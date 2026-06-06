Kreativer Wirbelwind: SpVg Eidertal Molfsee verpflichtet Anis Assameur

V. l. - Trainer Dukats-Jadwizak, Anis Assameur und Co Torben Bornhöft. – Foto: SpVg Eidertal Molfsee

Die SpVg Eidertal Molfsee präsentiert den nächsten hochkarätigen Neuzugang für die Offensivabteilung: Der 21-jährige Anis Assameur-Boudïaf kommt vom SVE Comet Kiel und wird in der neuen Saison das Trikot der Molfseer überstreifen. Mit diesem Transfer sichert sich die Spielvereinigung ein echtes kreatives Juwel, das der Mannschaft im Angriffsdrittel völlig neue Facetten verleihen soll.

Der Neuzugang ist im zentralen offensiven Mittelfeld beheimatet und verkörpert den klassischen „Zehner“. Assameur-Boudïaf überzeugt auf dem Platz vor allem als technisch extrem versierter Akteur, der neben feinen spielerischen Lösungen auch großen Ehrgeiz und eine gehörige Portion Leidenschaft mitbringt. Mit seinem hohen Grundtempo und seiner kreativen Spielweise gilt er als idealer Baustein, um das Offensivspiel der Molfseer nachhaltig aufzuwerten.

Im Eidertal freut man sich spürbar auf die Dienste des technisch beschlagenen Mittelfeldspielers. Chris Foley, der Sportliche Leiter der SpVg, sieht im 21-Jährigen ein perfektes Puzzleteil für die eigene Philosophie:

„Anis ist ein Spieler, der mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Kreativität hervorragend zu unserer Spielidee passt. Sein explosiver Antritt und seine beidfüßige Spielweise verleihen uns im letzten Drittel zusätzliche Qualität und Unberechenbarkeit. Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren Weg entschieden hat.“

Gerade die Beidfüßigkeit des Neuzugangs öffnet dem Trainerteam neue taktische Optionen, da er für den Gegner im Zentrum nur extrem schwer auszurechnen und zu stellen ist.

Mit Siegermentalität und klarem Aufstiegsziel ins Eidertal

Für den Mittelfeldakteur selbst, der von seinen Teamkollegen meist nur kurz „Nafri“ genannt wird, ist der Schritt nach Molfsee genau der richtige Impuls zur richtigen Zeit. Er brennt darauf, bei seinem neuen Klub direkt voranzugehen und eine tragende Rolle im Team einzunehmen:

„Der Wechsel zur SpVg Eidertal Molfsee ist für mich eine spannende neue Herausforderung. Ich will mich hier weiterentwickeln, mit meinen Stärken Verantwortung übernehmen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind.“

Dass mit ihm ein absoluter Mentalitätsspieler ins Eidertal wechselt, unterstreicht sein persönliches Credo auf dem Rasen: „Ich will immer gewinnen.“ Diese kompromisslose Siegermentalität spiegelt sich auch in seinem klar formulierten Saisonziel wider.

Steckbrief

Alter: 21

Spitzname: Nafri

Position: Offensives Mittelfeld / 10er

Starker Fuß: beidfüßig

Bisheriger Verein: SVE Comet Kiel

Stärken: explosives Dribbling, Kreativität

Mentalität: Ich will immer gewinnen

Saisonziel: Aufsteigen