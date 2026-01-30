Krefelder Vereine hadern mit Verletzungssorgen

Der VfR Fischeln, wo die frühe Trainerentscheidung für den Sommer, wo Fabian Wiegers ja Jakob Scheller beerbt, für erhebliche Unruhe gesorgt hat, erwartet, ohne Ndrin Maloku und Milosz Nocek, die Zweitvertretung des SC Union Nettetal. Positiv beim VfR in jüngster Vergangenheit: Jannick Geraets ist nach seinem Kreuzbandabriss auf einem guten Weg.

Die Zweite des SC St. Tönis will auch gegen TuS Wickrath auf keinen Fall leer ausgehen, auch wenn mit dem flinken Ben Cedric Horst ein wichtiger Akteur ausfällt. Er kugelte sich beim Skilaufen die Schulter aus. Trainer Florian Verhaag gibt sich aber ziemlich optimistisch und meint: „Wir rechnen uns gegen jeden Gegner was aus. In der Regel ist es immer wichtig, in den Heimspielen was zu holen. Einige Spieler sind aus Krankheit und Urlaub zurück und wir können mit einem entsprechenden Kader in die Partie gehen.“