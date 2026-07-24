Kreativer Mittelfeldmann für den Neuaufbau

Sportdirektor Pirmin Schwegler sieht in Damar auf der Homepage des Vereins eine wertvolle Verstärkung für das Mittelfeld. „Muhammed stand aufgrund seiner Fähigkeiten bei zahlreichen Klubs auf dem Zettel. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für den VfL Wolfsburg entschieden hat“, erklärt Schwegler.

Mit dem 22-Jährigen gewinnt der VfL einen technisch starken und kreativen Offensivspieler, der nach seinem Durchbruch in der 2. Bundesliga nun eine zentrale Rolle im Neuaufbau der Wolfsburger einnehmen soll.

Der gebürtige Berliner wurde in den Nachwuchsleistungszentren mehrerer Hauptstadtvereine sowie bei Eintracht Frankfurt ausgebildet, ehe er 2022 zur TSG Hoffenheim wechselte.

Besonders hebt der Sportdirektor die Spielweise des Neuzugangs hervor: „Er verfügt über eine ausgeprägte Spielintelligenz, bewegt sich sehr gut zwischen den Linien und findet auch unter Druck kreative Lösungen.“ Mit diesen Qualitäten werde Damar das Offensivspiel bereichern und dem VfL zusätzliche Möglichkeiten im Mittelfeld eröffnen.

Durchbruch in Elversberg

Nach einer Leihe zu Hannover 96 gelang ihm in der vergangenen Saison bei der SV Elversberg der sportliche Durchbruch. In 31 Zweitligaspielen erzielte Damar neun Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Seine starken Leistungen machten ihn auch für die deutsche U21-Nationalmannschaft interessant, für die er bislang sechs Einsätze absolvierte und drei Tore erzielte.

Nach seiner Rückkehr nach Hoffenheim sammelte der Offensivspieler in der vergangenen Spielzeit zudem Erfahrung auf höchstem Niveau. Für die Kraichgauer kam er 15-mal in der Bundesliga sowie einmal im DFB-Pokal zum Einsatz.

Damar wird noch am Abend ins Trainingslager der Wolfsburger im Weimarer Land reisen und dort erstmals auf seine neuen Mannschaftskollegen treffen.

Die Entscheidung für den VfL fiel ihm nach eigenen Angaben leicht. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Trainer haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben“, sagt der 22-Jährige. Zwar habe es weitere interessante Angebote gegeben, letztlich hätten ihn jedoch das sportliche Konzept, die professionellen Rahmenbedingungen und die Arbeitsweise des Trainerteams überzeugt.

„Ich freue mich darauf, meinen Teil zur Entwicklung der Mannschaft beizutragen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und gemeinsam mit dem Team etwas zu erreichen“, blickt Damar seiner neuen Aufgabe entgegen.