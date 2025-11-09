Kapitän Johannes Rodler (in blau) und die SpVgg SV Weiden II spielten auf dem heimischen Kunstrasen groß aus. – Foto: Dagmar Nachtigall

»Krass«: Weiden II trumpft groß auf – Schelers erster Sieg Bezirksliga Nord, der Sonntag: Pfreimd, Hahnbach, Upo und Tännesberg landen klare Heimsiege +++ 3:3 in Arnschwang

33 Tore in sechs Partien: Die Bezirksliga Nord sah am Sonntag eine wahnsinnige Torflut. Fünf deutliche Heimsiege sowie ein torreiches Unentschieden sprangen heraus. Die Trainer haben das Wort…



Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Ich glaube, dass Raindorf heute mit dem Ergebnis fast noch gut bedient ist. Wir hatten viele weitere Torchancen, aber trotzdem ist es natürlich krass, ein Topspiel mit 5:0 zu entscheiden und den Gegner in dieser Art und Weise zu dominieren. Es war fußballerisch schön anzusehen – auch für die Zuschauer, die heute da waren. Die Jungs haben mit dem Fußball und der Art und Weise, wie sie spielen, einfach mehr Zuschauer verdient, aber das ist halt so. Wir sind jetzt erst einmal stolz auf die Serie und auf das heutige Spiel.“



Karl-Heinz Pittoni (Trainer FC Raindorf): „Wir hatten einen sehr schlechten Tag. Weiden hat das Spiel absolut verdient gewonnen.“









Tobias Berger (Trainer SG Chambtal): „Wir schaffen es momentan nicht, kompakt zu sein und lassen dem Gegner viel zu viel Luft. So bekommen wir keinen Zugriff aufs Spiel, den wir gegen den Ball brauchen, um in dieser Liga bestehen zu können. Nach vorne machen wir zu viele einfache Fehler und können so keine Durchschlagskraft erzeugen. Glückwunsch an Pfreimd zum verdienten Sieg.“









André Klahn (Spielertrainer TSV Tännesberg): „Der Sieg war wieder sehr wichtig. Bie den Verhältnissen mit Nebel auf unserem B-Platz war es schon echt hart. Kompliment, solche Spiele muss man ziehen. Wir haben es uns selbst wieder schwer gemacht, 1:0 geführt und dann verschoss ich den Elfmeter. Schirmitz ist in der Folge nochmal ein bisschen gekommen und hätte auch mit ein wenig Glück das 1:1 machen können. Am Ende schossen wir das Zweite und dann war das Ding eigentlich durch. Wir haben jetzt die 20-Punkte-Marke geknackt. Das war enorm wichtig und jetzt schauen wir, dass wir am kommenden Wochenende gegen Hahnbach noch was holen.“



Fabian Hirmer (Trainer SpVgg Schirmitz): „Leider spiegelt das Ergebnis nicht unsere Leistung wider. In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, haben uns dafür aber nicht belohnt. Am Ende aber war es, wie so oft in dieser Saison, eine zu hohe Niederlage.“









Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Wir haben gemischte Gefühle, weil wir eigentlich zweieinhalb Tore angeboten haben. Die ersten beiden Gegentore, die wir kassierten, waren riesige Böcke vom Innenverteidiger. Das darf nicht passieren und dann ist es natürlich schwer. Das dritte Tor in der Nachspielzeit durch eine Standardsituation war auch nach einem unglücklichen Handspiel von unserem Spieler. Da hat sich gar nichts geändert gegenüber letzter Woche, wir haben wieder zu viele Gegentore bekommen und halt eine Beteiligung von 90% an diesen Gegentoren. Ansonsten war das Spiel 50/50, von vielen Fehlern geprägt und nicht wirklich schön anzuschauen. Aber am Ende des Tages haben wir einen Punkt in Arnschwang geholt und den nehmen wir gerne nach Hause mit.“









Bastian Ellmaier (Trainer 1.FC Schlicht): „0:4 verloren, genauso war im Endeffekt auch das Spiel. Von unserer Seite aus war es in allen Bereichen deutlich zu wenig, daher ist es ein hochverdienter Sieg für den SV Hahnbach. Glückwunsch dazu, sie waren sehr direkt, sehr vertikal und zielstrebig in ihrem Auftreten. Das haben wir alles vermissen lassen, daher Glückwunsch nach Hahnbach.“









Andreas Scheler (Trainer SF Ursulapoppenricht): „Furth im Wald war ein sehr robuster und körperlich guter Gegner mit Tempo. Wir haben spielerisch ganz gut reingefunden, hatten aber dann wieder einen Lapsus drin und geriten verdient mit 0:1 in Rückstand. Das war dann auch das Signal, sich zu raffen. Wir haben an unserem Plan festgehalten und spielerisch meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht. Die zwei Gegentore darfst du natürlich so nicht bekommen, das müssen wir einfach noch abstellen. Aber in Summe haben wir gut gearbeitet, die Mannschaft war fleißig heute. Als wir im Spielfluss drin waren, hatten wir wirklich sehr starke Aktionen nach vorne, haben den Gegner gut bespielt und uns folgerichtig mit den Toren belohnt. Man muss heute das Kollektiv herausstellen: Wie haben gemeinsam gearbeitet und so muss es letztendlich auch sein.“