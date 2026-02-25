Kray schmeißt Niederwenigern raus, Stoppenberg geht spät k.o.

Das Kreispokal-Viertelfinal Essen versprach eine Menge Spannung - und die Zuschauer wurden nicht enttäuscht! Der ESC Rellinghausen, der SC Werden-Heidhausen und nun auch der FC Kray und die SG Essen-Schönebeck haben das Halbfinale erreicht! Während Kray Niederwenigern eliminierte, kassierte der FC Stoppenberg erst spät den Knockout bei der SGS.
Dramatisch wurde es vor Karneval, als der klassentiefere SuS Haarzopf nach einem 2:2 beim ESC Rellinghausen zuerst die Verlängerung und dann das Elfmeterschießen erzwang. Dort avancierte Maximilian Härtel zum tragischen Helden, denn er vergab vom Punkt. Landesligist Rellinghausen kam glücklich weiter.
ESC Rellinghausen – SuS Haarzopf 7:6 n.E.
ESC Rellinghausen: Kamil Poznanski, Simon Neuse, Can Funke - Trainer: Sascha Behnke
SuS Haarzopf: Maximilian Härtel, Johannes Flatow, Ben Ansorge - Trainer: Matthias Walter
Schiedsrichter: Adrian Fuhrmann - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 (10.), 1:1 Can Funke (34.), 2:1 Can Funke (61.), 2:2 Johannes Flatow (79.), 3:2 Kamil Poznanski (121. i.E.), 3:3 Ben Ansorge (121. i.E.), 4:3 Can Funke (121. i.E.), 4:4 Johannes Flatow (121. i.E.), 5:4 Simon Neuse (121. i.E.), 6:4 (121. i.E.), 6:5 (121. i.E.), 7:5 (121. i.E.), 7:6 (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Maximilian Härtel (SuS Haarzopf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
Im Duell zweier Landesligisten erwischte der FC Kray den besseren Start und stellte früh die Weichen. Benludvig Elad traf nach 20 Minuten zur Führung, Milot Ademi legte nach (29.). Zwar brachte ein von Frederik Lach verwandelter Foulelfmeter die Gäste noch einmal heran (37.), doch erneut Elad stellte kurz vor der Pause den alten Abstand her (45.+1). Nach dem Seitenwechsel sorgte Edmond Kadrijaj mit dem 4:1 (69.) für klare Verhältnisse, auch wenn Marc Fabian Rapka in der Nachspielzeit noch verkürzte (90.+3). Vor 79 Zuschauern sicherte sich Kray damit verdient das Halbfinalticket.
FC Kray – Sportfreunde Niederwenigern 4:2
Schiedsrichter: Fynn Tonscheidt - Zuschauer: 79
Tore: 1:0 Benludvig Elad (20.), 2:0 Milot Ademi (29.), 2:1 Frederik Lach (37. Foulelfmeter), 3:1 Benludvig Elad (45.+1), 4:1 Edmond Kadrijaj (69.), 4:2 Marc Fabian Rapka (90.+3)
Achtelfinale
Di., 14.10.25 18:45 Uhr FC Karnap 07/27 - FC Stoppenberg 5:6
Di., 14.10.25 19:15 Uhr FC Kray - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 4:1
Di., 14.10.25 19:30 Uhr Vogelheimer SV - Fatihspor Essen 2001 4:1
Di., 14.10.25 19:30 Uhr SuS Haarzopf - TGD Essen-West 5:1
Mi., 15.10.25 18:45 Uhr Türkiyemspor Essen - SC Werden-Heidhausen 0:2
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr ESC Rellinghausen - TuSEM Essen 1926 1:0
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Heisinger SV 10:2
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SV Burgaltendorf 3:2
Viertelfinale
Mi., 11.02.26 19:00 Uhr ESC Rellinghausen - SuS Haarzopf 7:6
Di., 24.02.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Vogelheimer SV
Mi., 25.02.26 00:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern
Mi., 25.02.26 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - FC Stoppenberg