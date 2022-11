Kray will gegen Uerdingen Nadelstiche setzen Der FC Kray gastiert bereits am Freitag beim KFC Uerdingen.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga startet der KFC Uerdingen in der laufenden Saison nach sechs Jahren wieder einmal in der Oberliga. In der Sommerpause gab es im Kader einen enormen Umbruch. Doch ungeachtet dessen, zählt der KFC, neben der SSVg Velbert zu den absoluten Topfavoriten der Liga, was auch der aktuelle Tabellenplatz 2 belegt. Und die neu zusammengestellte Mannschaft um Trainer Alexander Voigt startete entsprechend mit Erfolgen in die neue Spielzeit. In den ersten vier Partien gab es durchweg Siege, ehe es dann im Heimspiel gegen TVD Velbert mit 1:4 die erste „Delle“ setzte. Nach einem weiteren Sieg unterlag man, erneut in einem Heimspiel dem SC Union Nettetal mit 2:3, ehe der KFC eine Serie mit sieben ungeschlagenen Spielen in Folge hinlegte. Doch die letzten beiden Spiele waren erneut nicht von Erfolg gekrönt; gegen den 1. FC Kleve setzte es die dritte Heimpleite; am vergangenen Sonntag musste man sich mit einem 2:2 gegen den 1. FC Monheim begnügen, sodass man aktuell vier Punkte Rückstand auf die SSVg Velbert aufweist.

Torgefährlichster Spieler beim KFC ist Stürmer Shun Terada, der für neun der bisher erzielten 34 Treffer verantwortlich zeichnete. Schwachpunkt, insofern man dies so nennen kann, ist die Defensive, kassierte man in den bisher 16 absolvierten Spiele bereits 21 Gegentreffer und damit 9neunTreffer mehr als die SSVg Velbert. Klar ist, dass der Favorit Uerdingen gegen den FC Kray am Freitag einen Heimsieg einfahren will, um weiter an Velbert „dran“ zu bleiben. Doch das Krayer Team kann nach dem Sieg der Vorwoche mit Selbstvertrauen anreisen.

Kray tankt Selbstvertrauen