Krefelder Pinguine sind noch vor dem KFC Uerdingen

Philipp Also für uns ist es jetzt nicht nur ein ausgegebenes Ziel und wir schauen dann mal. Meine Positionierung war da relativ klar, dass ich sage, der Aufstieg ist das Ziel. Und ich glaube, wir fahren immer gut damit, auf uns selbst zu gucken. Ich vermag nicht, die Stärke anderer Mannschaften einzuschätzen. Umgekehrt, glaube ich, können andere im Moment auch nicht die Stärke des KFC Uerdingen einschätzen. Die Neuverpflichtungen, die wir getätigt haben, sind für alles Verstärkungen. Wir haben weiterhin eine stabile Abwehr und mit den Offensivspielern, die wir verpflichtet haben, glaube ich schon, dass das Ziel realistisch ist, aufzusteigen. Und dieser Verein gehört auch, wenn die Strukturen stehen, definitiv in die Regionalliga. Und um die weiter aufzubauen, haben wir jetzt ein weiteres Jahr Zeit in der Oberliga.