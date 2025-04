Kranzberger feiern österliches Schützenfest - Kirchdorf schlägt Eching deutlich

Dagegen ist die schöne Siegesserie des SC Kirchdorf nach vier Partien gerissen: Beim Kellerkind Berglern setzte es am Samstag eine ärgerliche 2:3-Niederlage. Am Ostermontag glückte aber sofort die Wiedergutmachung.

In der Folge hatten Bastian Winklhofer und Daniel Schuhmann zwei Tausendprozentige, um auf 0:2 zu stellen, bevor Berglern durch Michael Faltermeier aus 16 Metern egalisierte (28.). In der zweiten Halbzeit lag der SCK wieder vorne, Schuhmann traf aus elf Metern (61.). Doch auch dieser Vorsprung reichte nicht, denn das Kellerkind drehte die Partie: Erst schliefen die Kirchdorfer nach einem Einwurf, Thomas Schmid machte das 2:2 (71.). Und acht Minuten später konnten die Platzherren die Kugel vor dem 3:2 durch Lucas Wastian mehrmals querlegen (79.).

TSV Wartenberg – SV Kranzberg 0:5 (0:3). Nach der Winterpause lief es zunächst überhaupt nicht. Die Kranzberger Kicker mussten ihre Ambitionen beerdigen, an die Tabellenspitze heranzuschmecken. Mit dem Sieg vor eineinhalb Wochen gegen Vötting scheinen die SVK-Männer aber die Trendwende gemeistert zu haben. In Wartenberg gab’s am Samstag nun ein kleines Schützenfest. „Am Ende haben wir auch in der Höhe verdient gewonnen. Das war eine klare Angelegenheit“, freute sich Spielertrainer Dennis Hammerl.

Der Mann des Tages war Stürmer Marc Gundel, dem gleich vier Treffer gelangen und der die Torjägerliste damit deutlich mit 19 Buden anführt. Das schönste Tor war gleich das 1:0, nach einer Flanke von Florian Hüttner nickte Gundel mustergültig ein (38.). Und der SVK erhöhte noch vor der Pause: Nach einem Zuspiel von Peter Bongers stellte Levi Peis auf 2:0 (43.), ehe Gundel eine Bongers-Flanke volley in die Maschen drosch (45.+1). Ebenfalls volley vollstreckte Gundel zum 4:0 (46.), bevor der Stürmer bei seinem vierten Streich nach einem Bauer-Querpass nur noch einzuschieben brauchte (75.).

FC Lengdorf – TSV Nandlstadt 1:1 (0:1). Weiterhin nicht so recht vom Fleck kommen die Nandlstädter im Tabellenkeller. Für sie war der Punkt beim FCL eigentlich zu wenig. „Zurzeit ist es verzwickt, wir können die Konzentration nicht bis zum Schluss aufrecht halten“, monierte TSV-Spartenchef Sebastian Löffler. In Lengdorf sahen die Zuschauer kein wirklich hochklassiges Kreisliga-Spiel: Nach wenigen Chancen hüben wie drüben ging das Remis am Ende in Ordnung.

Dabei wähnten sich die Hallertauer zunächst auf der Siegerstraße: Nach knapp einer halben Stunde konnte Lukas Rieder eine präzise Ecke einnicken (28.). In der Folge fehlten den Nandlstädtern glasklare Torchancen. Auch die Lengdorfer blieben harmlos – und kamen dennoch zum Ausgleich: Nachdem der TSV einen Schuss von Georg Reiter noch geblockt hatte, landete das Leder bei Simon Nußrainer, der im Strafraum stramm abschloss (65.).

SC Kirchdorf – TSV Eching 4:0 (1:0). Während den einen die Wiedergutmachung glückte, mussten die anderen einen herben Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen: Am Ende gewannen die Kirchdorfer dieses einseitige, aber in spielerischer Hinsicht nicht unbedingt hochklassige Landkreis-Derby mit 4:0. „Insgesamt hat die Mannschaft heute ein anderes Gesicht gezeigt“, lobte SCK-Trainer Andreas Apold seine Elf, nachdem er am Samstag mit den Seinen noch hart ins Gericht gegangen war. „Aber auch heute war es spielerisch kein Meisterstück. Schlussendlich war es aber ein verdienter Sieg für uns.“

Die Führung war dabei schön herausgespielt: Dennis Lederer hatte butterweich auf den Torschützen Samuel Nierhaus gepasst (20.). In der zweiten Halbzeit legte Kirchdorf nach: Nach einem Wagenknecht-Pfostentreffer landete das Leder bei Nierhaus – und der staubte ab (57.). Anschließend schwächte sich Eching selbst: Maximilian Mayer sah Gelb-Rot (69.), am Ende musste auch Christopher Trautmann mit der Ampelkarte runter (89.). Derweil machte der SCK mit dem 3:0 durch Nertil Hoxhaj per Schlenzer aus 25 Metern (84.) und dem 4:0 durch Daniel Schuhmann (90.), den Nils Augst wunderbar in Szene gesetzt hatte, den Deckel drauf.