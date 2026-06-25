Krefelder Brauerei ziert ab sofort die Brust des KFC Uerdingen

Ein Klub, dem Marc Förste verbunden ist und an den er glaubt. „Mein Engagement für den KFC Uerdingen war bereits in der vergangenen Saison Ausdruck meiner Überzeugung, dass dieser Verein enormes Potenzial besitzt und eine wichtige Rolle für die Stadt Krefeld spielt“, wird er in der Pressemitteilung zitiert. Für ihn sei die Partnerschaft „eine Herzensangelegenheit“.

Auch Norbert Philipp, Vorsitzender des KFC, freut sich über die Partnerschaft. „Dass Marc Förste sein bereits starkes Engagement für den KFC Uerdingen ausbaut und nun mit Wienges als Hauptsponsor an unserer Seite steht, ist ein wichtiges Signal für unseren Verein“, sagt er. Dieses Vertrauen bestätige den eingeschlagenen Weg und zeige, dass der KFC auch für starke regionale Partner eine attraktive Perspektive biete. Für die Fans bedeutet die Zusammenarbeit mit der Krefelder Brauerei, dass bei den Heimspielen in der Grotenburg ab Saisonbeginn auch die beiden Sorten „Wienges Blond“ und „Wienges Brünett“ ausgeschenkt werden.

Mit der Verkündung des neuen Sponsors noch vor Beginn der Saisonvorbereitung unterstreicht der Verein, dass die kontinuierliche Arbeit Früchte trägt. In der vergangenen Saison war das Forsthaus erst im Rahmen der Saisoneröffnung als Trikotsponsor präsentiert worden. Das lange Warten hatte viele dem Neustart kritisch gegenüber stehende KFC-Fans bestärkt, dass die „Freunde und Förderer“, damals noch ohne Legitimation der Mitglieder und vom Insolvenzverwalter eingesetzt, nicht mehr als warme Worte präsentieren. Nun ist diese Diskussion frühzeitig beendet.

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