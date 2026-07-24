Krefeld: Quali-Runde für den Kreispokal ist ausgelost

Die Qualifikation des Kreispokals Kempen-Krefeld ist ausgelost. – Foto: Daniel Bender

Die Paarungen für die Qualifikationsrunde vom 7. bis 9. August zum Sparkassen-Kreispokal Kempen-Krefeld 2026/27 stehen fest. 34 Vereine ermitteln 17 Teilnehmer für die erste Pokalrunde, die vom 8. bis 10. September stattfindet. Dann sind auch die Teams aus der Ober- und Landesliga dabei, sowie die vier Vereine, die den Fußballkreis Kempen-Krefeld in dieser Saison im Niederrheinpokal vertreten. Sechs Vereine durften sich über ein Freilos für die Qualifikationsrunde freuen und steigen dann auch im September ein. Titelverteidiger sind die VSF Amern, die im Finale den OSV Meerbusch schlugen.

In der Qualifikation kommt es gleich zu einigen interessanten Paarungen. A-Liga-Aufsteiger SuS Schaag empfängt vor sicherlich großer Kulisse Bezirksligist VfR Fischeln. Auch B-Ligist TSF Bracht darf sich im Brüggener Stadtderby gegen Bezirksligist Tura Brüggen über viele Zuschauer freuen.

A-Ligist SC Waldniel muss die weite Reise zum C-Ligisten Adler Nierst antreten. Das Derby der beiden Krefelder Traditionsvereine Spiel & Sport Krefeld und KTSV Preussen Krefeld verspricht besondere Spannung. Im Juni trafen die beiden Teams noch in der Aufstiegsrunde zur Kreisliga A vor über 200 Zuschauer im Rainer Knötschke Sportpark an der Horkesgath aufeinander. Spiel & Sport behielt nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 die Oberhand. Genutzt hat das am Ende aber nichts, weil man TIV Nettetal im Aufstiegsrennen den Vortritt lassen musste. Klar ist aber, dass Preussen jetzt Revanche will, um dann in die erste Pokalrunde einzuziehen.