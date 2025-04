Krebs-Schock: Lukas Ferl kämpft sich zurück auf den Fußballplatz

Anfang März stand Lukas Ferl noch für die Sportfreunde Johannisthal auf dem Fußballplatz. Mit dem Aufsteiger aus der Landesliga kämpfte der 26-Jährige um den Klassenerhalt in Berlins höchster Spielklasse. Doch von einem Tag auf den Nächsten änderte sich das Leben des Angreifers schlagartig. Plötzlich heißt es nicht mehr Kampf um den Ligaverbleib im Fußball, sondern Kampf gegen den Krebs. Bei Ferl, der in der Vorsaison mit 22 Treffern maßgeblich am Erfolg der Johannisthaler beteiligt war, wurde ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert. Umgangssprachlich auch Lymphdrüsenkrebs genannt.

„Angefangen hat alles mit Rückenschmerzen nach dem Training, wo man gedacht hat, es sei eine Blockade", erklärt Ferl im Gespräch mit FuPa. Nach Untersuchungen und Behandlungen bei Osteopathen und Physiotherapeuten, wonach die Beschwerden nicht weggegangen sind, habe er ein MRT der Brustwirbelsäule machen lassen. Dabei wurde etwas weiß Aufleuchtendes im Knochen am Rücken festgestellt. Zur genaueren Diagnostik ging es ins Krankenhaus, in dem Ferl einmal auf links gedreht wurde. Nach verschiedenen Tests und entnommenen Proben stand die Diagnose: Krebs.