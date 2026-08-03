Krauchenwies triumphiert erstmals beim Krone-Pokal

– Foto: Sarah Hanner

Eine Woche lang fand vom 28. Juli bis 2. August 2026 zum achten Mal der Krone-Pokal in Unterschmeien statt. Am Ende revanchierte sich der FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen in der Neuauflage des Vorjahresfinales für die damalige Niederlage gegen die SGM Heuberg und sicherte sich mit einem 2:0-Erfolg den Turniersieg.

Beide Mannschaften zeigten im Endspiel, warum sie verdient im Finale standen. Intensive Zweikämpfe und ein hohes Tempo sorgten für eine abwechslungsreiche Anfangsphase. In der 13. Minute reagierte SGM-Keeper Adrian Schütz zunächst glänzend auf einen Kopfball von Valentin Bauch-Bok, doch Patrick Häberle stand beim Abpraller goldrichtig und brachte den FCK in Führung. „Die Jungs haben sehr diszipliniert gespielt und wollten sich für eine starke Turnierwoche belohnen“, sagte FCK-Trainer Jörg Schreyeck. Das war seiner Mannschaft anzumerken. Die Defensive um Fabio Kleiner verteidigte die Offensivbemühungen der SGM Heuberg konsequent weg. „Krauchenwies war präsenter in den Zweikämpfen und wir offensiv zu harmlos“, analysierte Heubergs Trainer Marc Miller. Mitte der zweiten Halbzeit erhöhte der spätere Spieler des Turniers, Valentin Bauch-Bok, auf 2:0 und leitete damit die Siegesfeier ein. „Danach haben uns die Überzeugung und die Kraft gefehlt. Wir konnten nicht mehr zurückkommen“, haderte Miller. Immerhin stellte die SGM Heuberg mit Elia Ruf den besten Torschützen des Turniers (4 Tore). „Wir haben einige Spieler auf unterschiedlichen Positionen getestet und sie haben ihre Aufgaben sehr gut umgesetzt. Das gibt uns viele positive Erkenntnisse für die Zukunft“, erklärte ein zufriedener Jörg Schreyeck. Beide Trainer lobten zudem den Veranstalter. So sagte Miller: „Die sportliche Qualität ist im Vergleich zum Vorjahr noch einmal gestiegen. Das gesamte Drumherum ist hervorragend organisiert und dass alle Spiele von Schiedsrichtergespannen geleitet werden, rundet das Ganze ab.“

Im Spiel um Platz drei besiegte der Landesliga-Absteiger TSV Harthausen/Scher den B-Ligisten SGM Schmeien mit 4:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit forderte TSV-Trainer Stefan Bach in der Pause eine deutliche Leistungssteigerung. Seine Mannschaft setzte die Vorgaben eindrucksvoll um. Vor allem Finn Locher drückte der Partie mit drei Treffern seinen Stempel auf. „Mit dem Abschneiden bin ich einigermaßen zufrieden“, sagte Bach und ergänzte mit Blick auf die 1:2-Halbfinalniederlage gegen Krauchenwies: „In einer anderen personellen Situation bin ich mir sicher, dass wir das Spiel gegen Krauchenwies nicht verloren hätten.“ Wie Stefan Bach feierten auch Alexander Hoch und Mike Senft ihre Premiere als Trainer beim Krone-Pokal. „Die Mannschaft hat als Einheit hervorragend agiert. Jeder hat alles herausgeholt“, sagte Hoch. Nachdem die SGM Schmeien aufgrund von Punkt- und Torgleichheit mit der SGM Heinstetten – das direkte Duell endete 0:0 – den zweiten Platz der Herbert-Kaut-GmbH-Gruppe im Elfmeterschießen ausspielen musste und sich dort mit 3:0 durchsetzte, wartete im Halbfinale Bezirksligist SGM Heuberg auf die Gastgeber. „Uns gelang es, kompakt zu verteidigen und offensiv Nadelstiche zu setzen. Leider haben gegen Ende der Partie die Kräfte nachgelassen und ein Bezirksligist weiß das eben in Tore umzumünzen.“ Der B-Ligist ging durch Spielertrainer Hoch im zweiten Durchgang in Führung, ehe Elia Ruf mit einem Doppelpack und Hanjo Merz das Spiel zum 3:1-Endstand drehten. „Man hat deutlich gemerkt, dass die vergangene Woche mit dem Heuberg-Bära-Turnier und dem Krone-Pokal intensiv war“, sagte Heinstettens Trainer Frank Dilger. „Dennoch können wir mit dem fünften Platz gut leben. In der Vorbereitung geht es auch darum, Erkenntnisse zu sammeln und die Mannschaft weiterzuentwickeln. “Im Spiel um Platz fünf erzielte Elias Schlude den einzigen Treffer der Partie und bescherte der SGM Heinstetten einen 1:0-Erfolg gegen den A-Ligisten SG FC 99/FC Laiz. Mit Manuel Rapp stellte die SGM Heinstetten zudem den besten Torhüter des Turniers. „Die Grundlagen sind gelegt und wir sind überzeugt, dass wir mit zunehmender Frische pünktlich zum Saisonstart unser tatsächliches Leistungsvermögen auf den Platz bringen werden“, blickte Dilger optimistisch voraus.