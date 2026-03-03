 2026-02-20T12:29:42.904Z

Krasniqi-Doppelpack bringt nicht den Sieg, Jubel bei HT & Vorwärts

Oberliga Hamburg: Der ETSV Hamburg dreht das Topspiel beim Eimsbütteler SV, doch der Doppelpack von Erolind Krasniqi reicht nicht zum Sieg. HT 16 und SC Vorwärts/Wacker Billstedt feiern Heimsiege.

ETSV Hamburg punktet auch im Spitzenspiel.
ETSV Hamburg punktet auch im Spitzenspiel. – Foto: IMAGO / Lobeca

Oberliga Hamburg
Teutonia 05
ETV
SC Victoria
Niend. TSV

Der 24. Spieltag der Oberliga Hamburg ist gleichzeitig auch der erste Nachholspiel des Jahres. Am Dienstag haben drei spannende Duelle stattgefunden, denn Tabellenführer ETSV Hamburg trat zum Topspiel beim Eimsbütteler SV an - es gab eine spannende Partie. Zudem feierten die Hamburger Turnerschaft und der SC Vorwärts/Wacker Billstedt durchaus Coups in ihren Heimspielen gegen den FC Süderelbe und den SC Victoria.

________________

HT 16 dreht Heimspiel gegen den FC Süderelbe

Gestern, 19:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
3
2
Abpfiff
Es sah lange nach einem Auswärtserfolg des FC Süderelbe bei der Hamburger Turnerschaft aus, zumindest hielt die frühe Führung der Gäste bei HT 16 lange: Osman Güraltunkeser traf nämlich schon in der 7. Minute. Die Hausherren um Trainer Erdinc Örün bestätigten allerdings ihren 2:0-Erfolg bei Teutonia Ottensen nach dem Seitenwechsel, denn in einer starken Phase trafen Chris Tabi Bandoh (59.), Valentin Zalli (66.) und Leonel Varela Monteiro (69.) innerhalb von zehn Minuten dreimal. Süderelbe verkürzte durch Alwin Weber, der vor Kurzem vom Wuppertaler SV gekommen war, zwar nochmal (74.), aber die Hausherren brachten die knappe Führung über die Zeit und bleiben als Tabellensechster direkt vor dem FCS.

Tore: 0:1 Osman Güraltunkeser (7.), 1:1 Chris Tabi Bandoh (59.), 2:1 Valentin Zalli (66.), 3:1 Leonel Varela Monteiro (69.), 3:2 Alwin Weber (74.)

________________

SC Vorwärts/Wacker knackt den SC Victoria

Gestern, 19:30 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
2
1
Abpfiff
Eine Woche vor dem Duell im Verbandspokal hat der SC Vorwärts/Wacker Billstedt das erste Duell gegen den SC Victoria Hamburg für sich entschieden. Im ersten Durchgang legten Alamsa Lama Cone (12.) und Evailton Braima Martins Fernandes (43.) die Grundlage für den knappen 2:1-Erfolg, denn für Spannung sorgte Sönke Otto Karl-Heinz Meyer in der Schlussphase (78.). Vorwärts/Wacker klettert in der unvollständigen Tabelle auf Rang zehn, der Tabellenvierte wird diese Pleite derweil nutzen, um seine Rückschlüsse für das Pokalspiel zu ziehen.

Tore: 1:0 Alamsa Lama Cone (12.), 2:0 Evailton Braima Martins Fernandes (43.), 2:1 Sönke Otto Karl-Heinz Meyer (78.)

________________

Eimsbütteler SV führt und schlägt zurück

Gestern, 19:45 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
2
2
Abpfiff

Das große Topspiel zwischen dem Eimsbütteler TV und Tabellenführer ETSV Hamburg versprach viel - und bot auch viel. Die Hausherren verpassten zunächst durch einen verschossenen Elfmeter die Führung (21.), allerdings brachte das Führungstor von Max-Adrian Donel Mbodje in der 32. Minute in der Blitztabelle dann doch den Sprung auf Platz eins. Von diesem Rückstand ließ sich der ETSV allerdings nicht beeindrucken, denn nach wenigen Minuten im zweiten Abschnitt stand es schon 2:1 für die Auswärtsfahrer, die sich abermals auf den Top-Torschützen Erolind Krasniqi verlassen konnten. Der ehemalige Stürmer von Rot-Weiss Essen glich per Strafstoß aus (40.), dann jubelte er auch aus kurzer Distanz (49.). Für den 2:2-Endstand war der langjährige Regionalliga-Spieler des FC Eintracht Norderstedt verantwortlich: Juri Carl Jonny Marxen. Der 31-Jährige traf sehenswert zum Ausgleich (63.).

Durch das Unentschieden bleibt der ETSV Hamburg vor dem Eimsbütteler TV, der nur einen Zähler Rückstand hat. Dieses Pünktchen ist allerdings relativ zu sehen, denn die Nummer eins der Liga hat gleich drei Spiele weniger als Eimsbüttel absolviert. Der Weg bis zur Meisterschaft ist zwar noch ein langer, die Ausgangslage bleibt nach diesem Remis aber weiterhin hervorragend. Übrigens kann sich die TuS Dassendorf, die auch zwei Partien weniger als der ETV hat, nicht an das Top-Duo heranrobben, denn ihr Nachholspiel gegen SV Halstenbek-Rellingen findet erst im Mai statt.

Tore: 1:0 Max-Adrian Donel Mbodje (32.), 1:1 Erolind Krasniqi (40. Foulelfmeter), 1:2 Erolind Krasniqi (49.), 2:2 Juri Carl Jonny Marxen (63.)

________________

Die Partie der TuS Dassendorf gegen das Kellerkind findet erst in rund zwei Monaten statt.

________________

