Kranzberg übernimmt Spitze – Unterbruck verspielt 2:0-Führung

Abstiegskampf pur: Nandlstadts Felix Betz (l.) und Moosburgs Matthias Hilz schenkten sich nichts. – Foto: Lehmann

Der SV Kranzberg setzt sich an die Tabellenspitze der Kreisliga 2. Unterbruck kassiert im Abstiegskampf einen bitteren Rückschlag.

In der Kreisliga 2 bleibt es spannend. Während der SV Kranzberg mit einem 2:1-Erfolg über Lengdorf die Tabellenführung übernahm, patzte der FCA Unterbruck erneut im Abstiegskampf: Das Team spielte gegen Moosinning II – nach 2:0-Führung – nur Remis und ist damit weiter unter Druck.

SV Kranzberg – FC Lengdorf 2:1 (2:1). Wer Tabellenführer sein will, muss starke Partien abliefern – und eben auch die engen Matches gewinnen. So wie der SV Kranzberg am Freitagabend: Das Team lieferte kein bärenstarkes Spiel ab, am Ende reichten jedoch 30 gute Minuten, um Ampertal-Nachbar TSV Allershausen von Platz eins zu verdrängen. „Das war mit Blick auf die nächsten zwei Partien wichtig“, sagte Sprecher Stephan Schikowski in Bezug auf die bevorstehenden Spitzenspiele gegen Finsing und Allershausen. „Vor allem war es heute eine kämpferisch starke Leistung.“

Der Auftakt war eines Ligaprimus allemal würdig, denn die Gastgeber zogen rasch auf 2:0 davon. Erst nutzten die Kranzberger einen Torwart-Abpraller nach einem Schuss von Thomas Kopp, Thomas Edlböck war zur Stelle (18.). Wenig später segelte eine Edlböck-Ecke in den Strafraum, Florian Hüttner stieg am höchsten und köpfte von Höhe des Elfmeterpunkts ein (22.). Doch danach stellten die Kranzberger ein wenig den Betrieb ein – und die Lengdorfer konnten verkürzen. Auch diesmal war eine Ecke der Ausgangspunkt, Georg Reiter köpfelte für die Gäste ein (34.). Anschließend wurde der FCL besser und brachte den SVK in Bedrängnis, der das Glück hatte, dass nicht der Ausgleich fiel. Auf der anderen Seite hatten die Hausherren nur noch Halbchancen. Am Ende war es der Elf egal, stand doch ein 2:1-Sieg zu Buche – und damit die Tabellenführung.

SC Kirchdorf – SV Eintracht Berglern 2:1 (0:1). Der Sieg war wichtig! Nach den vielen Unentschieden in den vergangenen Wochen stellten die Ampertaler unter Beweis, dass sie doch noch gewinnen können, und holten im Kampf um den Klassenerhalt den ersehnten Dreier. Dabei sah es gegen die Eintracht zunächst danach aus, als würde der Sportclub sogar mit leeren Händen dastehen: Thomas Schmid wurde steil geschickt und scheiterte im ersten Versuch an Torhüter Sam Stanglmayer, netzte dann allerdings doch ein (38.).

Die Halbzeitansprache dürfte entsprechend deutlich ausgefallen sein – denn nach dem Seitentausch rissen die Hausherren das Ruder herum. Samuel Nierhaus passte scharf ins Zentrum, wo Moritz Buchholz den Schlappen hinhielt (59.). Und kurz darauf hatte Kirchdorf die Partie gedreht: Marko Miskovic spielte einen Pass in den Strafraum, den Thomas Hadler veredelte (65.). „Es war wichtig, dass wir an uns geglaubt haben“, schnaufte Coach Andreas Apold durch. „Am Ende war es schon klar verdient für uns.“

FCA Unterbruck – FC Moosinning II 2:2 (1:0). Können die Brucker Buam heuer nicht mehr gewinnen? Seit Wochen warten die Rot-Weißen auf einen Sieg. Der lag gegen Moosinning quasi auf dem Silbertablett – ehe die Gäste in der Nachspielzeit zweimal zuschlugen.

Zuvor lagen die Hausherren verdient in Front: Linus Hayer hatte einen Steilpass gut angenommen und war allein vorm Kasten cool geblieben (19.). Und in der 65. Minute landete das Leder nach einer Hagn-Hayer-Kombi bei Florian Sirtl, der auf 2:0 stellte. Moosinning schlug im weiteren Spielverlauf immer mehr lange Bälle nach vorne – und hatte damit Erfolg: Erst zimmerte Sebastian Michalak die Kugel volley in die Maschen (90.+1). Und nach einem weiten Pass bekam FCA-Keeper Maximilian Schulz das Leder an die Brust, von dort prallte es zurück, und Stefan Erl staubte ab (90.+3). „Das waren zwei verlorene Punkte. Am Ende wurden wir bestraft, weil wir unsere vielen Chancen nicht genutzt haben“, lamentierte FCA-Spartenchef Christian Stanglmeir.

TSV Nandlstadt – FC Moosburg 3:0 (0:0). Das war so wichtig! Die Hallertauer standen im Abstiegskampf mit dem Rücken zur Wand, doch im Kellerduell mit dem FCM platzte beim TSV der Knoten. „Auch wenn das Spiel nicht so deutlich war, wie es das Endergebnis vermuten lässt“, betonte Abteilungsleiter Sebastian Löffler, „haben wir schon verdient gewonnen.“

Allerdings war eine Leistungssteigerung im zweiten Durchgang nötig, nachdem die Hausherren auch eine Überzahl-Phase nach einer Zeitstrafe für Karlo Rimac (43.) nicht genutzt hatten. Aber dann fiel das 1:0: Sebastian Hollweck schlug eine Flanke, die Matthias Köckeis am langen Pfosten verwertete (57.). Nandlstadt musste jedoch lange zittern, ehe Joker Noah Schreier den Sack mit einem Doppelpack zumachte. Beide Male hatte Johannes Gerlspeck serviert. Beim 2:0 stand Moosburgs Keeper weit vor seinem Tor, das Leder schlug aus 25 Metern ein (83.). Beim 3:0 veredelte Schreier einen Konter (90.+3).