Kreativität über links bleibt erhalten

CSC 03 Kassel bindet Koch

– Foto: Sascha Wolff

Der CSC 03 Kassel setzt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 konsequent fort und kann die nächste Zusage vermelden: Leon Koch hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der „Rothosen“ tragen. Damit hält der Club einen Spieler, der seit seinem Wechsel im Sommer 2025 schnell zu einem festen Bestandteil geworden ist.

Koch hat sich vor allem über die linke Seite in den Vordergrund gespielt. Im linken Mittelfeld flexibel einsetzbar, bringt der 26-Jährige Dynamik und Ideen ins Offensivspiel – Qualitäten, die dem CSC in engen Partien immer wieder neue Optionen eröffnen.

Die Verlängerung ist ein weiteres Signal, dass der Verein frühzeitig an einem stabilen Kader arbeitet und zentrale Bausteine zusammenhalten will. Für den CSC 03 ist Kochs Zusage damit nicht nur eine Personalie, sondern auch ein Stück Planungssicherheit auf einer Position, auf der Tempo und Kreativität oft den Unterschied ausmachen.