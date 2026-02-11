Krefelder Juwel wagt den Sprung in den internationalen Fußball

Er steht gerade erst am Anfang seiner Karriere. Trotzdem hat Can Armando Güner mit seinen erst 18 Jahren schon viel erlebt. Der in Krefeld geborene Fußballspieler war Protagonist in einer der am meisten beachteten Transferpossen des deutschen Fußballs im zurückliegenden Wintertransferfenster. Güner spielte bis zuletzt bei Borussia Mönchengladbach, wurde dort in der U19 eingesetzt.
Er hatte das Interesse mehrerer türkischer Spitzenklubs auf sich gezogen. Am Ende der besagten Posse steht der Wechsel von Güner von Mönchengladbach zu Galatasaray Istanbul. Die Gladbacher kassieren nach Informationen unserer Redaktion rund 400.000 Euro für Güner – Galatasaray spricht von einer Ablösesumme in Höhe von 350.000 Euro.
Güner, sein Vater und sein Berater, der in Krefeld und speziell beim KFC Uerdingen bestens bekannte Mehmet Eser, hatten den Wechsel in den vergangenen Wochen offensiv forciert, der Vertrag des U19-Stürmers bei Borussia wäre im Sommer ausgelaufen. Beim Trainingsauftakt der U19 in Gladbach hatte sich Güner krankgemeldet und war kurz darauf in die Türkei gereist, um Gespräche mit Galatasaray zu führen. Auch Fenerbahce hatte Interesse am Gladbacher Talent bekundet. „Wir haben Can Armando Güner einen klaren Weg aufgezeigt, wie wir sein vorhandenes Potenzial in den nächsten Jahren bei Borussia gemeinsam entwickeln wollen“, wird Mirko Sandmöller, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, in Borussias Mitteilung zitiert. „Die Spielerseite hatte andere Vorstellungen und so ist dieser Wechsel für alle Seiten die beste Lösung. Wir wünschen Can Armando für die Zukunft alles Gut e“, fügte er hinzu.
Was von Güner bleibt, ist der Doppelpack, mit dem er Borussias U17 zur Deutschen Meisterschaft schoss, aber eben auch das Wechsel-Hick-Hack dieses Winters. Nach einigen Einsätzen in deutschen Junioren-Nationalmannschaften hatte sich Güner für einen Wechsel zum argentinischen Verband entschieden. Güner hat eine argentinische Großmutter. Mit Argentinien hatte er im vergangenen Herbst an der U-17-WM in Katar teilgenommen. In drei Spielen gelang dem Krefelder jedoch kein Treffer.
Sein Vater Adalet Güner ist in Krefeld und darüber hinaus ebenfalls kein Unbekannter. Er war Jugendtrainer und Jugendleiter beim SC Bayer 05 Uerdingen. Seinen Sohn Can Armando trainierte er eben dort und zuvor beim FC Traar. Nach einem kurzen Abstecher ins Ruhrgebiet zum FC Schalke 04 folgte schließlich der Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Nun ist auch dieses Kapitel beendet – und das Abenteuer in der Türkei startet für das Krefelder Talent.