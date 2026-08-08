"Kreidealarm", Anpfiff auf der Kippe, Doppelrot: Turbulenter Lok-Start

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Im altehrwürdigen Mommsenstadion sollte am Freitagabend die neue Spielzeit der NOFV-Oberliga Nord eröffnet werden. Doch das Duell zwischen Tennis Borussia Berlin und dem 1. FC Lok Stendal stand zwischenzeitlich auf der Kippe. Am Ende wurde doch gespielt - und die Altmärker fuhren einen emotionalen Punkt ein.

"Freitagabend, wir reisen nach Berlin, warten eine Stunde auf die Entscheidung, ob das Spiel überhaupt stattfindet. Unter diesen Bedingungen war es ein Superstart", erklärte Artem Sikulski, der Sportliche Leiter der Stendaler, auf den Vereinskanälen.

Linien für American Football verzögern den Anpfiff erheblich Ein "Kreidealarm", wie auf der Anzeigetafel stand, hatte den für 19:30 Uhr vorgesehenen Anpfiff erheblich verzögert. Der Grund: Für ein American-Football-Spiel des Bundesligisten Berlin Rebels am Sonnabend waren im Mommsenstadion bereits die Linien gezogen. Dies monierte das Schiedsrichtergespann. Die Austragung des Oberliga-Auftakts stand auf der Kippe. Dann wurde aber doch eine Lösung gefunden: Die Außenlinien wurden noch einmal in weißer Farbe nachgezogen. So konnte es um 20:15 Uhr losgehen. Und wie es losging für den 1. FC Lok Stendal: Schon in der ersten Minute köpfte Philip Witte an die Latte. Sechs Minuten später sorgte Niclas Buschke mit einem noch abgefälschten Freistoß für die Führung. Und nach dem Berliner Ausgleich durch Devis Meißner (23.) erzielte Paul Kohl per Kopf die erneute Führung der Stendaler (32.).