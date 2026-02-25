 2026-02-20T12:29:42.904Z

Kray schmeißt Niederwenigern raus, Stoppenberg geht spät k.o.

Kreispokal Essen: Der ESC Rellinghausen, der SC Werden-Heidhausen und nun auch der FC Kray und die SG Essen-Schönebeck haben das Halbfinale erreicht! Während Kray Niederwenigern eliminierte, kassierte der FC Stoppenberg erst spät den Knockout bei der SGS.

Werden und die SGS stehen im Halbfinale.
Werden und die SGS stehen im Halbfinale. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Das Kreispokal-Viertelfinal Essen versprach eine Menge Spannung - und die Zuschauer wurden nicht enttäuscht! Der ESC Rellinghausen, der SC Werden-Heidhausen und nun auch der FC Kray und die SG Essen-Schönebeck haben das Halbfinale erreicht! Während Kray Niederwenigern eliminierte, kassierte der FC Stoppenberg erst spät den Knockout bei der SGS.

Kreispokal Essen: die Spiele am Mittwoch, 11. Februar

Dramatisch wurde es vor Karneval, als der klassentiefere SuS Haarzopf nach einem 2:2 beim ESC Rellinghausen zuerst die Verlängerung und dann das Elfmeterschießen erzwang. Dort avancierte Maximilian Härtel zum tragischen Helden, denn er vergab vom Punkt. Landesligist Rellinghausen kam glücklich weiter.

ESC Rellinghausen – SuS Haarzopf 7:6 n.E.
ESC Rellinghausen: Kamil Poznanski, Simon Neuse, Can Funke - Trainer: Sascha Behnke
SuS Haarzopf: Maximilian Härtel, Johannes Flatow, Ben Ansorge - Trainer: Matthias Walter
Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 (10.), 1:1 Can Funke (34.), 2:1 Can Funke (61.), 2:2 Johannes Flatow (79.), 3:2 Kamil Poznanski (121. i.E.), 3:3 Ben Ansorge (121. i.E.), 4:3 Can Funke (121. i.E.), 4:4 Johannes Flatow (121. i.E.), 5:4 Simon Neuse (121. i.E.), 6:4 (121. i.E.), 6:5 (121. i.E.), 7:5 (121. i.E.), 7:6 (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Maximilian Härtel (SuS Haarzopf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).

_____

Kreispokal Essen: die Spiele am Dienstag, 24. Februar

Dank Enes Yilmaz schnupperte der Vogelheimer SV an der Überraschung, die Gäste führten beim Landesligisten SC Werden-Heidhausen zur Pause. Doch mit einem Kraftakt drehten die Gastgeber dann doch noch die Partie: Tim Homberg glich erst aus (65.) und jubelte dann über die Führung (84.), ehe Max Richter in der Nachspiel für den Knockout der Vogelheimer sorgte.

SC Werden-Heidhausen – Vogelheimer SV 3:1
Schiedsrichter: Daniel Schierok (Essen) - Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Enes Yilmaz (34.), 1:1 Tim Homberg (65.), 2:1 Tim Homberg (84.), 3:1 Max Richter (90.+2)

_____

Kreispokal Essen: die Spiele am Mittwoch, 25. Februar

Im Duell zweier Landesligisten erwischte der FC Kray den besseren Start und stellte früh die Weichen. Benludvig Elad traf nach 20 Minuten zur Führung, Milot Ademi legte nach (29.). Zwar brachte ein von Frederik Lach verwandelter Foulelfmeter die Gäste noch einmal heran (37.), doch erneut Elad stellte kurz vor der Pause den alten Abstand her (45.+1). Nach dem Seitenwechsel sorgte Edmond Kadrijaj mit dem 4:1 (69.) für klare Verhältnisse, auch wenn Marc Fabian Rapka in der Nachspielzeit noch verkürzte (90.+3). Vor 79 Zuschauern sicherte sich Kray damit verdient das Halbfinalticket.

FC Kray – Sportfreunde Niederwenigern 4:2
Schiedsrichter: Fynn Tonscheidt - Zuschauer: 79
Tore: 1:0 Benludvig Elad (20.), 2:0 Milot Ademi (29.), 2:1 Frederik Lach (37. Foulelfmeter), 3:1 Benludvig Elad (45.+1), 4:1 Edmond Kadrijaj (69.), 4:2 Marc Fabian Rapka (90.+3)

Die SG Essen-Schönebeck begann vor 150 Zuschauern druckvoll und führte durch Siegfried Kalonda (5.) sowie Sebastian Neusser (19.) schnell mit 2:0. Doch der Kreisligist FC Stoppenberg antwortete: Jan Hillemann verkürzte (40.), ein Eigentor von Erik Thurm brachte noch vor der Pause den Ausgleich (44.). Lange blieb die Partie offen, ehe sie in der Schlussphase kippte. Yassine Bentaleb traf in der 90. Minute zum 3:2, Neusser erhöhte kurz darauf auf 4:2 (90.+2). Damit steht Schönebeck im Halbfinale.

_____

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

Achtelfinale
Di., 14.10.25 18:45 Uhr FC Karnap 07/27 - FC Stoppenberg 5:6
Di., 14.10.25 19:15 Uhr FC Kray - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 4:1
Di., 14.10.25 19:30 Uhr Vogelheimer SV - Fatihspor Essen 2001 4:1
Di., 14.10.25 19:30 Uhr SuS Haarzopf - TGD Essen-West 5:1
Mi., 15.10.25 18:45 Uhr Türkiyemspor Essen - SC Werden-Heidhausen 0:2
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr ESC Rellinghausen - TuSEM Essen 1926 1:0
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Heisinger SV 10:2
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SV Burgaltendorf 3:2

Viertelfinale
Mi., 11.02.26 19:00 Uhr ESC Rellinghausen - SuS Haarzopf 7:6
Di., 24.02.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Vogelheimer SV
Mi., 25.02.26 00:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern
Mi., 25.02.26 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - FC Stoppenberg

