Kranzberg kann gegen Finsing wichtigen Schritt machen – Brisantes Kellerduell

Sie sind die Gejagten: Die Kranzberger um Johannes Lühr (r.) gehen als Primus ins Spitzenspiel gegen den FCF. – Foto: Michalek

Der SV Kranzberg empfängt den FC Finsing zum Topspiel. In Unterbruck kämpfen zwei Abstiegskandidaten um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Der Spielplan meint es gut mit den hiesigen Fußballfans: Die Kreisliga 2 ist heuer ohnehin extrem spannend – und jetzt steht auch noch eine Englische Woche an: Spitzenreiter SV Kranzberg erwartet den FC Finsing zum absoluten Topspiel, während der FCA Unterbruck und der TSV Nandlstadt im direkten Duell um wichtige Punkte für den Klassenerhalt kämpfen.

SV Kranzberg – FC Finsing (Mittwoch, 19 Uhr). Wer Zeit hat, der sollte am Mittwochabend nach Kranzberg fahren. Denn das Duell dieser beiden Topteams verspricht Spannung pur. SVK-Spielertrainer Dennis Hammerl möchte zwar nicht von einem Matchball sprechen. Sollten die Hausherren aber gewinnen, hätten sie im Hinblick auf die ausbleibenden Spiele und das Rennen um Platz eins und zwei alle Trümpfe in der Hand. „Das Ziel ist natürlich, dass wir auch nach der Partie vor Finsing stehen“, betont der Coach des Tabellenführers.

Was für die Ampertaler Fußballer spricht: Sie spüren nicht den ganz großen Druck. Denn es gebe andere Teams, die mit höheren Erwartungen in die Saison gestartet seien, führt Hammerl aus. Gemeint ist damit freilich der Tabellenzweite FC Finsing, der heuer unbedingt zurück in die Bezirksliga will. Zudem habe der FCF sicher Revanchegelüste, so der Kranzberg-Trainer. „Die haben schon ewig nicht mehr gegen uns gewonnen.“ Ein weiterer Vorteil für die Ampertaler: Hammerl hat alle Mann zur Verfügung. „Und darüber hinaus ist es ein Heimspiel und eines unter Flutlicht. Das liegt uns.“

FCA Unterbruck – TSV Nandlstadt (Mittwoch, 19.30 Uhr). Ein weiteres besonderes und richtig wichtiges Match steht ebenfalls im Ampertal an. Und der Aufreger vom Hinspiel im November vergangenen Jahres ist vielen noch in Erinnerung: Andreas Buchberger, Nandlstadts Spielertrainer, holte seinerzeit den Unterbrucker Linus Hayer nahe der Seitenauslinie rüde von den Beinen. Die Folgen: Der FCA-Spieler fiel lange verletzt aus – und auch für Buchberger und seine Hallertauer Fußballer begann eine Leidenszeit. Der 38-Jährige wurde für sieben Partien – auch als Trainer – gesperrt und durfte erst letzte Woche wieder eingreifen.

„Für uns ist das Ganze erledigt“, winkt Christian Stanglmeir, der Unterbrucker Spartenchef, ab. Im Hinterkopf habe man die Sache zwar noch. Doch viel wichtiger dürfte es für die FCA-Mannschaft sein, das Spiel mit fairen Mitteln zu gewinnen – auch, um mit dem TSV Nandlstadt einen direkten Konkurrenten in noch größere Schwierigkeiten im Abstiegskampf zu bringen. Immerhin stehen auch die heuer noch sieglosen Ampertaler arg unter Zugzwang: Der Abstand zur Relegationszone beträgt nur noch einen Zähler. „Deswegen heißt es ‚Alles oder nichts‘“, lautet Stanglmeirs Devise.

Und beim Drittletzten Nandlstadt? Da blickt man der Partie – wieder mit Buchberger im Kader – recht gelassen entgegen. Am vergangenen Wochenende gelang dem TSV ein deutlicher 3:0-Erfolg gegen den FC Moosburg. „An diese gute Leistung wollen wir anknüpfen“, betont Abteilungsleiter Sebastian Löffler. Endlich habe man in der Abwehr wieder sicher gestanden, so seine Analyse. „Und vorne haben wir auch unsere Chancen gemacht.“

Personell haben die Nandlstädter nur die Langzeitverletzten zu kompensieren. Tobias Betz könnte in die Verteidigung zurückkehren. In Unterbruck sind die Sorgen größer: Zu den Akteuren, die seit Wochen fehlen, gesellte sich am Sonntag auch noch Markus Zacherl. Der Abwehrchef ist für die Begegnung mehr als fraglich.