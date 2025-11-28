Krefeld: Spannende Duelle in der Bezirksliga

Los geht es am Freitagabend bereits nicht nur in Meerbusch, sondern auch in Dilkrath. Der Vorjahresabsteiger, gut in die Saison gekommen – allerdings auch gegen nicht so schwere Gegner –, erwartet die Zweitvertretung des SC St. Tönis. Mittlerweile sind die Gäste bei Punktgleichheit aufgrund der besseren Tordifferenz an den Dilkrathern vorbeigezogen. Alles spricht deshalb auch für ein Spiel auf Augenhöhe. Das sehen die Verantwortlichen des VfL Tönisberg trotz der letzten Heimpleite für die Partie bei Türkiyemspor Mönchengladbach anders. Daran ändert auch wenig, dass Türkiyemspor im Aufwind scheint, was die vergangenen beiden Siege beweisen. Aber der Anspruch des VfL muss weiterhin sein, solche Kontrahenten in die Schranken zu verweisen.

Diese Frage sollte sich für den VfR Fischeln überhaupt nicht stellen, wenn das sieglose Schlusslicht SV Lürrip an die Kölner Straße kommt. Hier rollten zuletzt einige Köpfe. Zuerst packte Trainer Markus Lehnen seine sieben Sachen wieder und jetzt hat Tiago Simoes Correia das Sagen. Suspendiert wurden außerdem die Spieler Mike-Kevin Wiesner, Silvio Cancian und Michael Bohnen. Letzterer war der beste Torschütze des SV. Die Lücken sollen mit Akteuren aus der Reserve gestopft werden bzw. in der Winterpause noch einmal personell nachgelegt werden.

Krefelder Teams oberhalb der roten Zone

Die Statik am Tabellenende hat sich für die Teams unserer Region positiv verändert – keines liegt mehr auf einem Abstiegsplatz. Im Duell der Neulinge zwischen dem SV Thomasstadt Kempen und der Zweiten des SC Union Nettetal müssen die Gäste die zuletzt vom Platz geflogenen Luca Adrians und Hendrik Schmitz ersetzen. Bei TuS Wickrath läuft es nicht so, wie erhofft. Für das Spiel beim TSV Bockum fehlt neben den verletzten Tom Baulig und Romel Anyomi auch der vom Platz geflogene Goalgetter Niek Gabriel Mäder. Bei Bockum brummt Hun Brandon Danh Do seine fünfte Gelbe ab.