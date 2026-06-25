Krefelder Brauerei ziert ab sofort die Brust des KFC Uerdingen

Viel wurde im Lager der KFC-Fans in den vergangenen Tagen spekuliert und diskutiert. Wann wird endlich der neue Hauptsponsor vorgestellt, dessen Vertrag in der vergangenen Woche unterzeichnet worden sein sollte? Diese Frage hat der Oberligist am Montagnachmittag beantwortet – und die Brauerei Wienges aus Krefeld als neuen Partner präsentiert, der in der kommenden Saison die Brust des Traditionsvereins zieren wird.
Wienges ist einer der Mitbegründer der Krefelder Brauzunft und ist seit mehr als 200 Jahren fest mit der Stadtgeschichte Krefelds verankert. „Die Partnerschaft verbindet zwei traditionsreiche Krefelder Institutionen, die gleichermaßen für Heimatverbundenheit, Leidenschaft und gelebte Tradition stehen“, schreibt der KFC Uerdingen mit pathetischen Worten dazu. Hinter dem Engagement steht mit Geschäftsführer Marc Förste ein Unternehmer, der dem KFC Uerdingen bereits in der abgelaufenen Saison als Hauptsponsor mit dem „Forsthaus 1838“ zur Seite stand. Mit dem Einstieg von Wienges als neuem Hauptsponsor baut er sein Engagement für den Verein nun finanziell auch weiter aus – „ein starkes Zeichen für Kontinuität, Vertrauen und die gemeinsame Zukunft des KFC Uerdingen“, betont der Klub.
Ein Klub, dem Marc Förste verbunden ist und an den er glaubt. „Mein Engagement für den KFC Uerdingen war bereits in der vergangenen Saison Ausdruck meiner Überzeugung, dass dieser Verein enormes Potenzial besitzt und eine wichtige Rolle für die Stadt Krefeld spielt“, wird er in der Pressemitteilung zitiert. Für ihn sei die Partnerschaft „eine Herzensangelegenheit“.
Auch Norbert Philipp, Vorsitzender des KFC, freut sich über die Partnerschaft. „Dass Marc Förste sein bereits starkes Engagement für den KFC Uerdingen ausbaut und nun mit Wienges als Hauptsponsor an unserer Seite steht, ist ein wichtiges Signal für unseren Verein“, sagt er. Dieses Vertrauen bestätige den eingeschlagenen Weg und zeige, dass der KFC auch für starke regionale Partner eine attraktive Perspektive biete. Für die Fans bedeutet die Zusammenarbeit mit der Krefelder Brauerei, dass bei den Heimspielen in der Grotenburg ab Saisonbeginn auch die beiden Sorten „Wienges Blond“ und „Wienges Brünett“ ausgeschenkt werden.
Mit der Verkündung des neuen Sponsors noch vor Beginn der Saisonvorbereitung unterstreicht der Verein, dass die kontinuierliche Arbeit Früchte trägt. In der vergangenen Saison war das Forsthaus erst im Rahmen der Saisoneröffnung als Trikotsponsor präsentiert worden. Das lange Warten hatte viele dem Neustart kritisch gegenüber stehende KFC-Fans bestärkt, dass die „Freunde und Förderer“, damals noch ohne Legitimation der Mitglieder und vom Insolvenzverwalter eingesetzt, nicht mehr als warme Worte präsentieren. Nun ist diese Diskussion frühzeitig beendet.
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