Krause rettet Platz vier: Wagenfeld krönt starke Saison

– Foto: TuS Wagenfeld

Ein echtes Endspiel um die Plätze hinter dem Spitzentrio, sechs Tore, ein Elfmeter, eine Rote Karte, Rudelbildungen und ein Ausgleich in der 90. Minute: Das letzte Saisonspiel zwischen TuS Wagenfeld 1908 und TuS Sudweyhe hielt, was es versprochen hatte. Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit 3:3 (1:2), wobei die Gastgeber dank des späten Ausgleichs Rang vier verteidigten und damit die beste Bezirksliga-Platzierung der Vereinsgeschichte erreichten.

Dabei erwischten die Gastgeber zunächst den besseren Start. Nach mehreren guten Möglichkeiten verpasste Wagenfeld jedoch die frühe Führung. Stattdessen schlug Sudweyhe eiskalt zu. Joshua Brandhoff (13.) und Miká Pieper (15.) sorgten mit einem Doppelschlag für eine frühe 2:0-Führung der Gäste.

„Wie erwartet und wie angedeutet, war es kein lauer Sommerkick“, sagte Wagenfelds Trainer Michael Hohnstedt nach dem Abpfiff.

Während Sudweyhe die Partie zunächst kontrollierte, kam Wagenfeld kurz vor der Pause zurück. Nach einem umstrittenen Handspiel entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter – eine Szene, die auf Seiten der Gäste für Diskussionen sorgte. Chris Brüggemann verwandelte zum 1:2 (45.) und erzielte damit zugleich sein 30. Saisontor. „Dadurch ist er auch verdient Torschützenkönig geworden“, sagte Hohnstedt.

„Auch wenn wir nur mit elf Mann angetreten sind plus unserem Trainer auf der Ersatzbank, führen wir da schnell 2:0“, sagte Sudweyhes Trainer Jan Lehmkuhl. Die Treffer seien „überragend herausgespielt“ gewesen.

Nach dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern der schnelle Ausgleich. Der eingewechselte Finn-Arne Plümer traf per Freistoß sehenswert zum 2:2 (51.). In dieser Phase schien die Partie zugunsten Wagenfelds zu kippen.

Doch Sudweyhe schlug erneut zurück. Nach einem Fehlpass im Spielaufbau nutzte Leon Behrami die Gelegenheit und brachte die Gäste mit einem Distanzschuss wieder in Führung (61.). „Eine super Einzelaktion“, lobte Lehmkuhl den Torschützen.

Die Partie blieb auch danach hoch emotional. Für Diskussionen sorgten mehrere Schiedsrichterentscheidungen, die insbesondere auf Sudweyher Seite für Unmut sorgten. Zusätzlich musste Wagenfeld die Schlussphase in Unterzahl bestreiten. Alin-Nicolae Faur sah nach einem hohen Bein gegen den Kopf eines Gegenspielers die Rote Karte. „Es war keine Absicht, aber nach den heutigen Regeln ist das eine Rote Karte“, ordnete Hohnstedt die Szene ein.

Trotz Unterzahl warfen die Gastgeber in den letzten Minuten alles nach vorne. „Gefühlt haben wir mit vier Stürmern gespielt“, sagte Hohnstedt. Auf Sudweyher Seite sorgte die Schlussphase allerdings weiterhin für Ärger. Die Gäste haderten vor allem damit, dass Andre Krause nach ihrer Auffassung nach einem taktischen Foul die zweite Gelbe Karte hätte sehen müssen. Umso bitterer aus ihrer Sicht, dass ausgerechnet der Wagenfelder Kapitän wenig später entscheidend eingriff. Nach einer Ecke landete der Ball in der 90. Minute bei Krause, der im Gewühl zum umjubelten 3:3-Endstand traf.

Für Sudweyhe fühlte sich das Remis gerade deswegen wie eine Niederlage an. „Unterm Strich sind es zwei verlorene Punkte“, sagte Lehmkuhl, dessen Amtszeit in Sudweyhe mit dem Schlusspfiff endete.

Während die Gäste die Saison auf Rang sechs beendeten, durfte in Wagenfeld gefeiert werden. Durch den Punktgewinn sicherte sich die Mannschaft von Hohnstedt Platz vier und verwies den punktgleichen TV Neuenkirchen aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Rang fünf.

„Wenn man am Ende auf die Tabelle schaut, sind wir Vierter geworden. Das ist Wahnsinn“, sagte Hohnstedt. „Die Jungs haben sich das einfach verdient.“

Besonders stolz machte den Trainer die historische Dimension des Erfolgs. „Es ist die beste Platzierung, die eine Mannschaft aus Wagenfeld jemals in der Bezirksliga erreicht hat. Darauf sind wir stolz.“

So endete eine turbulente Partie mit einem versöhnlichen Ausgang für die Gastgeber – und mit einem Eintrag in die Vereinsgeschichte.

TuS Wagenfeld 1908 – TuS Sudweyhe 3:3

TuS Wagenfeld 1908: Yannick Olschewski, Marco Babilon (46. Fabian Cieslack), Alexander Nandzik, Daniel Umeh Oduweku (67. Tamme Alscher), Jan-Ole Fiedler (46. Finn-Arne Plümer), Andre Krause, Felician Günther, Arne Kwasnicki (82. Rune-Finn Scheland), Alin-Nicolae Faur, Daniel Zimmermann, Chris Brüggemann - Trainer: Michael Hohnstedt

TuS Sudweyhe: Lukas Wickbrand, Maximilian Wirth, Bastian Helms, Jörn Kastens, Aaron Micael Chouacha Djomatou, Joshua Brandhoff, Maik Behrens, Leon Behrami, Niklas Behrens (77. Saimir Dikollari), Finn Kastens, Miká Pieper - Trainer: Saimir Dikollari - Trainer: Jan Lehmkuhl

Tore: 0:1 Joshua Brandhoff (13.), 0:2 Miká Pieper (15.), 1:2 Chris Brüggemann (45.), 2:2 Finn-Arne Plümer (51.), 2:3 Leon Behrami (61.), 3:3 Andre Krause (90.)