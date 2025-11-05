Krefelder Fußball-Talente wollen an die Weltspitze

Doch zunächst einmal wird Güner, der in seiner Kindheit in Uerdingen dem Ball hinterherjagte, bei der Fußball-Weltmeisterschaft der U17-Nationalmannschaften in Katar vom 3. bis zum 27. November auf großer Bühne aufspielen. Bei seinem ersten Testspiel für Argentinien gegen Spanien erzielte der Krefelder direkt sein erstes Tor.

Bei der Borussia am Niederrhein trainiert er mitunter mit der Profi-Mannschaft und wurde zum Beispiel im Testspiel gegen den FC Schalke 04 in der Lizenzspieler-Elf eingesetzt. Für den Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet spielte Güner bis 2019. Sein Vater Adalet Güner ist in Krefeld und darüber hinaus ebenfalls kein Unbekannter. Er war Jugendtrainer und Jugendleiter beim SC Bayer 05 Uerdingen sowie Vorstandsmitglied beim KFC Uerdingen in unruhigen Zeiten, die in einer Insolvenz geendet sind.

Über Umwege zum Profi

Einen Schritt weiter als Can Armando Güner ist Said El Mala, der wie sein im Libanon geborener Vater Mohammed und sein Bruder Malek, die grün-weißen Farben des Linner SV repräsentierte. Auch Said trug einst die Raute der Borussia im Herzen. Als er 14 Jahre alt wurde, bekam er dann die Nachricht, dass er zu schmächtig sei und die Mönchengladbacher Experten für ihn keine Perspektive im Fußball sahen. Der Schock saß tief. Der Krefelder war drauf und dran, sein liebstes Hobby aufzugeben.

Der ein Jahr ältere Bruder Malek, dem es ähnlich erging und der später ebenfalls einen Profi-Vertrag beim 1. FC Köln unterschrieb und das schwarz-weiße DFB-Trikot tragen durfte, animierte Said, wenigsten mit Freunden noch ein bisschen zu kicken. In der Jugendabteilung des TSV Meerbusch fanden sich die beiden dann im normalen Spielbetrieb wieder. Zum Glück.

Zwei Jahre lang spielte der Offensivspieler in der U17 der Blau-Gelben. In 32 Partien der B-Junioren-Sonderliga sowie der Niederrheinliga erzielte er beeindruckende 31 Treffer. Was zunächst nur als Zwischenstation gedacht war, entwickelte sich schnell zum neuen Zuhause. „Eigentlich wollte ich nur ein Jahr bleiben. Aber es hat mir so gut gefallen, dass es am Ende zwei Jahre wurden. Das war rückblickend definitiv der richtige Weg“, erklärte Said auf der Vereins-Homepage. Talent weckt Begehlichkeiten

Die guten Leistungen blieben nicht unbemerkt: Viktoria Köln holte die beiden Brüder 2023 ins eigene Nachwuchsleistungszentrum. Said brauchte kaum Eingewöhnungszeit und schaffte rasch den Sprung von der U19 zu den Profis. In der Saison 2023/24 kam er auf neun Drittliga-Einsätze und ein Tor, ehe er in der folgenden Spielzeit 2024/25 endgültig durchstartete: Mit 13 Treffern in 31 Spielen wurde er zum „Newcomer der Saison“ der dritten Liga gewählt. Sein Trainer bei der Viktoria war Olaf Jansen – ein gebürtiger Krefelder, der einst beim Hülser SV und Bayer Uerdingen spielte und später als Profi für Köln und Eintracht Frankfurt mehr als 250 Einsätze schaffte.