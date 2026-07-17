Kreis Aachen: Kreisliga-Staffeleinteilungen der Herren und Frauen

- Borussia Brand
- DJK Arminia Eilendorf
- DJK Westwacht Aachen
- Eintracht Kornelimünster
- FC Inde Hahn
- FC Roetgen II
- FC Walheim
- FV Vaalserquartier II
- Germania Freund
- GW Lichtenbusch
- SG Monschauer Land
- SV Nordeifel
- TV Konzen II
- VfL 05 Aachen
- VfR Forst
- VfR Venwegen
Die zweite Mannschaft von Rhenania Lohn muss auch zusätzlich nachdem Kreiswechsel in das Aachener Ligasystem eingegliedert werden, sie werden zur Staffel 2 hinzugefügt, weshalb auch hier unterschiedliche Staffelgrößen die Folge sind
Kreisliga C, Staffel 1:
- Bosna Aachen
- Ditib Aachen
- DJK FV Haaren II
- FC Cro Sokoli Aachen
- FV Vaalserquartier III
- Munzurspor SV Aachen
- Rhenania Richterich II
- Schwarz-Rot Aachen
- SG Rothe Erde/Nirm
- SV Eilendorf III
- SV Sportfreunde Hörn III
- VfJ Laurensberg II
- VfR Linden-Neusen II
- Westwacht Aachen II
Kreisliga C, Staffel 2:
- Alemannia Mariadorf II
- FC Concordia Oidtweiler III
- FC Rhenania Lohn II
- Fortuna Beggendorf
- Grenzwacht Pannesheide II
- GW Broicher Siedlung
- Kohlscheider BC III
- Rhenania Eschweiler
- Rhenania Würselen/Euchen III
- SC Berger Preuß II
- SC Kellersberg II
- Sportfreunde Hehlrath
- Spvg Glück-Auf Ofden
- SV Falke Bergrath II
- Union Ritzerfeld II
Kreisliga C, Staffel 3:
- Adler Büsbach
- BSC Schevenhütte
- Burtscheider TV II
- DJK Arminia Eilendorf II
- FC Eschweiler II
- FSV Columbia Donnerberg
- GW Lichtenbusch II
- JSC Blau-Weiss Aachen
- SG Monschauer Land II
- SG Stolberg II
- SV Breinig Breinigerberg III
- SV Germania Eicherscheid II
- SV Nordeifel II
- SV Sportfreunde Hörn II
- VfL Vichttal III
Der FC Inde Hahn II verzichtet auf ihr Spielrecht in der Kreisliga C tritt in der Kreisliga D an und wird der Staffel 3 zugeordnet. Neu im Ligabetrieb ist auch der Verein FC KWB Aachen in Staffel 1
Kreisliga D, Staffel 1:
- Borussia Brand II
- Burtscheider TV III
- Eintracht Verlautenheide IV
- Kohlscheider BC IV
- Medimeister Aachen
- Rasensport Brand III
- Rhenania Richterich III
- SC Sparta Bardenberg II
- Schwarz-Rot Aachen II
- SpVgg. Straß
- SV Kohlscheid II
- VfB 08 Aachen
- VfJ Laurensberg III
- VfL 05 Aachen II
- VfR Forst II
- VfR Würselen III
- FC KWB Aachen
Kreisliga D, Staffel 2:
- Alemannia Mariadorf III
- FC Eschweiler III
- FSG Merkstein II
- FV Eschweiler II
- Germania Freund II
- GW Broicher Siedlung II
- SC Setterich
- SC Berger Preuß III
- Sportfreunde Hehlrath II
- SuS Herzogenrath
- SV Blau-Weiß Alsdorf
- SV Kohlscheid III
- SV St. Jöris II
- VfB 08 Aachen II
- VfB Alsdorf
- VfL Eintracht Warden II
Kreisliga D, Staffel 3:
- Borussia Brand III
- DJK Dorff
- Eintracht Kornelimünster II
- FC Adler Büsbach II
- FC Inde Hahn II
- FC Roetgen III
- FC Stolberg II
- GW Lichtenbusch III
- JSC Blau-Weiss Aachen II
- SG Monschauer Land III
- SV ASA Atsch
- SV Germania Eicherscheid III
- SV St. Jöris III
- TuS Lammersdorf II
- TV Konzen III
- VfL 05 Aachen III
In der Frauen-Kreisliga A gehen zur kommenden Saison direkt drei Mannschaften neu an den Start! Der SV Rott, FC Germania Freund und FV Vaalserquartier melden eine Damenmannschaft, wodurch die Ligagröße auf 12 Mannschaften ansteigt
Frauen Kreisliga A:
- Arminia Eilendorf
- Arminia Eilendorf II
- FC Concordia Oidtweiler
- FC Eschweiler II
- FC Germania Freund
- FV Vaalserquartier
- SV Falke Bergrath II
- SV Rott
- SV Sportfreunde Hörn III
- VfJ Laurensberg
- VfL Eintracht Warden
- VfR Linden-Neusen
Vereine, die mehr als eine Mannschaft in ein und derselben Leistungsklasse gemeldet haben (z.B. die zweite und dritte Mannschaft spielt Kreisliga C in unterschiedlichen Staffeln) melden bitte bis zum 31.07.2026, 12:00 Uhr die Rangfolge dieser Mannschaften