Kreativität und Torinstinkt für die Offensive

Der VfL Kassel setzt seine Kaderplanung für die kommende Saison fort und kann den Verbleib eines weiteren jungen Offensivspielers vermelden. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien bekanntgab, hat Ali Yer seinen Vertrag verlängert.
Der 21-Jährige ist flexibel einsetzbar und kann sowohl im Sturmzentrum als auch auf der Zehnerposition agieren. Mit seiner Kreativität, seinem Spielverständnis und seinem Gespür für entscheidende Situationen bringt der Rechtsfuß mehrere Qualitäten mit, die dem Kasseler Angriffsspiel zusätzliche Variabilität verleihen.
Besonders hebt der Verein Yers Abschlussstärke und seinen ausgeprägten Zug zum Tor hervor. Der Offensivspieler suche konsequent den Weg in gefährliche Räume und sei stets auf der Suche nach der nächsten Torchance. Damit verfügt der VfL weiterhin über einen Akteur, der im letzten Drittel nicht nur vorbereiten, sondern auch selbst Spiele entscheiden kann.
Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten zeichnet den 21-Jährigen nach Vereinsangaben auch sein Ehrgeiz aus. Yer steht damit für jenen Spielertypen, auf den der VfL in seiner weiteren Entwicklung setzt: jung, entwicklungsfähig und zugleich bereits in der Lage, dem Offensivspiel entscheidende Impulse zu verleihen.
Mit seiner Vertragsverlängerung bleibt dem Kreisoberligisten ein vielseitiger und torgefährlicher Spieler erhalten. Für den VfL Kassel ist Yers Zusage ein weiterer wichtiger Baustein auf dem Weg in die kommende Saison.