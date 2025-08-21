Krayer blickt mit Zuversicht in die Zukunft und will "aufmischen"

Der FV Bad Honnef hielt in der vergangenen Saison, mit nur einem Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz, die Klasse. Mit einer starken Vorbereitung soll der Verbleib in der Liga in der kommenden Spielzeit noch schneller gesichert werden. Cheftrainer Benjamin Krayer sprach über das vergangene Spieljahr und die kommende Saison.

Mit ganzen 37 Zählern und einem Punkt Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz hielt Bad Honnef die Klasse. Nach dem Aufstieg im Vorjahr konnte der FV also einen weiteren Erfolg feiern. Ein großen Anteil hatte dabei auch Übungsleiter Krayer, der den Verein nach dem bitteren Abstieg sofort wieder in die Landesliga führte. Nun steht er mitten in der fünften Vorbereitung mit seinem Team.

Er fügte jedoch noch hinzu: "Wenn ich dann so sehe, dass kurzzeitig von sechs Spielern, die wir aus der U-19 hochgezogen haben, alle sechs gleichzeitig im Urlaub waren, dann finde ich das schon ein bisschen fragwürdig." Allerdings lief es glücklicherweise für den FV, im Bezug auf die Trainingsbeteiligung, zufriedenstellend in den vergangenen Wochen. "Wir trainieren, aktuell in der Vorbereitung, immer mit 18,19 Leuten und da bin ich schon sehr zufrieden mit. Dann kann man inhaltlich arbeiten, dann kann man aber auch an der Intensität arbeiten. Auch die Spieleinheiten, die wir bisher hatten, da bin ich sehr positiv gestimmt", verriet Krayer. Sein Team konnte schon einige Siege einfahren, wie beispielsweise ein 3:1-Erfolg über den Bezirksligist TuRa Oberdrees.

Mit Blick auf die vergangenen Wochen zeigte sich der 34-Jährige glücklich. "Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Wir haben relativ früh angefangen, hatten dann nochmal ein kurzes Break von fünf Tagen nach den ersten zweieinhalb Vorbereitungswochen, was glaube ich belastungstechnisch ganz gut war", sagte Krayer. In einem Thema war er allerdings zwiegespalten. Akteure, die im Urlaub verweilen, während die Trainingseinheiten schon laufen. Vor allem Trainer im Amateurbereich haben immer wieder damit zu kämpfen. "Ich muss sagen, dass wir weitestgehend von diesen krassen Urlaubsphasen bisher verschont geblieben sind und eigentlich auch die komplette Vorbereitung verschont bleiben werden. Klar der ein oder andere Urlauber ist immer dabei und auch mal, wo man als Trainer sagt, der ein oder andere Urlauber zu viel", erklärte der Übungsleiter.

"Unsere Kaderplanung ist darauf ausgelegt gewesen, dass wir uns kontinuierlich weiter entwickeln wollen. Deswegen haben wir auch keine allzu hohe Fluktuation bei uns. Aber wir hatten jetzt schon in den ersten vier Wochen den Schwerpunkt unser eigenes Fußballspiel weiter voranzutreiben. Dafür eigene, längere Ballbesitzphasen zu sensibilisieren. Das ist mir schon wichtig und ich bin mit den Fortschritten dort auch schon sehr zufrieden", äußerte der Chefcoach.

Gründe für eine Negativserie

In der vergangenen Spielzeit erzielte seine Mannschaft die drittwenigsten Treffer und kassierte zeitgleich die viertmeisten Gegentore. Trotzdem hielt der FV am Ende die Klasse und erreichte somit das gewünschte Ziel. Mit Blick auf das vergangene Jahr sagte der Übungsleiter: "Unterm Strich , Saisonziel erreicht, Klasse gehalten und sogar nicht bis zum letzten Spieltag zittern müssen. Man muss auch schon sagen, dass wir mit einer sehr ordentlichen Rückrunde die Weichen gestellt haben. Auch wenn es in der Tabelle enger aussieht, als es war." Er ergänzte: "Auch wenn natürlich wir die ein oder andere Phase in der Saison hatten, wofür es aber natürlich Gründe gibt. Negativphasen, wenn ich da an Mitte der Hinrunde denke, als aber auch Anfang der Rückrunde, die ich gerne minimiert hätte."

