Kreebs Traumstart bleibt unbelohnt – Lorch bleibt ohne Punkte

Was mit einem Blitzstart begann, endete aus Lorcher Sicht ohne Erfolg. Die Zuschauer im Goldwasen hatten es sich noch nicht richtig bequem gemacht, da erzielte bereits in der 3. Minute Steffen Kreeb die Führung für die Hausherren. Statt aber dem Traumstart noch frühzeitig die Krone aufzusetzen, belebte der frühe Rückstand die Gäste vom Härtsfeld.
Eine erste Möglichkeit erspielte sich Dorfmerkingen in der 14. Minute, die es auch in Folge schafften, das Spielgeschehen Großteils in die Lorcher Hälfte zu verlagern.
Über Steffen Kreeb lief das Lorcher Offensivgeschehen, nach gut einer halben Stunde führte sein Zuspiel auf Adrian Schwarz zu einem ersten Warnschuss auf das Gästetor. Die beste Möglichkeit, die Führung noch vor Seitenwechsel auszubauen, hatte erneut Adrian Schwarz, der in der 41. Minute nach einem Durchbruch jedoch im Gästehüter seinen Meister fand.
Ein unliebsames Déjà-vu der letzten Spiele erlebten die Goldwasenkicker nach Seitenwechsel: zwei Gegentreffer innerhalb weniger Minuten. Zunächst ließ Fischer in der 54. Minute die Lorcher Abwehr alles andere als gut aussehen, fünf Minuten später erhöhte Mahler durch Mithilfe Baumanns auf 2:1 – einen beinahe schon als Rückpass zu bezeichnenden Torschuss ließ Lorchs Keeper durch die Hände rutschen.
Ein Lebenszeichen des Lorcher Widerstands sendete Marius Schwarz in der 66. Spielminute, sein Abschluss verfehlte jedoch das Toreck um Haaresbreite. Im Gegenzug rettete Baumann reflexartig vor einem weiteren Gegentreffer. Dieser ließ aber nicht lange auf sich warten, in der 76. Minute zirkelte Kaschek einen Freistoß flach an der Lorcher Mauer vorbei ins Tornetz – 1:3.
Dorfmerkingen ließ sich in der Schlussphase nicht mehr um seinen Erfolg bringen. In der Nachspielzeit hatte Kevin Knäple noch die Möglichkeit zur Lorcher Ergebnisverbesserung. So blieb nur die bittere Erkenntnis: Der frühe Jubel war trügerisch.