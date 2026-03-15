Kranzberg bleibt dran – Kirchdorf und Moosburg verpatzen den Start

Der SV Kranzberg bejubelt das 1:0 – Foto: Birgit Gleixner

Der SV Kranzberg siegt mühsam gegen Eitting. Kirchdorf und Moosburg kassieren dagegen Niederlagen. An der Spitze bleibt es eng.

Die Kreisliga bleibt eine enge Kiste, vor allem an der Spitze. Neben dem TSV Allershausen (siehe Spiel der Woche) punktete auch der SV Kranzberg zum Auftakt dreifach.

FCA Unterbruck – FC Finsing 1:4 (1:2). Sie hatten sich selbst eine schwierige Frühjahrsrunde prophezeit. Und so gab’s für die Brucker zum Start eine 1:4-Niederlage, die jedoch zu hoch ausfiel. „Wir hätten nur etwas mehr Spielglück gebraucht, um die Partie auf unsere Seite zu ziehen“, bilanzierte Spartenchef Christian Stanglmeir. Nachdem Florian Hölzl nach einem langen Ball einen Verteidiger getunnelt hatte und dann erfolgreich abschloss (8.), hatte die Summerer-Elf schnell eine passende Antwort: Florian Sirtl zog nach einem Alleingang aus 20 Metern satt ab (38.). Das 1:1 hielt jedoch nicht lange: Nach einem unnötigen Foul an Finsings Sebastian Schätzl gab’s Elfmeter, den Fabian Kövener verwandelte (42.).

In Hälfte zwei waren die Gäste zwar nicht drückend überlegen. Weil Unterbruck, auch personell, aber nicht nachlegen konnte, war die Partie bald entschieden: Als sich Christian Rickhoff über rechts durchgesetzt hatte, erhöhte Philipp Tholl für den Spitzenreiter auf 3:1 (51.). Und fünf Minuten später gab’s erneut Strafstoß, den wieder Kövener verwandelte.

FC Moosinning II – BC Attaching 1:2 (1:0). Im Gegensatz zur Sommer- scheint die Winterpause den Attachinger Kickern deutlich besser bekommen zu sein: Bei der Moosinninger Reserve feierten sie einen zwar knappen, aber verdienten 2:1-Sieg. „Wir hatten mehr vom Spiel“, freute sich Trainer Stephan Fürst. Einziges Manko sei gewesen, „dass wir nicht noch das dritte oder vierte Tor geschossen haben“. Im ersten Durchgang – mit Gegenwind – liefen die Gäste ihrer Form aber noch hinterher. Moosinning war besser gestartet und ging folgerichtig auch in Führung: Nach einem Faust-Freistoß aus dem Halbfeld nickte Johannes Bauer die Kugel ein (38.).

Doch nach dem Seitenwechsel hatte Attaching mehr vom Spiel und nahm die Wind-Lotterie auch besser an. Zudem fielen die beiden BCA-Tore durch gütige Mitarbeit der Hausherren: Vor dem 1:1 profitierte die Fürst-Elf davon, dass sich Moosinnings Keeper und ein Verteidiger nicht einig waren – und Leon Klingseisen so abstauben konnte (51.). Kurz darauf segelte ein Freistoß von Nico Franke an Freund und Feind vorbei und wurde noch leicht zur Attachinger Führung abgefälscht (57.). In der Schlussphase vergab Maximilian Reisinger die große Chance aufs 2:2 für den FCM.

FC Moosburg – Eintracht Berglern 1:3 (1:0). Nichts ist es geworden aus einer erfolgreichen Jahres-Premiere für die Dreirosenstädter. Dabei lagen die Hausherren bis eine halbe Stunde vor Ende dieses Kellerduells in Führung. Dafür hatte Maximilian Denteler gesorgt, der nach einer Ecke am langen Pfosten goldrichtig stand und das Spielgerät aus fünf Metern per Kopf im Netz unterbrachte (13.). Und auch danach waren die Moosburger stärker, vergaben jedoch durch Jonas Reingruber die Chance auf das 2:0.

Das sollte sich rächen, denn im zweiten Durchgang kippte die Partie auf die Berglerner Seite. Die Gäste stellten um, traten aggressiver auf – und schlugen binnen weniger Minuten eiskalt zu. Nach einem Wastian-Steckpass traf Thomas Schmid erst zum Ausgleich (63.), ehe Schmid nur zwei Minuten später eine Einzelaktion mit dem 2:1 vergoldete (65.). Den Sack zuschnüren konnten die Gäste kurz vor Schluss, als Lucas Wastian auf 3:1 erhöhte (83.). Kurz zuvor hatte sich Moosburg mit einer Gelb-Roten Karte für Mihai Raducanu selbst dezimiert (77.). „Die Niederlage war verdient“, musste Spielertrainer Florian Bittner zugeben. Co-Trainer Roger El-Hourani sah das nicht anders: „Wir haben auf die aggressive Berglerner Spielweise nicht reagieren können.“

FC Lengdorf – SC Kirchdorf 4:3 (3:1). Neues Jahr, neues Glück? Nicht so für die SCK-Männer, die mit einer knappen Niederlage gestartet sind. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben gekämpft“, sagte Trainer Andreas Apold hinterher zerknirscht. Vor allem bei Standardsituationen bleiben die Kirchdorfer anfällig, lagen deswegen auch in Lengdorf zwischenzeitlich mit 1:4 zurück. Michael Ortner köpfte nach einer Ecke das 1:0 (7.), ehe Samuel Nierhaus nach einem Hadler-Zuspiel egalisierte (31.). Doch noch vor dem Seitentausch traf Maximilian Mayer zum 2:1 (37.). Und Lengdorf hatte noch nicht genug: Nach einem SCK-Fehler bei eigenem Einwurf erhöhte Bastian Fischer auf 3:1 (45.+2).

Nach dem Wechsel trug sich auch noch Simon Nußrainer in die Torschützenliste ein (51.). Doch die Gäste wollten nicht klein beigeben und kamen in einer vogelwilden Schlussphase fast noch heran. Erst staubte Moritz Buchholz nach einem Torwart-Abpraller ab (73.), ehe Emircan Tiryaki auf 3:4 stellte (90.+4). Zudem kassierten Lengdorf (Rot für Fischer, 88.) und Kirchdorf (Gelb-Rot für Philip Czypull, 90.+3) in der Schlussphase je einen Platzverweis.

SV Kranzberg – FC Eitting 1:0 (1:0). Auch wenn sich die Kranzberger Kicker am Sonntag im ersten Punktspiel 2026 gegen das Schlusslicht aus Eitting schon arg mühen mussten – drei Punkte sind drei Punkte. „Das war ein absolutes Kampfspiel. Spielerisch war das noch nicht das Optimale“, fasste es SVK-Sprecher Stephan Schikowski zusammen. Den Hausherren reichte dabei eine bärenstarke Auftaktphase, in der die Kranzberger nach 18 Minuten in Führung gingen. Nach einer Ecke landete das Leder am Strafraumrand bei Florian Hüttner, der den Ball sehenswert per Seitfallzieher unter die Querlatte nagelte. In der Folge zogen sich die Kranzberger immer weiter zurück. Eitting machte zwar das Spiel, ohne den SVK-Sieg jedoch in Gefahr zu bringen. Damit bleibt Kranzberg dem Führungsduo auf den Fersen.