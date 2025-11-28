 2025-11-28T07:03:18.113Z

Spielbericht
Der VfR Fischeln ist klarer Favorit gegen Lürrip.
Der VfR Fischeln ist klarer Favorit gegen Lürrip. – Foto: Jens Terhardt

Krefeld: Spannende Duelle in der Bezirksliga

Diese Partien stehen am Wochenende auf dem Plan der Bezirksliga, Gruppe 3.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Am drittletzten Spieltag dieses Jahres treffen in der Bezirksliga, Gruppe 3 mit Spitzenreiter Spfr. Neuwerk und dem Vierten TuRa Brüggen zwei Teams aufeinander, die alle in Sachen Aufstieg auf dem Zettel hatten. Allerdings haben sich beide tabellarisch schon etwas auseinandergelebt, denn die Neuwerker, nicht immer überzeugend, aber konstant, haben auf den Kontrahenten schon ein Fünf-Punkte-Polster. Heißt im Klartext: Verlieren die Brüggener, könnte die Stimmung schon vor der Weihnachtsfeier im Keller sein.

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
15:15

Heute, 20:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
20:00

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:00live

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:30live

Heute, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
19:45live

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
15:30

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
15:30

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:15

Morgen, 17:30 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
17:30live

Von dem ebenfalls bestens vorne mitmischenden OSV Meerbusch bzw. der SpVg Odenkirchen haben die Meerbuscher gegen den 1. FC Viersen von der Papierform her die viel leichtere Aufgabe, als die Odenkirchener gegen den SSV Grefrath. Die reisen nämlich, nach nur einer Niederlage aus den letzten sieben Begegnungen mit breiter Brust an. Das auch deshalb, weil Trainer Alexander Thamm, der beim SSV bestens angekommen ist, personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Dilkrath fordert am Freitag St. Tönis II

Los geht es am Freitagabend bereits nicht nur in Meerbusch, sondern auch in Dilkrath. Der Vorjahresabsteiger, gut in die Saison gekommen – allerdings auch gegen nicht so schwere Gegner –, erwartet die Zweitvertretung des SC St. Tönis. Mittlerweile sind die Gäste bei Punktgleichheit aufgrund der besseren Tordifferenz an den Dilkrathern vorbeigezogen. Alles spricht deshalb auch für ein Spiel auf Augenhöhe. Das sehen die Verantwortlichen des VfL Tönisberg trotz der letzten Heimpleite für die Partie bei Türkiyemspor Mönchengladbach anders. Daran ändert auch wenig, dass Türkiyemspor im Aufwind scheint, was die vergangenen beiden Siege beweisen. Aber der Anspruch des VfL muss weiterhin sein, solche Kontrahenten in die Schranken zu verweisen.

Diese Frage sollte sich für den VfR Fischeln überhaupt nicht stellen, wenn das sieglose Schlusslicht SV Lürrip an die Kölner Straße kommt. Hier rollten zuletzt einige Köpfe. Zuerst packte Trainer Markus Lehnen seine sieben Sachen wieder und jetzt hat Tiago Simoes Correia das Sagen. Suspendiert wurden außerdem die Spieler Mike-Kevin Wiesner, Silvio Cancian und Michael Bohnen. Letzterer war der beste Torschütze des SV. Die Lücken sollen mit Akteuren aus der Reserve gestopft werden bzw. in der Winterpause noch einmal personell nachgelegt werden.

Krefelder Teams oberhalb der roten Zone

Die Statik am Tabellenende hat sich für die Teams unserer Region positiv verändert – keines liegt mehr auf einem Abstiegsplatz. Im Duell der Neulinge zwischen dem SV Thomasstadt Kempen und der Zweiten des SC Union Nettetal müssen die Gäste die zuletzt vom Platz geflogenen Luca Adrians und Hendrik Schmitz ersetzen. Bei TuS Wickrath läuft es nicht so, wie erhofft. Für das Spiel beim TSV Bockum fehlt neben den verletzten Tom Baulig und Romel Anyomi auch der vom Platz geflogene Goalgetter Niek Gabriel Mäder. Bei Bockum brummt Hun Brandon Danh Do seine fünfte Gelbe ab.

Aufrufe: 028.11.2025, 15:30 Uhr
RP / WeFuAutor