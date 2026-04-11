Krause-Show für VfR im Derby – alle Tore beim 3:0 in Hohenwestedt

Rafael Krause wird nicht nur wegen seiner drei Tore gefeiert. – Foto: Olaf Wegerich

Immer in beiden Fanlagern mit Spannung erwartet: das Mittelholstein-Duell MTSV Hohenwestedt gegen den VfacR Neumünster in der Oberliga Schleswig-Holstein – heute auf der Wilhelmshöhe in Hohenwestedt.

Junge Geschichte eines Derbys

Das Derby ist noch recht jung, hat aber bereits das Zeug zum „Kultderby“. Nachdem es zuvor gar keine Duelle gegeneinander gab, ist man seit 2021 in denselben Ligen unterwegs – zunächst in der Landesliga, seit dem gemeinsamen Aufstieg 2023 nun in der Oberliga. Wie schon in der Youkick-Vorschau geschrieben, mit einer absolut ausgeglichenen Bilanz.

Rasensport bisher ohne Sieg beim MTSV Wobei Rasensport bis dato noch nie die Wilhelmshöhe erstürmen konnte. In der gemeinsamen Oberliga-Zeit holte der VfR dort noch gar nichts, der MTSV siegte dagegen vor heimischem Publikum zweimal. Am Samstagnachmittag dann also das insgesamt zehnte Mittelholstein-Derby! Derby-„Veteranen“ Bei Hohenwestedt stehen mit Enno Beckmann, Henrik Schnoor, Thies Kochanski, Jannis Brandt, Kapitän Tjark Sievers und Jorit Rathje noch sechs Akteure im Ligakader, die schon bei der Derbypremiere im September 2021 (1:1) zum Aufgebot zählten. Beim Rasensport sind mit Christopher Newe, Rückkehrer Jonas Schomaker und Christoph Kahlcke nur noch drei Akteure des damaligen Kaders dabei, wobei tatsächlich nur Letzterer als einziger Akteur bei allen bisherigen Derbys auch zum Spieltagskader zählte.

Killian Pingel (MTSV) wird von Christoph Kahlcke (li) und Nick Neca (VfR) in die Mangel genommen. – Foto: Olaf Wegerich

Ausgeglichener Beginn ohne Risiko Taktisch diszipliniert in klar erkennbaren Formationen begannen beide Teams auf Augenhöhe und vermieden zunächst jedes Risiko. Der MTSV startete wie erwartet mit einer Dreier- bzw. Fünferkette, erneut mit Co-Trainer Hinrich Schröder halblinks sowie mit Jannis Brandt und Kilian Pingel auf den laufintensiven defensiven Außenbahnen. Da zudem Kapitän Tjark Sievers erneut ausfiel, rückte Thies Kochanski heute defensiver positioniert auf die Sechs. Der VfR hatte seine gewohnte 4-4-2-Formation leicht, aber spielprägend angepasst. Schomaker als „Abräumer“ agierte etwa fünf Meter vor der Viererkette, in der Kahlcke im Mann-gegen-Mann-Duell den Ex-Bargstedter Fabian Engbrecht verteidigte. Abtastphase beendet: Alija am leeren Tor vorbei Beide Teams warteten zunächst auf Fehler des Gegners. Und als Hohenwestedts Keeper Calvin Brooklyn Schultz mit Ball am Fuß 23 Meter vor dem eigenen Tor im Boden hängen blieb, schien es schon passiert: Kastriot Alija luchste ihm den Ball ab, verfehlte aber das verlassene Tor (10.).

Nick Neca (VfR) gegen Thies Kochanski (MTSV). – Foto: Olaf Wegerich

MTSV weiter auf dem falschen Fuß erwischt Auf dem engen Platz auf der Wilhelmshöhe ist jeder Einwurf gefährlich. Jan Lippegaus wirft links nahe der Eckfahne ein, Henrik Schnoor klärt per Kopf, aber nicht weit genug. Ilir Serifi angelt sich die Kugel, legt quer, Alija lässt passieren und Rafael Krause trifft aus 16 Metern hart und flach ins Eck – 0:1 (15.). Über Lippegaus und Krause läuft auch der nächste Angriff der Cornelius-Elf über links. Krause wird von Jannis Brandt auf Kosten einer Ecke gestoppt. Die bringt Krause selbst, und mit Windunterstützung landet sie direkt im langen Eck – 0:2 (19.). MTSV: Frühes 0:2 schockt nicht Erst jetzt scheint die Heimelf richtig im Spiel angekommen. In der Folge hat man deutliche Ballbesitzvorteile, doch Rasensport lässt sich defensiv mit der Führung im Rücken kaum aus dem Konzept bringen. Schomaker unterbindet mit gutem Stellungsspiel und Spielgefühl oft frühzeitig die Angriffsbemühungen der Gastgeber. Immer wieder befreit sich Rasensport, kann aber das Tor von Schultz bis zur Halbzeit nicht mehr ernsthaft in Gefahr bringen. Ksenofontov vergibt Anschlusstreffer Im Gegensatz zum MTSV, der noch eine Großchance kreiert: Nach zwei körperlich intensiven, aber fairen Mittelfeldzweikämpfen von Tim Sienknecht und Henrik Schnoor ist Arsenij Ksenofontov halbrechts frei durch, setzt den Ball jedoch halblinks am langen Pfosten am Tor von Christopher Newe vorbei (33.).

Ksenofontov (MTSV) mit der Riesenchance zum Anschlusstreffer. – Foto: Olaf Wegerich

MTSV: Mit Mut in die zweite Halbzeit Nach der Pause bringt Arend Müller mit dem Ex-Rasensportler Mika Hirsch eine weitere Offensivkraft. Der MTSV wirkt wie neu gestartet, drückt wieder und gewinnt – wie phasenweise auch in der ersten Hälfte – viele Zweikämpfe. Doch auch unter höherem Druck lässt Rasensport nichts anbrennen. Die Außenverteidiger Nick Neca und Lippegaus schließen weiterhin erfolgreich die Außenbahnen, Engbrecht ist bei Kahlcke gut aufgehoben, und den Rest klärt Kapitän Kenny Korup. Krause schnürt Dreierpack Allzu lange kann der MTSV die hohe körperliche Intensität jedoch nicht halten. Spielerisch stark und hinten enorm ballsicher kommt Rasensport nun immer besser ins Spiel. Zunächst wird Alija drei Meter vor dem Tor noch zur Ecke geblockt (63.), doch dann wird auch Ola Adesanya mit einem Diagonalpass in Szene gesetzt. Sein Abschluss von rechts prallt ans kurze Lattenkreuz, der Ball fliegt in hohem Bogen auf den zweiten Pfosten, wo der gerade erst eingewechselte Manuel Carvalho den Ball aus zwei Metern an die Latte setzt. Den Abpraller behauptet Carvalho stark, legt zurück auf Krause, der aus fünf Metern einschiebt – 0:3 (70.).

Moshood Adesanya (VfR) gegen Henrik Schnoor (MTSV). – Foto: Olaf Wegerich