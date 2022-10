Kray heiß auf Stadtderby gegen Schonnebeck Am Sonntag empfängt die SpVg Schonnebeck den FC Kray um 16.30 Uhr.

Am kommenden Sonntag steht für Oberligist FC Kray das nächste Stadtderby auf dem Programm. Am Schetters Busch geht es zum Stadtnachbarn SpVg Schonnebeck um Trainer Dirk Tönnies, der nach einem relativ schlechten Saisonstart mittlerweile wieder in die Spur gefunden hat.

Für die Krayer Mannschaft, die in der Vorwoche gegen den SV Sonsbeck zwar erneut mehrere Chancen kreierte und auch drei Treffer erzielen konnte, kann es gegen Schonnebeck nur darum gehen, eine Balance zwischen offensiver Effektivität und defensiver Stabilität zu finden, war die Abwehr gegen Sonsbeck oft zu weit weg vom Mann und zu offen. Hier hat das Trainerteam unter der Woche in den Trainingseinheiten den Hebel angesetzt, um das Team bestmöglich auf die wiedererstarkten Schwalben vorzubereiten.

Mit insgesamt vier Niederlagen aus den ersten vier Partien der laufenden Saison, starteten die Schwalben mehr als schlecht in die neue Saison. Erst am 5. Spieltag gelang dem Team mit einem 5:3-Auswärtssieg beim TSV Meerbusch der erste Dreier, doch in den nachfolgenden zwei Partien kassierte man erneut Niederlagen. Seit dem 4:3-Heimsieg gegen den VfB Hilden, den Schonnebeck mit den schweren Verletzungen von Simon Skruppin (Syndesmosebandriss) und Stürmer Marvin Studtrucker (Kreuzbandriss), teuer bezahlen musste, scheint die Kehrtwende geschafft, blieb man auch in den folgenden vier Partien ungeschlagen und steht aktuell auf dem 13. Platz der Oberliga Niederrhein. Es wartet also mit Sicherheit ein enorm schwerer Gegner auf die Krayer, jedoch hat ein Derby oft eigene Gesetze und so geht unser Team sicher top motiviert in die Partie.

An Schwächen gearbeitet

„Wir haben in den vergangenen Wochen viel am Offensivspiel verbessert in Form von Abläufen und Spielaufbau / Spielfortsetzung“, so Interimstrainer Rudi Zedi. „Leider ist es in den vergangenen Partien dazu gekommen, dass wir defensiv vor unserem eigenen Tor zu oft den absoluten Willen haben vermissen lassen, Gegentore mit aller Macht zu verhindern. Dies war natürlich explizit Thema und Schwerpunkt der abgelaufenen Trainingswoche und hier werden und müssen wir massiv entgegensteuern.“ Im Derby steht der komplette Kader zur Verfügung; die verletzten Ryota Nakaoka, Gianluca Cirillo und Imad Aweimer werden fehlen. Abwehrspieler Ömer Faruk Özden wird aus beruflichen Gründen, Ardit Selmani aus disziplinarischen Gründen, nicht mehr für den FC Kray am Ball sein.

Zedi: „Die SpVg Schonnebeck verfügt natürlich über wesentlich mehr Erfahrung als unsere junge Mannschaft. Trotzdem birgt ein Derby gerade die Möglichkeit, viele Dinge, die vielleicht vorher nicht optimal gelaufen sind, in einem Spiel wieder gutzumachen. Das ist unser Ziel. Die Tagesform wird entscheidend sein, und wie wir das, was wir in der Trainingswoche erarbeitet haben, auf den Platz bringen.“