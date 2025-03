Kray unterliegt den Sportfreunden Lowick mit 0:2

In der zweiten Halbzeit ging es weiter mit langen Bällen hin und her. Im Laufe des Spiels bekam Kray besseren Zugriff auf die Partie, doch gute Torchancen blieben Mangelware. Lowick kämpfte und stemmte sich gegen die Offensivbemühungen der Gäste und kam dann in der 87. Minute durch Tim Bröking zum 2:0, was gleichzeitig der Endstand war.

“Das war heute gar nichts" sagte ein enttäuschter Trainer Marcel Poelman nach dem Spiel. "Wir mussten heute auf einem Acker spielen. Wenn man einen Ball über fünf Metern gespielt hat, konnte man den nur kniehoch annehmen. Es war klar, dass es ein Spiel wird, in dem es auf lange Bälle ankommt, doch leider haben wir dies zu spät angenommen. Auch vom Spielverlauf war es nicht glücklich; Emmanuel Yeboah wird klar gelegt; es hätte Elfmeter geben müssen, den wir nicht bekamen und der Gegner hat mit seiner limitierten Qualität alles auf den Platz gebracht, gut gekämpft und das gezeigt haben, was wir uns vorgenommen hatten. die zweite Halbzeit ist dann dahingeplätschert und es ist halt nervig, weil wir dachten, wir wären da schon weiter. Wir müssen und werden uns da nun selber hinterfragen, weiterarbeiten und es am kommenden Sonntag besser machen.”