KRC Genk setzt auf Nicky Hayen nach Fink-Aus
KRC Genk hat Nicky Hayen als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der Belgier unterschreibt einen unbefristeten Vertrag und folgt auf Thorsten Fink, der nach schwachen Leistungen entlassen wurde.
Genk trennte sich vor einer Woche von Thorsten Fink, da die Mannschaft auf Platz sieben der Jupiler Pro League rangiert und wechselhafte Ergebnisse lieferte, darunter ein 1:1 gegen Westerlo. Hayen, der vor zwei Wochen überraschend bei Club Brugge entlassen wurde, lehnte internationale Angebote ab und wird Hayens taktische Flexibilität und Arbeit mit jungen Talenten gelobt.
Bei Club Brugge führte Hayen das Team in seiner ersten Saison zum Meistertitel, gewann den Pokal und erreichte starke Champions-League-Ergebnisse mit einem Rekord an Siegen für einen belgischen Club.