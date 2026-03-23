Kranzberg feiert ersten Auswärts-Sieg – Hallbergmoos mit acht Toren A-Klasse 5 von Bernd Heinzinger · Heute, 08:29 Uhr · 0 Leser

Erstmals in der Ferne Punkte geholt: der SV Kranzberg – Foto: Stephan Schikowski

Der SV Pulling, der SC Massenhausen und der VfB Hallbergmoos II siegten allesamt und bleiben damit punktgleich an der Tabellenspitze.

SV Hohenkammer – VfB Hallbergmoos II 0:8 (0:2). Seine Mannschaft habe überhaupt nicht ins Spiel gefunden, schimpfte SVH-Trainer Tobias Stöger. „Von Beginn an gab es sehr viele individuelle Fehler, wir waren das ganze Spiel überfordert.“ Die überlegenen Gäste hätten es daher leicht gehabt, die Tore zu schießen, diese meist auch schön herausgespielt. Generell sei es „eine ganz schlechte Leistung“ der Hausherren gewesen. „So sind wir gegen keine Mannschaft konkurrenzfähig“, betonte Stöger. Tore: 0:1 Leon Würzinger (16.), 0:2 Michael Angermair (22.), 0:3/0:4/0:5 Noah Tiefenbacher (47./51./69.), 0:6 Jonas Besemer (75.), 0:7 Leon Piwowarska (79.), 0:8 Michael Kratzer (89.).

SC Massenhausen – SV Vötting II 8:0 (4:0). Er könne sich an keinen Torschuss der Gäste erinnern, sagte SCM-Trainer Andreas Langer. Sein Team sei von Beginn an dominant aufgetreten und habe sich die einzelnen Treffer schön herausgespielt. Nur, dass man anfangs der zweiten Hälfte etwas zurücksteckte, störte ihn. „Danach haben wir aber weiter Dampf gemacht und auch in der Höhe verdient gewonnen. Das Ganze war heute schön anzuschauen.“ Tore: 1:0/5:0 Philipp Schöps (23./64.), 2:0 Labro Grohmann (30.), 3:0 Paul Hepting (34.), 4:0/8:0 Tobias Mock (38./90.+2), 6:0 Nico Kratzl (86.), 7:0 Luca Schlüter (88.).

SpVgg Steinkirchen – SV Kranzberg II 1:4 (1:4). Große Freude herrschte bei der Kranzberger Reserve über den ersten Auswärtssieg der Saison. Der kam etwas kurios zustande, wie Trainer Tobias Baierl schmunzelnd erzählte: In der ersten Hälfte habe man lediglich fünf Halbchancen erspielt, aber viermal den Ball in den gegnerischen Kasten gebracht. „Im zweiten Abschnitt dann war Steinkirchen platt, und wir waren dominant“, so der Coach weiter. Trotz bester Möglichkeiten wollte der Ball aber nicht mehr ins Tor. Baierl: „Ich bin aber natürlich sehr zufrieden mit diesem wichtigen und verdienten Sieg.“ Tore: 0:1 Lukas Kislinger (5.), 0:2 Raphael Bottenhofer (18.), 0:3 Christian Blenninger (20.), 0:4 Florian Kleidorfer (29.), 1:4 Stefan Jaite (35.).