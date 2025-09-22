Kreebs Traumstart bleibt unbelohnt – Lorch bleibt ohne Punkte

Was mit einem Blitzstart begann, endete aus Lorcher Sicht ohne Erfolg. Die Zuschauer im Goldwasen hatten es sich noch nicht richtig bequem gemacht, da erzielte bereits in der 3. Minute Steffen Kreeb die Führung für die Hausherren. Statt aber dem Traumstart noch frühzeitig die Krone aufzusetzen, belebte der frühe Rückstand die Gäste vom Härtsfeld.



Eine erste Möglichkeit erspielte sich Dorfmerkingen in der 14. Minute, die es auch in Folge schafften, das Spielgeschehen Großteils in die Lorcher Hälfte zu verlagern.

Über Steffen Kreeb lief das Lorcher Offensivgeschehen, nach gut einer halben Stunde führte sein Zuspiel auf Adrian Schwarz zu einem ersten Warnschuss auf das Gästetor. Die beste Möglichkeit, die Führung noch vor Seitenwechsel auszubauen, hatte erneut Adrian Schwarz, der in der 41. Minute nach einem Durchbruch jedoch im Gästehüter seinen Meister fand.