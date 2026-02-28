Kreativität über links bleibt erhalten

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der CSC 03 Kassel setzt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 konsequent fort und kann die nächste Zusage vermelden: Leon Koch hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der „Rothosen“ tragen. Damit hält der Club einen Spieler, der seit seinem Wechsel im Sommer 2025 schnell zu einem festen Bestandteil geworden ist.
Koch hat sich vor allem über die linke Seite in den Vordergrund gespielt. Im linken Mittelfeld flexibel einsetzbar, bringt der 26-Jährige Dynamik und Ideen ins Offensivspiel – Qualitäten, die dem CSC in engen Partien immer wieder neue Optionen eröffnen.
Die Verlängerung ist ein weiteres Signal, dass der Verein frühzeitig an einem stabilen Kader arbeitet und zentrale Bausteine zusammenhalten will. Für den CSC 03 ist Kochs Zusage damit nicht nur eine Personalie, sondern auch ein Stück Planungssicherheit auf einer Position, auf der Tempo und Kreativität oft den Unterschied ausmachen.