Neu im Ligabetrieb ist auch der Verein FC KWB Aachen in Staffel 1

Kreisliga D, Staffel 1:

  • Borussia Brand II
  • Burtscheider TV III
  • Eintracht Verlautenheide IV
  • Kohlscheider BC IV
  • Medimeister Aachen
  • Rasensport Brand III
  • Rhenania Richterich III
  • SC Sparta Bardenberg II
  • Schwarz-Rot Aachen II
  • SpVgg. Straß
  • SV Kohlscheid II
  • VfB 08 Aachen
  • VfJ Laurensberg III
  • VfL 05 Aachen II
  • VfR Forst II
  • VfR Würselen III
  • FC KWB Aachen

Kreisliga D, Staffel 2:

  • Alemannia Mariadorf III
  • FC Eschweiler III
  • FSG Merkstein II
  • FV Eschweiler II
  • Germania Freund II
  • GW Broicher Siedlung II
  • SC Setterich
  • SC Berger Preuß III
  • Sportfreunde Hehlrath II
  • SuS Herzogenrath
  • SV Blau-Weiß Alsdorf
  • SV Kohlscheid III
  • SV St. Jöris II
  • VfB 08 Aachen II
  • VfB Alsdorf
  • VfL Eintracht Warden II

Kreisliga D, Staffel 3:

  • Borussia Brand III
  • DJK Dorff
  • Eintracht Kornelimünster II
  • FC Adler Büsbach II
  • FC Inde Hahn II
  • FC Roetgen III
  • FC Stolberg II
  • GW Lichtenbusch III
  • JSC Blau-Weiss Aachen II
  • SG Monschauer Land III
  • SV ASA Atsch
  • SV Germania Eicherscheid III
  • SV St. Jöris III
  • TuS Lammersdorf II
  • TV Konzen III
  • VfL 05 Aachen III

In der Frauen-Kreisliga A gehen zur kommenden Saison direkt drei Mannschaften neu an den Start! Der SV Rott, FC Germania Freund und FV Vaalserquartier melden eine Damenmannschaft, wodurch die Ligagröße auf 12 Mannschaften ansteigt

Frauen Kreisliga A:

  • Arminia Eilendorf
  • Arminia Eilendorf II
  • FC Concordia Oidtweiler
  • FC Eschweiler II
  • FC Germania Freund
  • FV Vaalserquartier
  • SV Falke Bergrath II
  • SV Rott
  • SV Sportfreunde Hörn III
  • VfJ Laurensberg
  • VfL Eintracht Warden
  • VfR Linden-Neusen

Vereine, die mehr als eine Mannschaft in ein und derselben Leistungsklasse gemeldet haben (z.B. die zweite und dritte Mannschaft spielt Kreisliga C in unterschiedlichen Staffeln) melden bitte bis zum 31.07.2026, 12:00 Uhr die Rangfolge dieser Mannschaften