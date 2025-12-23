KRC Genk setzt auf Nicky Hayen nach Fink-Aus

Genk trennte sich vor einer Woche von Thorsten Fink, da die Mannschaft auf Platz sieben der Jupiler Pro League rangiert und wechselhafte Ergebnisse lieferte, darunter ein 1:1 gegen Westerlo. Hayen, der vor zwei Wochen überraschend bei Club Brugge entlassen wurde, lehnte internationale Angebote ab und wird Hayens taktische Flexibilität und Arbeit mit jungen Talenten gelobt.