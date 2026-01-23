Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kreativer Leistungsträger verlängert beim TuS Pewsum
Marek Hinrichs bleibt auch über die laufende Spielzeit hinaus ein wichtiger Baustein der Pewsumer Offensive
Der TuS Pewsum aus der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 kann frühzeitig eine weitere zentrale Personalentscheidung vermelden: Marek Hinrichs wird auch in der Saison 2026/27 das die Farben des TuS Pewsum vertreten. Damit sichern sich die Verantwortlichen die Dienste eines Spielers, der das Offensivspiel der Mannschaft maßgeblich prägt.
Taktischer Fixpunkt im Offensivspiel
Hinrichs gilt innerhalb der Mannschaft als kreativer Kopf und spielintelligenter Lenker. In seiner Rolle als Spielmacher verbindet er Technik, Übersicht und Tempowechsel – Eigenschaften, die dem Angriffsspiel Struktur und Unberechenbarkeit verleihen. Seine Präsenz ermöglicht es dem Team, variabel auf unterschiedliche Spielsituationen zu reagieren und das Tempo gezielt zu steuern.
Auch statistisch gehört der Offensivakteur zu den Leistungsträgern der laufenden Saison. Mit 13 Torbeteiligungen in 15 Pflichtspielen zählt Hinrichs zu den produktivsten Akteuren im Kader und bestätigt damit seinen sportlichen Einfluss. Die Werte verdeutlichen, warum seine Verlängerung intern als Schlüsselentscheidung bewertet wird.
Signal an Mannschaft und Umfeld
Die Zusage des Spielmachers ist nicht nur sportlich bedeutsam, sondern sendet auch ein klares Signal an Mannschaft und Umfeld: Der TuS Pewsum setzt auf Kontinuität und auf Spieler, die das Profil des Teams prägen können. Entsprechend groß ist die Erwartung, dass Hinrichs auch in der kommenden Spielzeit für spielerische Akzente und entscheidende Momente sorgen wird.