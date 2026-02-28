Kreativität über links bleibt erhalten

Koch hat sich vor allem über die linke Seite in den Vordergrund gespielt. Im linken Mittelfeld flexibel einsetzbar, bringt der 26-Jährige Dynamik und Ideen ins Offensivspiel – Qualitäten, die dem CSC in engen Partien immer wieder neue Optionen eröffnen.

Die Verlängerung ist ein weiteres Signal, dass der Verein frühzeitig an einem stabilen Kader arbeitet und zentrale Bausteine zusammenhalten will. Für den CSC 03 ist Kochs Zusage damit nicht nur eine Personalie, sondern auch ein Stück Planungssicherheit auf einer Position, auf der Tempo und Kreativität oft den Unterschied ausmachen.