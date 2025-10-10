Krauchenwies empfängt Mengen, SG Ringschnait trifft auf Sigmaringen

---







Für den FV Rot wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Nach neun Niederlagen aus zehn Spielen wartet der Aufsteiger weiter auf den ersten Sieg, während Kirchberg nach dem Rückschlag gegen Sulmetingen Wiedergutmachung betreiben will. Alles andere als ein Auswärtserfolg des Favoriten wäre eine Überraschung.

---



Beide Mannschaften befinden sich mit jeweils sieben Punkten aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz. Steinhausen kassierte zuletzt eine deutliche Niederlage in Hohentengen, Blönried unterlag Uttenweiler mit 1:4. Der Sieger dieser Partie könnte wieder näher an des rettende Ufer heranrücken.

---

Morgen, 16:30 Uhr SF Hundersingen SF Hundersingen SV Hohentengen Hohentengen 16:30 PUSH



Hundersingen möchte den Schwung aus dem Sieg in Rot mitnehmen und zuhause erneut punkten. Der SV Hohentengen reist mit dem klaren 4:0-Erfolg gegen Steinhausen im Rücken an und will den Trend bestätigen. Beide Teams trennt in der Tabelle nur einen Punkt und können mit einem Sieg aber den Blick wieder in Richtung obere Tabellenhälfte richten.

---



Ringschnait will nach der knappen Niederlage in Mengen wieder ein Zeichen setzen. Der Gast aus Sulmetingen reist nach dem 4:0-Auswärtserfolg in Kirchberg jedoch mit breiter Brust an und ist in guter Form. In der Tabelle trennen beide Teams aktuell sechs Punkte.

---



Das Topspiel des Spieltages steigt in Krauchenwies. Der Tabellenführer FC Mengen will seine beeindruckende Serie von zehn ungeschlagenen Spielen im Derby fortsetzen, während der Gastgeber mit einem Sieg bis auf drei Punkte heranrücken könnte. Beide Teams verfügen über die besten Defensivreihen der Liga, beide Teams gehen mit einem Sieg im Rücken in dieses Duell.

---



Gutenzell will nach der Niederlage in Bad Saulgau im Duell der Aufsteiger wieder in die Spur finden. Die Gäste aus Eberhardzell mussten zuletzt eine deutliche 0:4 Niederlage hinnehmen und benötigen dringend Punkte, um als Vorletzter den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Ein richtungsweisendes Spiel für beide Seiten.

---



Der Tabellenzweite aus Ummendorf ist klarer Favorit und möchte den Druck auf Spitzenreiter Mengen aufrechterhalten. Nach dem spektakulären 5:3 in Ertingen soll nun gegen Bad Saulgau der nächste Dreier folgen. Die Gäste holten zuletzt wichtige Punkte im Abstiegskampf, dürften aber beim Titelkandidaten vor einer schwierigen Aufgabe stehen.

---



Sigmaringen will nach dem Remis in Ochsenhausen wieder dreifach punkten, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Ertingen reist mit einer 3:5-Niederlage gegen Ummendorf an und steht mometan auf Platz 14. Ein Heimsieg ist für Sigmaringen Pflicht, will man oben weiter mitmischen.

---

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SV Uttenweiler Uttenweiler SV Ochsenhausen Ochsenhausen 15:00 PUSH



Uttenweiler steht nach dem 4:1-Auswärtserfolg in Blönried auf Platz sieben und will nun den nächsten Schritt machen. Der Gast aus Ochsenhausen hingegen steckt mit bisher nur drei Saisosiegen auf Platz 12. Auf dem Papier geht Uttenweiler als Favorit in die Partie, während Ochsenhausen dringend punkten muss, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen.



