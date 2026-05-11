Kranzberg verteidigt Spitze – Finsing bleibt dran

Die Lage im Auf- und Abstiegskampf

An der Spitze bahnt sich ein Dreikampf an: Der SV Kranzberg (47 Punkte) führt knapp vor dem FC Finsing(46) und dem TSV Allershausen (45). Da nur noch 12 Punkte zu vergeben sind, haben rechnerisch alle Teams ab Platz 4 (BC Attaching, 36 Punkte) keine Chance mehr auf den direkten Aufstieg, da Kranzberg bereits 11 Punkte enteilt ist.

Im Tabellenkeller ist es mathematisch noch für fast jeden gefährlich, doch besonders für den FC SF Eitting(15 Punkte) zählt jeder Zähler. Bei 12 noch möglichen Punkten beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer (Platz 11, TSV Wartenberg, 25 Punkte) aktuell 10 Zähler – ein direktes Entkommen ist also kaum noch möglich, die Relegationsplätze 12 und 13 (23 bzw. 22 Punkte) sind jedoch wieder in Schlagdistanz.

SC Kirchdorf 1971 – SV Eintracht 60 Berglern

Kirchdorf dreht die Partie vor großer Kulisse

Vor stattlichen 290 Zuschauern behielt der SC Kirchdorf die Oberhand gegen Berglern. Zunächst gingen die Gäste durch Thomas Schmid in Führung und nahmen den Vorsprung mit in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel drehte Kirchdorf jedoch auf: Moritz Buchholz besorgte den Ausgleich, ehe Thomas Hadler nur wenige Minuten später das Spiel komplett drehte. Mit diesem Heimsieg festigt der SC Kirchdorf den siebten Tabellenplatz. Der SV Eintracht 60 Berglern verbleibt trotz der Niederlage auf dem neunten Rang.

TSV Allershausen – BC Attaching

Attaching triumphiert im Verfolgerduell

In einer hitzigen Partie mit insgesamt drei Platzverweisen sicherte sich der BC Attaching wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Plätze. Der Mann des Tages war David Saamtou Koussetou, der die Gäste in der 25. Minute in Führung brachte. Trotz Überzahl für die Gäste blieb es lange spannend, ehe erneut David Saamtou Koussetou in der Schlussminute den Deckel draufmachte. Durch den Erfolg rückt der BC Attaching näher an die Spitze heran und bleibt Vierter, während der TSV Allershausen auf den dritten Rang zurückfällt.

SV Kranzberg – FC Lengdorf

Kranzberg verteidigt die Tabellenführung

Der SV Kranzberg bleibt nach einem knappen Heimerfolg das Maß der Dinge in der Kreisliga 2. Die Hausherren stellten die Weichen früh auf Sieg, als Thomas Edlböck nach 18 Minuten zur Führung traf. Nur kurz darauf legte Florian Hüttner nach und erhöhte auf 2:0. Lengdorf kam durch den Anschlusstreffer von Georg Reiter zwar noch vor der Pause zurück ins Spiel, konnte die Niederlage im zweiten Durchgang aber nicht mehr abwenden. Der SV Kranzberg thront damit weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz, während der FC Lengdorf auf Rang sechs verharrt.

FC Ampertal Unterbruck – FC Moosinning II

Punkteteilung nach dramatischer Nachspielzeit

In Unterbruck sahen die Zuschauer eine Begegnung, die erst in den letzten Sekunden entschieden wurde. Die Gastgeber sahen nach Treffern von Linus Hayer und Florian Sirtl lange wie der sichere Sieger aus. Doch die Reserve aus Moosinning gab nicht auf: In der ersten Minute der Nachspielzeit gelang Sebastian Michalak der Anschluss, bevor Stefan Erl in der 93. Minute tatsächlich noch den Ausgleich markierte. Unterbruck bleibt auf dem achten Platz, während Moosinning II weiterhin den 13. Rang belegt.

TSV Nandlstadt – FC Moosburg

Nandlstadt schöpft Hoffnung im Keller

Der TSV Nandlstadt feierte einen wichtigen Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Moosburg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Matthias Koeckeis die Heimfans mit dem Führungstreffer. In der Schlussphase avancierte Noah Schreier zum Matchwinner, indem er mit einem Doppelpack in der 83. Minute und in der Nachspielzeit für klare Verhältnisse sorgte. Nandlstadt verbleibt zwar auf dem zwölften Tabellenplatz, verkürzt aber den Rückstand. Moosburg steht nach der Niederlage weiterhin auf Rang zehn.

FC Finsing – TSV Wartenberg

Finsing bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen

Der Tabellenzweite aus Finsing gab sich gegen Wartenberg keine Blöße und feierte einen Heimsieg. Fabian Heinzlsorgte mit einem Doppelpack noch vor der Halbzeitpause für eine komfortable Führung. Zwar verkürzte Romeo Pluntke für die Gäste, doch Kilian Dirscherl und Christian Rickhoff schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Der späte Treffer von Maximilian Härtl war lediglich Ergebniskosmetik. Finsing festigt damit den zweiten Tabellenplatz und hält den Druck auf Kranzberg hoch, Wartenberg rutscht nicht ab und belegt weiterhin Platz elf.