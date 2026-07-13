Kreativität und Torinstinkt für die Offensive

– Foto: VfL Kassel

Der VfL Kassel setzt seine Kaderplanung für die kommende Saison fort und kann den Verbleib eines weiteren jungen Offensivspielers vermelden. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien bekanntgab, hat Ali Yer seinen Vertrag verlängert.

Der 21-Jährige ist flexibel einsetzbar und kann sowohl im Sturmzentrum als auch auf der Zehnerposition agieren. Mit seiner Kreativität, seinem Spielverständnis und seinem Gespür für entscheidende Situationen bringt der Rechtsfuß mehrere Qualitäten mit, die dem Kasseler Angriffsspiel zusätzliche Variabilität verleihen.

Gefahr im letzten Drittel

Besonders hebt der Verein Yers Abschlussstärke und seinen ausgeprägten Zug zum Tor hervor. Der Offensivspieler suche konsequent den Weg in gefährliche Räume und sei stets auf der Suche nach der nächsten Torchance. Damit verfügt der VfL weiterhin über einen Akteur, der im letzten Drittel nicht nur vorbereiten, sondern auch selbst Spiele entscheiden kann.