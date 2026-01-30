Krefelder Vereine hadern mit Verletzungssorgen

So schnell kann es gehen. Sechs Wochen Winterpause sind vorbei und wie in den meisten Ligen, außer den Kreisklassen, beginnt auch in der Gruppe 3 der Bezirksliga die Rückrunde.
Bereits Freitagabend eröffnet Herbstmeister OSV Meerbusch mit der Partie gegen den VfL Tönisberg den zweiten Teil der Saison 2025/2026. „Wir sind klarer Außenseiter, weil wir zur besten Mannschaft der Liga müssen. Aber natürlich werden wir uns nicht kampflos ergeben und schauen, was so geht“, sagt VfL-Trainer Justin Müller. Personell plagen ihn allerdings große Sorgen. Nicht mehr rechnen kann er in dieser Spielzeit mit Nils Erhard Koths, Lukas Alexander Koprek und Sebastian Görres. Außerdem fehlen aktuell zu dem noch Simon Kuschel und Daniel Franken. Im Sommer nicht mehr beim VfL tätig ist nach vielen Jahren David „Kante“ Machnik, der zweite mitverantwortliche Trainer. Für ihn wird an der Schaephuysener Straße Rouwen Hüsken, bisher für die A-Junioren verantwortlich, neuer Cotrainer.
Kaum rollt der Ball wieder, hat der SSV Grefrath die gleichen Probleme wie die Tönisberger. Er muss bei seinem Gang zum CSV Marathon Krefeld mit Christof Feyen (Daumen gebrochen), Christopher Claeren (Außenbandanriss) und David Pries (Knieprobleme) drei Mann ersetzen. Bei den Marathonern ist Dennis Lerche, weil kürzlich wieder ins Training eingestiegen, gesetzt. Fehlen wird dagegen weiter der Langzeitausfall David Piotr Wieczorek, dessen Kreuzbandabriss konservativ behandelt worden ist und der gute Fortschritte macht und Neuzugang Alexander Siepmann, bei dem die Leiste zwickt.
Frei nach dem Motto „unverhofft kommt oft“, was vergangenen Dezember beim SV Thomasstadt Kempen ja mit dem Coup in Odenkirchen schon der Fall war, wird die fast unlösbare Aufgabe bei TuRa Brüggen in Angriff genommen. Dagegen hat der TSV Bockum die drei Zähler gegen das abgeschlagene und sieglose Schlusslicht SV Mönchengladbach 10 fest eingeplant. Allerdings ist bis heute nicht klar, ob die Gäste überhaupt spielen werden, weil sie sich mit dem Rheydter SV noch nicht über die Ablösemodalitäten für die über ein halbes Dutzend Neuzugänge einigen konnten.
Der VfR Fischeln, wo die frühe Trainerentscheidung für den Sommer, wo Fabian Wiegers ja Jakob Scheller beerbt, für erhebliche Unruhe gesorgt hat, erwartet, ohne Ndrin Maloku und Milosz Nocek, die Zweitvertretung des SC Union Nettetal. Positiv beim VfR in jüngster Vergangenheit: Jannick Geraets ist nach seinem Kreuzbandabriss auf einem guten Weg.
Die Zweite des SC St. Tönis will auch gegen TuS Wickrath auf keinen Fall leer ausgehen, auch wenn mit dem flinken Ben Cedric Horst ein wichtiger Akteur ausfällt. Er kugelte sich beim Skilaufen die Schulter aus. Trainer Florian Verhaag gibt sich aber ziemlich optimistisch und meint: „Wir rechnen uns gegen jeden Gegner was aus. In der Regel ist es immer wichtig, in den Heimspielen was zu holen. Einige Spieler sind aus Krankheit und Urlaub zurück und wir können mit einem entsprechenden Kader in die Partie gehen.“