Kreativer Leistungsträger verlängert beim TuS Pewsum

Taktischer Fixpunkt im Offensivspiel

Hinrichs gilt innerhalb der Mannschaft als kreativer Kopf und spielintelligenter Lenker. In seiner Rolle als Spielmacher verbindet er Technik, Übersicht und Tempowechsel – Eigenschaften, die dem Angriffsspiel Struktur und Unberechenbarkeit verleihen. Seine Präsenz ermöglicht es dem Team, variabel auf unterschiedliche Spielsituationen zu reagieren und das Tempo gezielt zu steuern.

Auch statistisch gehört der Offensivakteur zu den Leistungsträgern der laufenden Saison. Mit 13 Torbeteiligungen in 15 Pflichtspielen zählt Hinrichs zu den produktivsten Akteuren im Kader und bestätigt damit seinen sportlichen Einfluss. Die Werte verdeutlichen, warum seine Verlängerung intern als Schlüsselentscheidung bewertet wird.