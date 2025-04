Kranzberg kann doch noch gewinnen – Palzing lässt Punkte liegen

„Wir standen in der Abwehr gut und haben wenig zugelassen. Das 1:0 war völlig unnötig“, meinte Vöttings Coach Jannis Göft-Michaelis. Die Erlösung für die Kranzberger war dann der verwandelte Elfmeter von Marc Gundel (61.). „Das 2:0 nach der Halbzeit war für den Kopf sehr gut“, urteilte Hammerl. Danach knüpften die Gastgeber wieder an die gute Form aus der Hinrunde an. „Das zu Null war wichtig – und vor allem auch, dass uns kaum Fehler unterlaufen sind“, bilanzierte der SVK-Coach.

Die Echinger konnten vor allem in der ersten Halbzeit nicht an ihre überzeugenden Leistungen der vorherigen Partien anknüpfen. Davon profitierten die Gäste in einem Spiel ohne mitreißende Höhepunkte. „Wir sind vor allem in der ersten Hälfte überhaupt nicht in die Partie gekommen. Unser Zweikampfverhalten stimmte nicht. Warum, kann ich nicht sagen“, so Echings Trainer Gianluca Dello Buono. „Nach der Pause hat der Einsatz dann bei uns gepasst. Allerdings erspielten wir uns kaum Torchancen.“ Allershausens Treffer des Tages markierte Dario Turkman – und zwar bereits in der 23. Minute: Die Ampertaler spielten schnell über die rechte Seite. Querpass auf den Stürmer, Stellungsfehler in der Echinger Defensivabteilung, und Turkman konnte völlig frei einnetzen.