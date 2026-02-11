Krefelder Juwel wagt den Sprung in den internationalen Fußball

Er hatte das Interesse mehrerer türkischer Spitzenklubs auf sich gezogen. Am Ende der besagten Posse steht der Wechsel von Güner von Mönchengladbach zu Galatasaray Istanbul. Die Gladbacher kassieren nach Informationen unserer Redaktion rund 400.000 Euro für Güner – Galatasaray spricht von einer Ablösesumme in Höhe von 350.000 Euro.

Güner, sein Vater und sein Berater, der in Krefeld und speziell beim KFC Uerdingen bestens bekannte Mehmet Eser, hatten den Wechsel in den vergangenen Wochen offensiv forciert, der Vertrag des U19-Stürmers bei Borussia wäre im Sommer ausgelaufen. Beim Trainingsauftakt der U19 in Gladbach hatte sich Güner krankgemeldet und war kurz darauf in die Türkei gereist, um Gespräche mit Galatasaray zu führen. Auch Fenerbahce hatte Interesse am Gladbacher Talent bekundet. „Wir haben Can Armando Güner einen klaren Weg aufgezeigt, wie wir sein vorhandenes Potenzial in den nächsten Jahren bei Borussia gemeinsam entwickeln wollen“, wird Mirko Sandmöller, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, in Borussias Mitteilung zitiert. „Die Spielerseite hatte andere Vorstellungen und so ist dieser Wechsel für alle Seiten die beste Lösung. Wir wünschen Can Armando für die Zukunft alles Gut e“, fügte er hinzu.