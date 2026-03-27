Kranzberg bezwingt Spitzenreiter – Kirchdorf mit bitterer Pleite

Die Kranzberger Fußballer jubeln in Finsing – Foto: Herkner

FC Finsing – SV Kranzberg 1:2 (1:1). Ein doppelt wichtiger Sieg gelang den Kranzbergern am Mittwoch im Nachholspiel. Zum einen sorgt der Dreier für mehr Spannung in der Liga, zudem halten die SVKler damit wieder selbst den Anschluss nach ganz oben. Und die Partie hatte das Prädikat eines Spitzenspiels verdient, war bis zum Ende offen. Die Hausherren hatten kurz vor Schluss sogar noch die dicke Chance aufs 2:2.

Kranzberger Coup: Die Ampertaler schlugen am Mittwoch auswärts den FC Finsing und halten damit die Liga-Spannung am Leben. Der SC Kirchdorf kassiert indes eine schmerzhafte Schlappe – ausgerechnet in Wartenberg .

Kranzberg hatte den besseren Start erwischt: Nach einer Pressingsituation kam Markus Kratzers Schuss vom Strafraum abgefälscht aufs Gehäuse und schlug ein (7.). Doch Finsing egalisierte mit dem Pausenpfiff, als ein Freistoß von der Mittellinie in den 16er flog, wo Dominik Bluhme aus dem Gewühl heraus traf (45.). Doch die Gäste wehrten sich nach dem Seitentausch – und erzwangen schließlich den Siegtreffer. Nach einem Ballgewinn an der Mittellinie ging’s wieselflink, zu schnell für Finsing. Am Ende lief Julian Gebhard allein aufs Tor (71.). „Das war eine geile Leistung“, jubilierte Spielertrainer Dennis Hammerl hinterher. „Und über die 90 Minuten gesehen haben wir auch verdient gewonnen.“

TSV Wartenberg – SC Kirchdorf 2:1 (1:0). Sie kommen einfach nicht aus der Gefahrenzone. Nach der Gala gegen Kranzberg fing sich der Sportclub ausgerechnet beim Tabellenvorletzten eine ebenso empfindliche wie vermeidbare Niederlage. „Das Spiel hätten wir im Leben nicht verlieren dürfen“, murrte Trainer Andreas Apold. „Aber wenn man seine Chancen nicht macht, ist das halt so.“ Wartenberg spielte leidenschaftlich und erzwang in gewisser Weise den Erfolg.

Losgegangen war die Partie zunächst mit zwei Zeitstrafen für Wartenberg (Härtl, 18.) und Kirchdorf (Winklhofer, 19.), ehe die Hausherren zur idealen Zeit in Führung gingen: Nach einem Steckpass war Romeo Pluntke auf und davon und behielt die Nerven vor Keeper Johann Maier (43.). Und die Kirchdorfer, die zuvor einige gute Möglichkeiten liegengelassen hatten, leisteten sich nun einige Unachtsamkeiten.

Kurz nach dem Seitenwechsel der nächste Dämpfer: Nach einem seitlichen Freistoß konnte Maier den ersten Schuss aufs Gehäuse noch abwehren, jedoch zu kurz. Den Nachschuss drückte erneut Pluntke über die Linie (47.). Nun mussten die Gäste einem 0:2 hinterherrennen, kamen aber immerhin zum Anschluss. Nach einem Foul an Nertil Hoxhaj gab’s Elfmeter, den der Gefoulte selbst verwandelte (65.). In der Folge blieben die Gäste dran, mehr als zwei Schussmöglichkeiten von Bastian Winklhofer sprangen jedoch nicht mehr heraus. So blieb’s bei der bitteren Niederlage für den SCK – die achte in 14 Saisonspielen.