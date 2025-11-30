Kreative Aufstellung: Unterföhring macht Wasserburg zum Wintermeister

Das letzte Spiel vor der Winterpause war so ziemlich die maximale Challenge. Nach dem 0:2 (0:1) des FC Unterföhring beim TSV Wasserburg stand auch fest, dass die Gastgeber als Nummer eins in die Winterpause gehen. Der FC Unterföhring hat sich bei seinem gefühlten Bonusspiel ordentlich verkauft, aber am Ende war die Spitzenmannschaft dann doch eine Nummer zu groß.

Um Spiele wie dieses in Wasserburg zu gewinnen, muss man seine wenigen Chancen nützen. Ein Schocker wäre die Führung in der ersten Minute gewesen. Nils Larisch tauchte frei vor dem Torwart auf, brachte den Ball aber nicht an diesem vorbei. Direkt vom Anstoß weg hatte der FCU die Wasserburger überrascht.

Mit zunehmender Spieldauer gewannen die Gastgeber dann ein Übergewicht und kamen auch immer wieder zu ihren Chancen. Für das 1:0 von Janik Vieregg (36.) brauchte es aber den ruhenden ball in Form einer Ecke. Unter dem Strich ging die knappe Führung aber in Ordnung.

Nach dem Seitenwechsel leistete sich der FCU zu viele Fehler, um ein Topteam wie Wasserburg ins Wackeln zu bringen. Im Spiel nach vorne war das Bemühen zu erkennen, aber es fehlten die zündenden Ideen. Nach dem zweiten Treffer von Vieregg (62.) war dann eigentlich klar, dass gegen die defensiv starken Gastgeber nicht Zählbares mehr zu holen sein dürfte.

Fabian Porr auf der Sechs: "Der beste Mann auf dem Platz"

In Wasserburg zeigte der Unterföhringer Trainer Andreas Faber seine Kreativität und seinen Mut mit einer Aufstellung, die selbst das eigene Lager überraschte. Mittelstürmer Fabian Porr feierte seine Premiere auf der Sechs. Grundgedanke war die Spielweise des Gegners mit langen Bällen auf groß gewachsene Offensivleute. „Fabi war der beste Mann auf dem Platz“, lautete später Fabers fast überschwängliches Urteil über seine besondere Personalie.

Niederlagen sind nie schön, aber das 0:2 von Wasserburg ist kein Drama. Die Unterföhringer gehen mit sechs Punkten Abstand zur Abstiegsrelegation in die Winterpause und nach den schwierigen letzten Wochen mit Formschwächen sowie vielen Verletzten ist das schon fast das bestmögliche Ergebnis. Gelingt nach der Winterpause ein guter Start, kann man sich im Frühling den anstrengenden Abstiegskampf ersparen.

TSV Wasserburg – FC Unterföhring 2:0 (1:0). FCU: Neff – Filotas (63. Näther), Orth, Awoudja, Geiler – Porr, Gümüs (87. Gmelch), Fischer (46. B. Bahadir), Tokoro, Larisch – Kretzschmar (77. Klaß). Tore: 1:0 Vieregg (36.), 2:0 Vieregg (62.). Schiedsrichter: Maximilian Scheungrab (Aunkirchen). Zuschauer: 187.