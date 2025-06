Krefelds größte Sportanlage ist saniert

„Wir können jetzt die Früchte einer intensiven Arbeitsphase ernten“, sagt Markus Schön. Dabei blickt der Stadtdirektor und Sportdezernent der Stadt Krefeld von der Tribüne aus über die größte städtische Bezirkssportanlage Krefelds, die im frischen Glanz vor ihm liegt. Was im November 2023 begann, hat nun seinen Abschluss gefunden: Die Sanierung der Edelstahlbahn an der Gladbacher Straße ist erfolgreich abgeschlossen.

Schön schaut nochmals ins Jahr 2018 zurück, als der Slogan „dem Sport in Krefeld eine Zukunft geben“ mit Aufnahme von Baumaßnahmen umgesetzt wurde. „Unsere Sportstätten waren in keinem guten Zustand. Aber uns ist es gelungen, dies zu ändern. Seit zwei Jahren ist Horkesgath erneuert und mit der Edelstahlkampfbahn ist unsere größte städtische Betriebssport- und Freiflächenanlage, die eine intensivste Nutzung erfährt, saniert“, sagt Schön. Die Sportentwicklung in Krefeld läuft dabei mit vielen Maßnahmen weiter, um die Sportstätten zukunftsfähig zu machen. Mit der aktuellen Sanierung sei ein Meilenstein geschaffen worden.

Davon können sich die Besucher bei der offiziellen Eröffnung am 14. Juni selber überzeugen. Für die Sanierung wurden insgesamt 6,3 Millionen Euro in die Hand genommen. 2,2 Millionen Euro davon stammen aus einem Bundesförderungsprogramm. Die restlichen 4,1 Millionen Euro kamen aus dem städtischen Haushalt. Schön betont, dass für die Förderung jede Menge Planungsunterlagen eingereicht werden mussten und die städtische Sportverwaltung viel Arbeit damit hatte.