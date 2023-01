Am Sonntag wird am Glockenspitz der Stadtmeister ermittelt. – Foto: Ralph Görtz

Krefeld: Der Stadtmeister in der Halle wird ermittelt Gegen 20.30 Uhr soll der Stadtmeister feststehen.

Am Sonntag ab 12 Uhr steigt in der Glockenspitzhalle die Endrunde der offenen Krefelder Stadtmeisterschaft im Hallenfußball. Dann kämpfen zwölf Mannschaften um den Wanderpokal der Volksbank Krefeld. Die Mannschaften auf den Plätzen eins bis drei sind dann auch für das Volksbank-Hallenmasters am 21./22. Januar in Viersen-Dülken qualifiziert.

Organisationsleiter Stefan G. Rex ist voller Vorfreude: „Ich freue mich auf guten Hallenfußball. Über den Tag verteilt rechnen wir mit 1.500 bis 2.000 Zuschauern. Insgesamt haben wir etwa 50 Helfer im Einsatz.“ Gespielt wird zunächst in zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften. Ab 18.44 Uhr starten die Viertelfinalspiele. Die beiden Halbfinals beginnen um 19.37 Uhr und um 19.49 Uhr. Um 20 Uhr wird das Spiel um Platz drei angepfiffen und um 20.15 Uhr steigt das Finale. Alle Spiele gehen über einmal zehn Minuten. Den Auftakt in der Gruppe A bestreiten Bezirksligist VfL Tönisberg und Union Krefeld. Letztere sind für den qualifizierten TSV Boisheim nachgerückt. Das Team aus den Viersener Stadtteil musste die Finalteilnahme absagen, weil zeitgleich die Stadtmeisterschaft in Viersen stattfindet. In der Gruppe A tritt neben den beiden A-Ligisten FC Hellas und CSV Marathon auch die in der Kreisliga C beheimatete zweite Mannschaft des Veranstalters und Oberligist KFC Uerdingen an. Die Auswahl des neuen Trainers Björn Joppe ist natürlich Turnierfavorit und ihre Anhänger werden sicherlich dafür sorgen, dass es in der Glockenspitzhalle stimmungsvoll zugeht. „Wir sind mit dem KFC eng befreundet, und freuen uns, dass die Mannschaft teilnimmt. Ich glaube, dadurch hat der KFC in Krefeld auch viele neue Sympathien gewonnen“, sagt Rex. Den ersten Auftritt bekommen die Fans des KFC um 12.24 Uhr gegen den FC Hellas zu sehen.