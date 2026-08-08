"Kreidealarm", Anpfiff auf der Kippe, Doppelrot: Turbulenter Lok-Start

Im altehrwürdigen Mommsenstadion sollte am Freitagabend die neue Spielzeit der NOFV-Oberliga Nord eröffnet werden. Doch das Duell zwischen Tennis Borussia Berlin und dem 1. FC Lok Stendal stand zwischenzeitlich auf der Kippe. Am Ende wurde doch gespielt - und die Altmärker fuhren einen emotionalen Punkt ein.
"Freitagabend, wir reisen nach Berlin, warten eine Stunde auf die Entscheidung, ob das Spiel überhaupt stattfindet. Unter diesen Bedingungen war es ein Superstart", erklärte Artem Sikulski, der Sportliche Leiter der Stendaler, auf den Vereinskanälen.
Ein "Kreidealarm", wie auf der Anzeigetafel stand, hatte den für 19:30 Uhr vorgesehenen Anpfiff erheblich verzögert. Der Grund: Für ein American-Football-Spiel des Bundesligisten Berlin Rebels am Sonnabend waren im Mommsenstadion bereits die Linien gezogen. Dies monierte das Schiedsrichtergespann. Die Austragung des Oberliga-Auftakts stand auf der Kippe. Dann wurde aber doch eine Lösung gefunden: Die Außenlinien wurden noch einmal in weißer Farbe nachgezogen. So konnte es um 20:15 Uhr losgehen.
Und wie es losging für den 1. FC Lok Stendal: Schon in der ersten Minute köpfte Philip Witte an die Latte. Sechs Minuten später sorgte Niclas Buschke mit einem noch abgefälschten Freistoß für die Führung. Und nach dem Berliner Ausgleich durch Devis Meißner (23.) erzielte Paul Kohl per Kopf die erneute Führung der Stendaler (32.).
Dann jedoch folgten die nächsten Rückschläge: Zehn Minuten nach seiner Verwarnung sah Alexander Schleicher die Gelb-Rote Karte (36.). Mit dem Pausenpfiff sorgte Rici Bokake-Befonga auch noch für das 2:2 für TeBe.
Auch in Unterzahl agierten die Stendaler im zweiten Durchgang intensiv. In den letzten Minuten stand die Elf von Jörn Schulz nur noch zu neunt auf dem Rasen. Auch Artem Tovkach wurde des Feldes verwiesen (86.). "Mit der ersten Roten Karte kann ich leben, aber die zweite Rote Karte gegen Artem kann ich gar nicht nachvollziehen - vor allem, wenn man den Spielverlauf sieht", monierte Sikulski.
Dennoch brachten die Gäste das Unentschieden durch die siebenminütige Nachspielzeit ins Ziel. "Meiner Meinung nach hätten wir einen Sieg verdient gehabt", befand Sikulski. "Unsere Jungs haben eine super Leistung gezeigt. Ich bin stolz auf die Mannschaft." Immerhin war es ein höchst turbulenter Start in die neue Oberliga-Saison.