Doch diese Durststrecken hatten bestimmte Gründe, denn Bad Honnef hatte mit schwerwiegenden Verletzungsausfällen zu kämpfen und schaffte es nicht diese schnell und effektiv zu auszugleichen. Krayer beschrieb diese Zeit: "In der Hinrunde waren wir, gerade im Offensivbereich, sehr dünn aufgestellt. Zudem hatten wir dann mit Nico Schwarz und Asonganyi Defang zwei Leute, die uns verletzt ausgefallen sind, fast über die komplette Hinrunde. Das konnten wir dann nicht kompensieren. Mussten dann viel improvisieren. Auch da muss ich sagen, haben die Jungs es bestmöglich gemacht. Aber da war dann nicht mehr drin." Mit zusammen gerechnet 17 Scorern legten Schwarz und Defang den Grundstein für den Erhalt der Klasse.

Bittere Verluste

In der Kaderplanung passierte nicht viel bei Bad Honnef. Der Kader konnte, bis auf wenige Abgänge, zusammen gehalten werden und gleichzeitig verpflichtete der Landesligist kaum Spieler. "Letztendlich konnten wir größtenteils unseren Stamm behalten. Gehen dann mit 17 Spielern, die in der letzten Saison bei uns waren, in die Saison", verriet der 34-Jährige. Allerdings verlässt Schwarz den Verein, der nach seiner Verletzung mit acht Toren und drei Vorlagen ein wichtiger Aspekt für den Verbleib in der Landesliga war. Zudem verlässt Phillip

Strom, der jahrelang für den FV unterwegs war, den Landesligisten. Krayer äußerte sich zu den Verlusten: "Das tut mit persönlich auch weh, weil ich ihn (Schwarz) gerne gehalten hätte, aber er hat sich einfach anders entschieden, was im Fußball dazu gehört. Ein Phillip Strom, den es allein aus beruflichen Gründen nach Wien zieht, wird uns deshalb nicht mehr zur Verfügung stehen. Gerade der Junge hat eine Wahnsinns-Entwicklung in den letzten drei, vier Jahren bei uns durchlaufen. Das schmerzt dann richtig, sowohl sportlich, als auch charakterlich, aber auch solche Umstände gehören dazu."

Vor allem arbeitet Krayer immer wieder mit jungen Akteuren und will diese dann an den Herrenfußball heranführen. "Es ist unsere Aufgabe den nächsten Phillip Strom zu züchten", sagte er scherzhaft. Auch in dieser Transferperiode verpflichtete der Landesligist einige junge Spieler mit viel Potenzial. "Wir konnten uns mit Ilias Cadi, einem sehr interessanten Mann verstärken, von dem ich mir sehr viel verspreche, ich kenne ihn schon aus der U-19 Zeit. Er könnte in meinen Augen das Puzzlestück sein, was uns so ein bisschen fehlt im zentralen Bereich, auf der Sechserposition", erklärte der Cheftrainer. Er sprach außerdem über weitere Schützlinge: "Dann haben wir noch mit Daron Cakmakci, auch einen sehr jungen Innenverteidiger dazu geholt. Wie gesagt wir haben dann sehr entwicklungsfähige U-19-Spieler, die auch in der letzten Saison ein Faktor waren in der Rückrunde. Allen voran Jan-Carl Schmitz und Philip Miermann, da versprechen wir uns einiges von.

Neue Mission

Nach dem großen erreichten Ziel des Klassenerhalts in der vergangenen Spielzeit hat Krayer nun schon andere Pläne für die kommende Saison. "Zum einen diese Schwächeperioden, die gehören ganz klar dazu im Fußball, diese möglichst gering zu halten, da sich dann schnell Lehren draus zu ziehen und schnell wieder rauszukommen im Kollektiv und einfach dann den nächsten Entwicklungsschritt als Verein, als Mannschaft zu gehen", verriet der Übungsleiter.

Abschließend nannte 34-Jährige noch ein übergeordnetes Ziel für das kommende Jahr : "Eine bessere Platzierung als in der letzten Saison anpeilen und so ein bisschen aufzumischen. Einen einstelligen Tabellenplatz sehe ich als realistische Grundlage an."

Ob das Ziel am Ende erreicht wird, bleibt abzuwarten. Eins ist allerdings klar: Der FV Bad Honnef geht mit einer jungen, interessanten Truppe in die kommende Spielzeit und es darf gespannt drauf geschaut werden, wie sich das Team in der Landesliga schlagen wird.