Krefelder Bezirksligisten vor schwierigen Herausforderungen

Und der verfügt aktuell mit 43 Toren, von denen allein Goalgetter Nils Bonsels 16 erzielt hat, über eine überragende Offensive. Bonsels, 25 Jahre alt, ist so eine Art Urbrüggener. Nur in der Jugend ging er mal bei Borussia Mönchengladbach bzw. dem FC Wegberg-Beeck fremd.

Marathon, personell seit Längerem arg gebeutelt, muss gegenüber der Vorwoche nun auch noch Abwehrspieler Almir Arapovic wegen der fünften Gelben Karte ersetzen. Und Routinier Burak Akarca, der eigentlich für mehr Stabilität in der Defensive sorgen sollte, ist seit Wochen privat unabkömmlich.

Wohin führt der Weg des VfR Fischeln? Die kommenden beiden Auseinandersetzungen, erst in Wickrath und danach zu Hause gegen den 1. FC Viersen, haben richtungsweisenden Charakter. In Wickrath wird es vor allen Dingen darauf ankommen, die Kreise von Torjäger Niek Gabriel Mäder und Petar Popovic einzuengen.

Eher als die Fischelner kann sich der TSV Bockum Hoffnungen auf etwas Zählbares machen. Er gastiert bei Fortuna Dilkrath, die zuletzt doch etwas den Anfangselan des Saisonbeginns vermissen ließ. Ob beim TSV die zuletzt fehlenden Luca Jannik Sitterz und Christian Tönnißen, zwei Leistungsträger, wieder dabei sind, ist noch ungewiss. Ausfallen aus Urlaubsgründen wird auf jeden Fall Malte Latosinszky.

Kempen und St. Tönis mit schwierigen Aufgaben

Nur Außenseiter ist die Zweitvertretung des SC St. Tönis, zuletzt in der Defensive mit großen Lücken und ohne den gesperrten Fabio Mariano, gegen den OSV Meerbusch bzw. der SV Thomasstadt Kempen in Neuwerk. Beide Kontrahenten gehören zum ganz engsten Kreis der Meisterschaftsaspiranten. Etwas auffällig zuletzt die Häufung von Platzverweisen bei den St. Tönisern. Ferner verlief vergangenen Sonntag das Debüt von Simon Sell nach langer Verletzungspause, dem Keeper aus dem Oberligakader, sportlich nicht gerade vielversprechend.

Im Nachbarschaftsduell zwischen dem VfL Tönisberg und dem SSV Grefrath treffen zwei Teams aufeinander, von denen bisher nur die Grefrather, seit Wochen personell ziemlich aus dem Vollen schöpfend, im Soll liegen. Die Tönisberger dagegen, die allerdings in letzter Zeit auch oft bis ein halbes Dutzend Akteure und mehr nicht dabei hatten, nicht. Dies gilt auch für die aktuelle Partie.