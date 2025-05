Krays Interimscoach Said: "Die Karre aus dem Dreck ziehen"

Wenn es rein sportlich nicht nach den eigenen Vorstellungen läuft, wird gerne nach neuen Impulsen auf der Trainerbank gesucht. So trennte sich der FC Kray für die finalen zwei Ligaspiele von Marcel Poelman, es übernimmt Issam Said, langjähriger Trainer des VfB Frohnhausen. In Kray soll er als eine Art Feuerwehrmann den Ligaverbleib in der Landesliga sichern.

Seinen Posten als 1. Vorsitzender beim VfB gibt Said für das potenzielle Kurzengagement in Kray natürlich nicht auf: "Frohnhausen ist mein Baby, da werde ich auch nicht weggehen", versicherte Said gegenüber FuPa Niederrhein. "Da bin ich verwurzelt und die brauchen mich dort. Ich kriege das unter einen Hut, klar."

Die Einigung auf eine Interimsstelle beim ehemaligen Regionalligisten ging schnell vonstatten. Noch am Sonntagabend (18. Mai) traten die Vereinsverantwortlichen auf Said für eine Zusammenarbeit zu, einen Tag später war schon alles klar.

Und da in Frohnhausen der Bezirksliga-Klassenerhalt schon vorzeitig klar ist, kann der 48-Jährige ruhigen Gewissens seinen vollen Fokus auf Kray richten: "Deshalb habe ich mir jetzt auch 14 Tage von Frohnhausen freigenommen und werde mich nur auf Kray konzentrieren. Ich bin voller Vorfreude auf die neue Herausforderung mit Kray so einen tollen Verein zu unterstützen."

Auch weil Said neben Frohnhausen noch einen zweiten Herzensverein mit sich trägt: "Ich liebe Kray. Immer nachdem sonntags Frohnhausen spielt, habe ich nach Kray geschaut", verriet Said. "Wenn Kray absteigt, wäre das ein Fiasko. Dieser Verein gehört nicht in die Bezirksliga, eher sogar in die Oberliga."

"Jetzt müssen wir die Karre aus dem Dreck ziehen"

Vor den finalen beiden Ligaspielen ist die Ausgangslage prekär, aber alles andere als aussichtslos: Kray geht mit einem Drei-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone in Saisonendspurt. Am kommenden Sonntag (25. Mai, 15 Uhr) geht es gegen den bereits geretteten 1. FC Lintfort, eine Woche später (1. Juni, 15 Uhr) steigt ausgerechnet der Kellerkracher gegen den einzigen verbliebenen Abstiegskonkurrenten, Blau-Gelb Überruhr. Mit vier Punkten wäre Kray in jedem Fall gerettet. Solche Rechnereien sind aber nur notwendig, weil der FCK in den vergangenen Wochen in einen Negativstrudel geraten ist. Aus den vergangenen sechs Partien reicht es nur für einen Zähler.

"Jetzt müssen wir die Karre aus dem Dreck ziehen. Wenn wir unsere Hausaufgaben vernünftig machen, denke ich schon, dass wir in Lintfort mindestens einen Punkt mitnehmen können und eventuell dann Blau-Gelb im letzten Spiel schlagen können", gibt sich Said optimistisch.

Besonders mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie soll die Mannschaft noch einmal wachgerüttelt werden. Und auf den letzten Metern, wenn es Spitz auf Knopf geht, kann so ein Abstiegskampf über Kleinigkeiten entschieden werden: "Ich glaube, dass die Mannschaft verstanden hat, dass es so nicht weitergeht, sondern dass sie in den letzten zwei Wochen den Arsch zusammenkneifen müssen und alles abrufen, damit der Verein nächstes Jahr in der Landesliga bleibt.