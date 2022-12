„Krasse Außenseiter“: SV Anzing will ins Rosenheimer Finale Rauch sieht Traunstein als Favorit

Anzing – 18 von ursprünglich 37 Herrenmannschaften sind beim Fußball-Hallenturnier noch mit von der Partie, haben sich an drei Vorrundentagen für die Zwischenrunde qualifiziert. Am Freitagabend kämpft der SV Anzing ab 18 Uhr um sein Ticket für das Finalturnier am Samstag, 7. Januar.

Dafür muss der SVA allerdings eine Mammutaufgabe bewältigen. Zunächst trifft der Kreisligist in einer Dreiergruppe auf den SB Chiemgau Traunstein (Landesliga) sowie den SV Westerndorf (Kreisliga) und muss dort einen der ersten beiden Ränge belegen, um sich für eine weitere Vierergruppe zu qualifizieren, aus der letztlich die beiden besten Mannschaften das Finale erreichen.

„Wir sind der krasse Außenseiter in unserer Gruppe. Traunstein ist für mich der Turnierfavorit. Auf Westerndorf mit Trainer Franz Pritzl freuen wir uns besonders. Mit ihm sind wir gut befreundet“, blickt Anzings Coach Christian Rauch voraus. „Ich hoffe, wir spielen so wie in der Vorrunde. Dann haben wir eine kleine Chance. Es wäre schon eine tolle Sache, dort weiterzukommen. Das Turnier ist bestens organisiert und man trifft viele coole Leute“, freut sich Rauch auf die Fortsetzung des Events in der Rosenheimer Gabor-Halle.