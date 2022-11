Krattenmacher erlöst Haching - Schwabl macht den Sack gegen Buchbach zu Rückrunden-Auftakt

Die SpVgg Unterhaching hat sich am Samstag nach hartem Kampf gegen den TSV Buchbach durchgesetzt und die Tabellenführung verteidigt. Der Ticker zum Nachlesen.

Vorbericht

Unterhaching - Die SpVgg Unterhaching befindet sich in Topform und ist seit neun Spielen in der Regionalliga Bayern ungeschlagen (sieben Siege, zwei Unentschieden). In der Tabelle steht die Elf von Trainer Sandro Wagner mit einem Punkt Vorsprung auf die Würzburger Kickers auf Rang eins.

Am vergangenen Spieltag setzte sich das Team aus der Münchner Vorstadt in einem heißen Duell mit 4:3 gegen den 1. FC Schweinfurt durch. Matchwinner war das 17-jährige Top-Talent Maurice Krattenmacher, der neun Minuten vor dem Abpfiff den Siegtreffer erzielte und damit den 14. Saisonsieg eintütete.