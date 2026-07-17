Kreis Aachen: Kreisliga-Staffeleinteilungen der Herren und Frauen

– Foto: Marcel Eichholz

Der Kreisspielausschuss Aachen veröffentlicht in der heutigen amtlichen Mitteilungen die Staffeleinteilung für die neue Spielzeit 26/27

In der Kreisliga B gibt es dieses Jahr zwei ungleiche Staffel, durch den Kreiswechsel von Rhenania Lohn wird die Staffel 1 mit 17 Teams und die Staffel 2 mit 16 Teams an den Start gehen

Borussia Brand

DJK Arminia Eilendorf

DJK Westwacht Aachen

Eintracht Kornelimünster

FC Inde Hahn

FC Roetgen II

FC Walheim

FV Vaalserquartier II

Germania Freund

GW Lichtenbusch

SG Monschauer Land

SV Nordeifel

TV Konzen II

VfL 05 Aachen

VfR Forst

VfR Venwegen

Die zweite Mannschaft von Rhenania Lohn muss auch zusätzlich nachdem Kreiswechsel in das Aachener Ligasystem eingegliedert werden, sie werden zur Staffel 2 hinzugefügt, weshalb auch hier unterschiedliche Staffelgrößen die Folge sind

Kreisliga C, Staffel 1:

Bosna Aachen

Ditib Aachen

DJK FV Haaren II

FC Cro Sokoli Aachen

FV Vaalserquartier III

Munzurspor SV Aachen

Rhenania Richterich II

Schwarz-Rot Aachen

SG Rothe Erde/Nirm

SV Eilendorf III

SV Sportfreunde Hörn III

VfJ Laurensberg II

VfR Linden-Neusen II

Westwacht Aachen II

Kreisliga C, Staffel 2:

Alemannia Mariadorf II

FC Concordia Oidtweiler III

FC Rhenania Lohn II

Fortuna Beggendorf

Grenzwacht Pannesheide II

GW Broicher Siedlung

Kohlscheider BC III

Rhenania Eschweiler

Rhenania Würselen/Euchen III

SC Berger Preuß II

SC Kellersberg II

Sportfreunde Hehlrath

Spvg Glück-Auf Ofden

SV Falke Bergrath II

Union Ritzerfeld II

Kreisliga C, Staffel 3:

Adler Büsbach

BSC Schevenhütte

Burtscheider TV II

DJK Arminia Eilendorf II

FC Eschweiler II

FSV Columbia Donnerberg

GW Lichtenbusch II

JSC Blau-Weiss Aachen

SG Monschauer Land II

SG Stolberg II

SV Breinig Breinigerberg III

SV Germania Eicherscheid II

SV Nordeifel II

SV Sportfreunde Hörn II

VfL Vichttal III

Der FC Inde Hahn II verzichtet auf ihr Spielrecht in der Kreisliga C tritt in der Kreisliga D an und wird der Staffel 3 zugeordnet. Neu im Ligabetrieb ist auch der Verein FC KWB Aachen in Staffel 1

Kreisliga D, Staffel 1:

Borussia Brand II

Burtscheider TV III

Eintracht Verlautenheide IV

Kohlscheider BC IV

Medimeister Aachen

Rasensport Brand III

Rhenania Richterich III

SC Sparta Bardenberg II

Schwarz-Rot Aachen II

SpVgg. Straß

SV Kohlscheid II

VfB 08 Aachen

VfJ Laurensberg III

VfL 05 Aachen II

VfR Forst II

VfR Würselen III

FC KWB Aachen

Kreisliga D, Staffel 2:

Alemannia Mariadorf III

FC Eschweiler III

FSG Merkstein II

FV Eschweiler II

Germania Freund II

GW Broicher Siedlung II

SC Setterich

SC Berger Preuß III

Sportfreunde Hehlrath II

SuS Herzogenrath

SV Blau-Weiß Alsdorf

SV Kohlscheid III

SV St. Jöris II

VfB 08 Aachen II

VfB Alsdorf

VfL Eintracht Warden II

Kreisliga D, Staffel 3:

Borussia Brand III

DJK Dorff

Eintracht Kornelimünster II

FC Adler Büsbach II

FC Inde Hahn II

FC Roetgen III

FC Stolberg II

GW Lichtenbusch III

JSC Blau-Weiss Aachen II

SG Monschauer Land III

SV ASA Atsch

SV Germania Eicherscheid III

SV St. Jöris III

TuS Lammersdorf II

TV Konzen III

VfL 05 Aachen III

In der Frauen-Kreisliga A gehen zur kommenden Saison direkt drei Mannschaften neu an den Start! Der SV Rott, FC Germania Freund und FV Vaalserquartier melden eine Damenmannschaft, wodurch die Ligagröße auf 12 Mannschaften ansteigt

Frauen Kreisliga A:

Arminia Eilendorf

Arminia Eilendorf II

FC Concordia Oidtweiler

FC Eschweiler II

FC Germania Freund

FV Vaalserquartier

SV Falke Bergrath II

SV Rott

SV Sportfreunde Hörn III

VfJ Laurensberg

VfL Eintracht Warden

VfR Linden-Neusen

Vereine, die mehr als eine Mannschaft in ein und derselben Leistungsklasse gemeldet haben (z.B. die zweite und dritte Mannschaft spielt Kreisliga C in unterschiedlichen Staffeln) melden bitte bis zum 31.07.2026, 12:00 Uhr die Rangfolge dieser Mannschaften