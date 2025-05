Krechting kann Klassenerhalt schaffen, Spellen will Rang 5 verteidigen

_______________

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr VfR Mehrhoog - SV Bislich

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Olympia Bocholt - DJK Rhede

So., 18.05.25 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SC Grün-Weiß Vardingholt

So., 18.05.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - GSV Viktoria Suderwick

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Krechting - SV Brünen

So., 18.05.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Emmerich-Vrasselt

So., 18.05.25 15:15 Uhr SV Spellen - Westfalia Anholt



33. Spieltag

Sa., 24.05.25 12:30 Uhr Hamminkelner SV - SC TuB Mussum 1926

So., 25.05.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick II - DJK Rhede

So., 25.05.25 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Krechting

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Bislich - TuS Haffen-Mehr

So., 25.05.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - VfR Mehrhoog

So., 25.05.25 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Spellen

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - FC Olympia Bocholt

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Brünen - PSV Wesel II

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: